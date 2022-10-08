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Спорт

Медведев сражается за финал с живой легендой тенниса Джоковичем. LIVE

Теннис. Турнир АТР в Астане. Полуфинал. Джокович — Медведев. ОНЛАЙН

В полуфинальном матче турнира АТР в Астане Даниил Медведев встречается с легендарным сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:43

Джокович вышел к сетке и пробил укороченным, а Медведев не успел догнать! Серб взял свою подачу и повел во втором сете со счетом 3:2.

16:43

Даниил попал в сетку! 40:15.

16:41

30:15. Джокович идеально попал по боковой линии в противоположной стороне от Медведева.

16:40

После долгой перестрелки Новак первым дал сбой — отбил в сетку. 0:15.

16:40

Медведев сделал эйс и красиво забрал свою подачу! Счет во втором сете стал равным — 2:2.

16:39

Медведев сыграл укороченным, и Джокович впервые в матче даже не стал бежать — понял, что это абсолютно бесполезно. 40:15!

16:39

30:15 — Медведев ошибся по длине.

16:38

30:0!

16:36

Джокович сыграл укороченным, Медведев догнал и идеально пробил в угол корта! 15:0.

16:35

Джокович второй раз подряд красиво обманул Медведева, пробив в один угол, когда россиянин мчался в другой. Так серб взял свою подачу и повел во втором сете 2:1!

16:34

Джокович идеально развел Медведева и мяч по разным углам корта. Больше у серба!

16:33

Очередная изнурительная перестрелка завершилась тем, что Джокович угодил в аут. Ровно!

16:32

Джокович замучал Медведева сильнейшими ударами в разные уголки корта, и в итоге россиянин отбил в сетку. 40:30.

16:31

Соперники очень долго обменивались ударами, но сильнее в итоге оказался Медведев. 30:30.

16:30

Медведев попал в сетку. 30:15.

16:30

Медведев борется на подаче Джоковича. 15:15.

16:28

Красотища! Медведев в прыжке пробил по летящему мячу и попал точно по боковой линии! Россиянин взял свою подачу и сравнял счет во втором сете — 1:1.

16:27

После долгой перестрелки Джокович ошибся — аут. Больше у Медведева!

16:27

Даниил здорово сыграл укороченным! Новак с трудом догнал и отбил как попало — в аут. Ровно! Россиянин отыграл брейк-поинт.

16:26

Медведев промахнулся по боковой линии — аут. 30:40! Брейк-поинт у Джоковича.

16:26

30:30. Даниил целился в угол корта, но попал в аут.

16:26

30:15!

16:25

15:15! Даниил попал в пустую часть корта, Джокович никак не успевал туда.

16:25

Медведев вышел к сетке, но Джокович так сильно послал мяч на него, что россиянин не успел сориентироваться и отбил в сетку. 0:15.

16:23

Джокович мощно атаковал в угол, и Медведев с трудом отбил — аут. Серб забрал свою подачу и повел во втором сете 1:0. С трибун кричат «Даниил, давай! Даня, вперед!».

16:23

40:30! Джокович атаковал в другую сторону от Медведева, но тот успел догнать и отправил мяч за спину сопернику.

16:21

Джокович сыграл укороченным, Медведев догнал и отбил прямо перед собой. Сербу не составила труда забросил мяч ему за спину. Даниил успел ответить, но уже в суматохе — и отправил мяч в аут. 40:15.

16:21

Медведев отбил в аут. 30:15.

16:19

На подаче Джоковича идет нешуточная борьба. 15:15.

16:17

Медведев атаковал в два разных угла по очереди, и Джокович кое-как отбил в сетку! Так россиянин взял первый сет в матче.

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16:16

40:15. Новак еще не сдается.

16:16

Еще один эйс от Даниила! 40:0. Трибуны сходят с ума.

16:15

Медведев подал навылет и быстро повел на своей подаче 30:0.

16:13

Джокович сделал эйс и забрал свою подачу! Счет в первом сете стал 5:4 — впереди все еще Медведев.

16:12

Новак и Даниил устроили жаркую перестрелку у сетки, но победителем все-таки вышел серб, который сумел забросил мяч за спину сопернику и попасть точно по боковой линии! 40:30.

16:11

30:30! Медведев пробил в противоход сопернику и попал точно в угол. Джокович ничего не мог поделать.

16:11

Вау! Медведев попал точно по задней линии. Джокович даже не попытался среагировать. 30:15.

16:10

Медведев перестал справляться с подачей Джоковича и принимает в аут. 30:0.

16:10

Медведев взял свою подачу и повел в первом сете со счетом 5:3!

16:09

40:15! Медведев мощнейшим образом пробил в угол корта, Джокович кое-как отразил «свечой», а потом россиянин что есть силы вколотил мяч в корт.

16:09

Медведев подал навылет. 30:15!

