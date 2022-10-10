На очереди Хоу: Овечкин продолжит погоню за Гретцки

Александр Овечкин постарается в десятый раз в карьере забросить 50 шайб за сезон, чтобы обойти Горди Хоу и выбраться на второе место по голам за всю историю, продолжив погоню за Уэйном Гретцки. Андрей Василевский и Игорь Шестеркин будут сражаться за очередную «Везина Трофи», а российский легион во главе с многообещающим дебютантом Андреем Кузьменко попробует вывести на новый уровень «Ванкувер». «Газета.Ru» рассказывает об интересных интригах вокруг россиян в начинающемся новом сезоне НХЛ, обсудив их с Андреем Сафроновым и Владимиром Плющевым.

Овечкин в центре внимания

Главной интригой российских игроков, по крайней мере во время регулярного чемпионата, будет выступление Александра Овечкина. Теперь уже 37-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» продолжает свою погоню за вечным рекордом Уэйна Гретцки по голам за всю историю.

На счету Ови сейчас 780 шайб в регулярках сильнейшей лиги мира, а Гретцки за свою карьеру Величайшего успел отличиться аж 894 раза.

Между ними находится после кампании-2021/22 только один человек — не менее легендарный Горди Хоу, отличившийся 801 раз. Хоу был невероятным хоккейным долгожителем и провел в НХЛ 26 сезонов. И если бы на пять лет незадолго до конца карьеры не отправился в существовавшую тогда и конкурировавшую с главной лигой ВХА, наверняка сам владел бы рекордом. По крайней мере, за те пять лет он забил под 200.

Но сейчас это уже не важно — нет никаких сомнений, если Овечкина обойдут травмы, уже по ходу нового сезона он выйдет на чистое второе место в истории. Надо-то всего 22 точных броска. Сестринское дерби закончилось боевой ничьей: россиянки и белоруски не смогли разобраться, кто сильней В очередном контрольном матче женская сборная России по футболу сыграла вничью против команды... 10 октября 16:50

Куда интереснее, сможет ли он в 37 лет выбить свой супергроссмейстерский десятый полтинник в карьере. Еще год назад в это бы никто не поверил, но своим предыдущим сезоном Александр Великий буквально посадил скептиков в лужу, и теперь от него ждут продолжения чудес.

А вот перспективы его команды представляются все более туманными. Клубный менеджмент очень постарался закрыть доспехами ахиллесову пяту «Кэпс» — последний рубеж. Состав вратарской бригады сменился полностью, а номер один теперь Дарси Кюмпер, выигравший летом с «Колорадо Эвеланш» Кубок Стэнли.

Вот только по уровню звездности и способности тащить канадца есть большие вопросы, а из полевых главный тренер команды Питер Лавиолетт очень долго не сможет рассчитывать на сделавшего операцию Никласа Бэкстрема и пару месяцев будет вынужден обходиться без Тома Уилсона.

В общем, вся основная нагрузка ляжет на Овечкина, Евгения Кузнецова, Ти Джея Оши, Джона Карлсона и Дмитрия Орлова — судьба выхода команды в плей-офф в их руках. Но реальным претендентом на Кубок «Кэпс» уже, пожалуй, не являются.

Василевский против Шестеркина

Другой главной российской интригой будет противостояние вратарей «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Андрея Василевского и Игоря Шестеркина соответственно. Именно они считаются сейчас сильнейшими голкиперами современности.

Шестеркин в прошлом году выиграл «Везина Трофи» (приз лучшему стражу последнего рубежа в сезоне), а его коллега брал этот трофей в 2019-м. Но после этого Василевский выиграл еще два Кубка Стэнли, получив вместо со вторым и «Конн Смайт Трофи» (приз MVP плей-офф).

Оба нереально тащили и по ходу Кубка Стэнли-2022, где «Тампа» прошла «Рейнджерс», а в итоге уступила только в финале «Колорадо».

В плане борьбы за «Везину» за Шестеркина говорит тот факт, что «Лайтнинг» всегда медленно раскачивается и в регулярном сезоне играет не на полную мощность, явно приберегая силы к плей-офф. Василевский периодически набирает для команды очки чуть ли не в одиночку, но в масштабах целого сезона такой подход негативно сказывается на его статистике.

