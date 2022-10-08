Медведев сражается за финал с живой легендой тенниса Джоковичем. LIVE

15:30

Джокович пока превосходит Медведева по личным встречам — 6-4. В этом сезоне соперники впервые сыграют между собой. В прошлом голу Медведев одержал яркую победу в финале US Open, а Джокович одолел его в финалах Australian Open и «Мастерса» в Париже.