16:09

Ох ты ж! Двойная ошибка у Медведева. 15:15.

16:08

Медведев быстро повел на своей подаче 15:0.

16:05

Соперники очень долго обменивались ударами, а затем Медведев так мощно пробил в угол корта, что Джокович сумел отразить только в аут! Россиянин сделал уже второй брейк и повел в первом сете со счетом 4:3!

16:05

30:40! Брейк-поинт у Медведева.

16:04

Джокович красиво сыграл укороченным! Медведев едва успел догнать и перекинуть, но серб был тут как тут и забросил мяч ему за спину. 30:30!

16:03

15:30! Медведев не теряет надежды сделать второй брейк.

16:02

А вот теперь Рублев здорово сыграл у сетки и вынудил Джоковича отбить в эту самую сетку! 15:15.

16:01

Джокович вышел к сетке и без шансов отправил мяч в противоположный угол корта. 15:0!

15:59

Джокович сделал обратный брейк и сравнял счет в первом сете — 3:3!

15:58

Вау! Медведев долго атаковал в один угол, однако затем резко сменил направление, да еще и попал точно по боковой линии! Никаких шансов для Джоковича. 30:40!

15:58

15:40! Соперники долго обменивались ударами, и Медведев в простой ситуации попал в сетку. Брейк-поинт у Джоковича!

15:57

Новак хитро пробил в противоположный угол от Медведева, и тот не успел среагировать. 15:30!

15:56

Красота! Медведев вышел к сетке и отбил несколько атак Джоковича с близкого расстояния, а потом без шансов вколотил мяч ему за спину. 15:15.

15:55

Джокович повел на подаче Медведева. 0:15.

15:54

Медведев забрал подачу Джоковича под ноль и вышел вперед в первом сете — 3:2!

15:53

Вот это да! Медведев героически вытащил мяч из самого угла корта, а Джокович вышел к сетке и должен был расстреливать корт, однако попал в сетку с метра! 0:40. Брейк-поинт у Медведева.

15:52

0:30! Джокович сыграл укороченным, и Медведев кое-как догнал мяч у сетки. Тогда серб забросил мяч ему за спину, но и тут россиянин успел отбить. В итоге сам Ноле ошибся по длине, отправив мяч в аут.

15:51

Медведев вышел вперед на подаче Джоковича. 0:15.

15:50

Медведев все-таки взял гейм на своей подаче, хотя чуть не упустил все преимущество. Счет в первом сете стал равным — 2:2.

15:50

Джокович идеально пробил в противоход Медведеву! 40:30.

15:49

40:15. Джокович так хорошо принял подачу, что Медведев ошибся по длине.

15:49

Джокович попал в сетку на ровном месте — 40:0.

15:48

Джокович хитро сыграл укороченным, но Медведев успел догнать мяч у сетки и ответить. Тогда серб решил перекинуть его, но перестарался и отправил мяч в аут. 30:0.

15:46

Медведев уверенно начал на своей подаче: после короткой перестрелки вынудил Джоковича попасть в аут. 15:0.

15:45

Джокович спокойно забрал гейм на своей подаче и повел в первом сете 2:1.

15:45

30:15! Медведев попал по задней линии, причем мяч задел ее на какие-то миллиметры. Понадобился даже просмотр видеоповтора, чтобы в этом убедиться.

15:43

Джокович выбежал к сетке и сыграл укороченным, а мяч еще и задел трос и крайне удачно для серба приземлился на чужой половине корта, мелко задробив. Джокович извинился жестом за свое везение. 30:0.

15:43

Джокович на своей подаче заставил Медведева отбить в сетку. 15:0.

15:42

Медведев под ноль забрал свою подачу! Вот так начало матча. Счет в первом сете теперь 1:1.

15:42

Медведев подал навылет! 40:0.

15:41

Джокович ошибся — в простой ситуации не попал по боковой линии. 30:0.

15:41

Медведев неплохо подал, а потом заставил именитого соперника побегать по разным углам корта и отбить мяч в сетку. 15:0.

15:40

Серб под ноль забрал свою подачу и повел в первом сете 1:0.

15:39

Джокович очень быстро повел 40:0. Медведев пока не может разгадать подачу.

15:37

Матч начался! Джокович на подаче.

15:34

Теннисисты уже на корте — разминаются.

15:30

Джокович пока превосходит Медведева по личным встречам — 6-4. В этом сезоне соперники впервые сыграют между собой. В прошлом голу Медведев одержал яркую победу в финале US Open, а Джокович одолел его в финалах Australian Open и «Мастерса» в Париже.

15:20

В случае выхода в финал Медведев встретится там с греком Стефаносом Циципасом, который обыграл сегодня россиянина Андрея Рублева.

15:15

Добрый день, уважаемые читатели! В полуфинале турнира АТР в Казахстане россиянин Даниил Медведев играет с экс-первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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