При этом вмешаться в борьбу россиян потенциально способны еще несколько вратарей. Традиционно в числе кандидатов на «Везину» ходят выигрывавшие ее в 2020 и 2021 годах Коннор Хеллибак («Виннипег Джетс») и Марк-Андре Флери («Миннесота Уайлд»). Высоко котируются европейцы: финн Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), швед Якуб Маркстрем («Калгари Флэймз») и датчанин Фредерик Андерсен (»Каролина Харрикейнз»). Выделить стоит еще и двух американцев, добившихся в последние годы феноменального прогресса. Речь о Тэтчере Демко из «Ванкувер Кэнакс» и фактически вытеснившем из «Даллас Старз» Антона Худобина Джейке Эттинджере.

Не стоит сбрасывать со счетов постепенно возвращающегося на топ-уровень двукратного обладателя «Везины» Сергея Бобровского из «Флорида Пантерз», а еще интересно будет следить за перешедшим в «Колорадо» Александром Георгиевым и подписавшим контракт с »Торонто Мэйпл Лифс» Ильей Самсоновым.

Ну а Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» уже не просто может, а должен бороться за звание лучшего, потому что находится где-то на одном с Василевским и Шестеркиным уровне.

Новый любимый клуб россиян

«Ванкувер» когда-то в нашей стране поддерживало большое число людей. В эту команду влюбил болельщиков в 90-е Павел Буре, а затем с ним вместе поиграл еще и Александр Могильный.

Но с начала 2000-х «Кэнакс» плотно ассоциировались с шведами. Маркус Нэслунд, братья Седины, а теперь Элиас Петтерссон — все они были «титульными» звездами организации, и при этом в составе «косаток» всегда было еще немало представителей «Тре крунур».

Сейчас в этом отношении тоже все в порядке, но теперь за «Ванкувер» будет играть сразу три интересных российских нападающих.

Василий Подколзин был выбран в первом раунде драфта, доехал до Канады в прошлом году и выдал отменный дебютный сезон, покорив сердца фанатов своими мастерством, прогрессом, самоотверженностью на льду и образцовой рабочей этикой.

Летом менеджмент клуба подписал ему в компанию еще двух соотечественников. Илья Михеев в «Торонто» проявил себя как суперскоростной форвард, просто незаменимый при игре в меньшинстве, а в новой команде может получить еще более значимую роль.

Ну а Андрей Кузьменко, перебравшийся за океан из питерского СКА уже на тренировках произвел вау-эффект своими умениями, а в выставочных матчах стал лучшим бомбардиром команды, оформив 6 (3+3) очков. Теперь всегда привередливые канадские фанаты предвкушают его прорыв в регулярном чемпионате.

Помимо трех россиян в «Ванкувере» сейчас собрана отличная и довольно молодая команда. Петтерссон, Демко, Куинн Хьюз, Оливер Экман-Ларссон, Джей Ти Миллер, Бо Хорват, Брок Бэсер — с таким набором исполнителей долгожданный выход в плей-офф кажется минимально возможным результатом. Следить за командой Брюса Будро, так продуктивно тренировавшего еще Овечкина в «Вашингтоне», будет очень интересно.

Лучший российский бомбардир

Естественно, российским болельщикам очень хотелось бы, чтобы российские игроки боролись за все индивидуальные трофеи, в том числе за звание лучшего бомбардира сезона. Но сделать это будет очень сложно.

Овечкин силен и будет забивать, но выбить в районе 120-130 очков по «гол+пас» ему практически нереально. Роналду забил 700-й гол в клубной карьере и принес «Манчестеру» победу над командой Лэмпарда «Манчестер Юнайтед» после болезненного поражения со счетом 3:6 от «Манчестер Сити»... 10 октября 13:18

А именно таким будет порядок цифр Конора Макдэвида, Леона Драйзайтля (оба — «Эдмонтон Ойлерз»), Остона Мэттьюса («Торонто»), Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс»), Джонатана Юбердо («Калгари Флэймз») и возможно еще двух-трех игроков.

Среди россиян есть, пожалуй, три реальных кандидата на борьбу с ними. Во-первых, конечно, Никита Кучеров. Суперзвезда «Тампы» невероятно хорош и уже брал как «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир), так и «Харт Трофи» (MVP сезона) в 2019 году. Но в последнее время в чемпионате форвард все время борется с травмами и в новом сезоне вряд ли будет рвать в регулярке на все деньги.

Есть Артемий Панарин в «Рейнджерс», где от него ждут подвигов. Он на них, безусловно, способен, но последние пару сезонов отрезками уходил в тень. Чтобы бороться с Макдэвидом и Ко, ему нужно сделать шаг вперед.

Ну а от Кирилла Капризова такой борьбы ждать будут, и по делу. Вот только главной звезде «Миннесоты» после ухода Кевина Фиалы в «Лос-Анджелес Кингз» станет сложнее. Хотя все равно именно Капризов будет набирать больше всех очков у «дикарей» и уж 100 баллов второй год подряд наверняка разменяет.

«Овечкин может побить рекорд Гретцки»

Для «Газеты.Ru» своим мнением о предстоящем сезоне и перспективах россиян в нем поделился бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов.

«Думаю, что Сашка принадлежит к категории людей, которые живут под девизом «или грудь в крестах, или голова в кустах». Если у него не будет никаких непредвиденных спортивных недугов, никаких травм, он все-таки будет в состоянии побить вечный рекорд великого хоккеиста Уэйна Гретцки и стать более великим – россиянином, который представляет великую Россию в НХЛ, — уверен в возможностях Овечкина хоккейный функционер.

— Хотя сделать это, откровенно говоря, будет сложно, потому что раньше был чуть другой хоккей – менее контактный, менее динамичный. Это не принижает достижения Гретцки, но думаю, что Сашке оно по плечу. Надо просто болеть, переживать и надеяться, чтобы не было травм у капитана «Вашингтона».

У нас столько специалистов, которые и в том году говорили, что он не забьет 30, в позапрошлом говорили, что Овечкин уже не тот… Знаете, собака лает – караван идет. Ему рекорд Гретцки по плечу, он может это сделать».

Высказался Сафронов и об ожиданиях от сезона в исполнении других российских хоккеистов за океаном.

«Это очень длинный разговор. И за Кучерова с Василевским надо переживать, чтобы ребята все-таки стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли, и за Капризова, который большим трудом и своей работой добивается того, что имеет, — считает Сафронов.

— Капризов – какие-то специалисты, наверное, прочтут и удивятся – во многих отношениях напоминает мне великого хоккеиста Владимира Крутова. Вроде чего-то не хватает, а все есть. Вроде все есть, а есть и еще что-то дополнительно. Это боец, который будет продолжать удивлять российских болельщиков своим русским, залихватским характером – так же, как и Панарин.

Про Панарина говорю меньше, потому что он праворукий нападающий, а Капризов – леворукий, как был и Владимир Евгеньевич Крутов. Они чем-то похоже катанием, движением, анатомическим сложением. Думаю, от Капризова и Панарина можно ждать прорыва. По поводу молодых – Свечников неплохо выглядит. Но ему далеко и до Капризова, и до Панарина – и уж тем более, до Овечкина».

«Овечкин не бегает за голами»

Высказал по поводу шансов Овечкина достать Гретцки свое мнение и бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев: Отставка Клоппа все ближе: «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» и опустился на дно Лидер Английской премьер-лиги «Арсенал» на своем поле принимал идущий в середине... 10 октября 13:23

«Саша – достаточно профессиональный человек, относится к себе и к своему здоровью с профессиональной точки зрения. Это значит, что он знает, как себя вести в межсезонье и как поддерживать форму.

Думаю, в этом сезоне у него все будет нормально, он всегда заряжен на гол. Он не бегает за голами, а просто работает на свою команду, как и должен делать лидер. У него все получается – уверен, что и в этом сезоне все получится.

Рисковал ли Овечкин получить травму, играя в футбол в межсезонье? Наверное, он был достаточно в себе уверен. К тому же, я видел, как защитники противника отскакивали от него, как от стенки. Наверное, это отчасти пиар и рекламная кампания. Но не думаю, что произошло бы что-то чрезвычайное, какая-то трагедия. Он ведь не все 90 минут играл, он прекрасно понимал, что хоккеистам с их массой тела носиться весь матч по 110-метровой площадке просто нереально. На тот момент, когда он вышел, показал себя и реализовал – это, наверное, часть жизни любого человека, занимающегося видом спорта, который постоянно на виду».

Из остальных российских хоккеистов Плющев, как и Сафронов, выделил Кирилла Капризова.

«Насчет прорыва среди кого-то из ребят не знаю – думаю, каждый будет работать на своем уровне. Тем более, игроки состоявшиеся, имеют свое хоккейное лицо. Конечно, в первую очередь, будут обращать внимание на Капризова – и по возрасту, и по мастерству, и по хкарактеру, и по отдаче, и по человеческим качествам он будет очень ярким в этом сезоне, — считает знаменитый тренер.

— Остальным хочется пожелать, чтобы не было травм, чтобы не просиживали на лавочке. И чтобы все ребята достойно несли флаг российского хоккея в НХЛ».