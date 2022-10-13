Дубль Ничушкина, дебютный гол Кузьменко и неудача Овечкина: обзор дня НХЛ

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи. «Колорадо» дома обыграл «Чикаго» со счетом 5:2, дублем в составе «Лавин» отметился Валерий Ничушкин. 26-летний дебютант НХЛ из «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу в своем первом же матче. «Вашингтон» Александра Овечкина уступил «Бостону», а российский форвард очков не набрал. Также «Каролина» обыграла «Коламбус» 4:1, автором одного из голов стал Андрей Свечников.

«Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхокс» — 5:2

«Колорадо» мощно вкатился в сезон, на своем льду не испытав особых проблем в противостоянии с «Чикаго». В жесткой, насыщенной борьбой и стыками игре «Лавины» отправили в ворота соперников пять шайб, и значительный вклад в успех команды внес российский нападающий Валерий Ничушкин.

Хозяева открыли счет на 14-й минуте благодаря голу Эндрю Кольяно. Две минуты спустя «Ястребы» ответили шайбой Джонатана Тэйвза, которому ассистировал швейцарец российского происхождения Филипп Курашев. Но еще до первого перерыва Ничушкин вернул своей команде преимущество.

Во второй 20-минутке Арттури Лехконен, до этого ассистировавший Ничушкину, оформил дубль, и счет стал 4:1 в пользу «Колорадо».

В заключительном периоде Макс Доми сумел отыграть еще одну шайбу, но точку в матче поставил тот же Ничушкин на 58-й минуте. Он был признан третьей звездой матча, а Лехконен — первой.

Микко Рантанена объявили второй звездой встречи. В первом матче сезона финн оформил четыре ассиста и встал в один ряд с такими легендами, как Марио Лемье, Крис Челиос, Эл Макиннис и Жан Беливо. Рантанен оказался всего пятым игроком в истории лиги, сумевшим набрать четыре очка в стартовом матче сезона.

«Думаю, мы были хороши, особенно в первых двух периодах. Мы играли в действительно классный хоккей. Мы были быстрыми, контролировали шайбу, перестраивались и защищались очень здорово», — заявил после игры Рантанен, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:3

Матч в «Эдмонтоне» стал откровенным разочарованием для болельщиков «Кэнакс». Гости с самого начала захватили преимущество и уже к третьей минуте вели 2:0 после шайб Элиаса Петерссона и Джея Ти Миллера. Отметим, что первой шайбе предшествовал классный прессинг в исполнении 26-летнего дебютанта НХЛ Андрея Кузьменко.

У «Эдмонтона» игра не складывалась, хозяева просто не успевали за соперниками, к тому же только в первом периоде они заработали три удаления. Вот только гости ни разу за эти 20 минут не использовали преимущество.

Этот недостаток, казалось, был устранен, когда уже на первой минуте второго периода «Ванкувер» все же забил в большинстве, и автором гола оказался Кузьменко, подставивший клюшку под передачу Миллера. Россиянин отличился в первом же матче в НХЛ.

Но праздника у Андрея не получилось, потому что совершенно нелогичным образом хозяева перехватили инициативу. Все началось с гола Леона Драйзайтля. Предшествовал ему странный эпизод с участием форварда «Ойлерз» Эвандера Кейна, который, выезжая из-за ворот, заехал клюшкой по лицу защитнику «Кэнакнс» Куинну Хьюзу. Игра не была остановлена, при этом голкипер гостей Тэтчер Демко в этот момент еще и остался без клюшки — словом, ничто не помешало Драйзайтлю размочить счет.

Несмотря на это, «Ванкувер» сохранял игровое преимущество, отлично действовал в равных составах

Будь чуть расторопнее Миллер и реализуй выход один на один с вратарем «Эдмонтона» Джека Кэмпбелла, а затем попади он же в пустые ворота после паса Кузьменко, исход встречи мог бы быть совсем иным.

Вместо этого до второго перерыва «Эдмонтон» забросил еще дважды — отличились Коннор Макдэвид и Дарнелл Нурс. Упущенное преимущество выбило гостей из колеи, и в третьем периоде они играли уже совсем иначе, осторожно и без куража. За что и поплатились: Макдэвид оформил дубль, а в концовке он же поразил уже пустые ворота.

Тем не менее, дебют Кузьменко в НХЛ считают удачным.

«Запомните это имя», — заявила пресс-служба лиги.

Андрей Кузьменко действительно выдал отличный матч — что, впрочем, неудивительно, учитывая его предсезонку. В шести выставочных матчах он набрал шесть очков, забросив три шайбы и сделав три результативные передачи.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» — 2:5

Исход первой игры «Вашингтона» в сезоне — прекрасный повод злопыхателям заявить о том, что Александр Овечкин сдулся. Лидер «столичных» ушел с площадки с показателем полезности «-2», не сделав результативных действий. Но насколько объективны эти факты и действительно ли они являются основанием для критиков отправлять Овечкина на пенсию, как они делают уже несколько лет перед стартом каждого сезона?

Великая Восьмерка показал, что находится, по крайней мере, в прекрасной физической форме. Он совершил девять силовых приемов за игру, после одного из таких эпизодов форвард «Бостона» Джейк Дебраск не смог продолжить матч.

Мог Овечкин и забивать в концовке, у него был прекрасный шанс отличиться, но на пути шайбы самоотверженно встал Патрис Бержерон.

Отсутствие голов Овечкина, продолжающего погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, — вопрос, скорее, не к нему, а ко всей команде, которая в отдельно взятой игре просто оказалась хуже соперника. «Мишки» прекрасно использовали моменты в первом периоде, на восьмой минуте Бержерон реализовал удаление Евгения Кузнецова, а семь минут спустя шайбу забросил Давид Пастрняк, на котором в этот момент «висело» трое игроков «Вашингтона».

Во втором периоде Тейлор Холл сделал счет 3:0, и лишь после этого «столичные» встрепенулись, ответив шайбами Энтони Манты и Конора Шири. Но камбэка по образу и подобию «Эдмонтона» не случилось.

Третий период остался за гостями, на 57-й минуте Давид Крейчи в четвертый раз огорчил новичка «Вашингтона» вратаря Дарси Кемпера, сменившего ушедшего Илью Самсонова. Окончательный счет установил Хампус Линдхольм, при игре пять на шесть поразивший пустые ворота.

Неудачным вышел старт для Овечкина, также оказался скомканным юбилейный 600-й матч Кузнецова в НХЛ. Следующим соперником «кэпс» будет «Торонто».

«Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1

На своем льду «Каролина» достаточно уверенно переиграла «Коламбус», хотя эта победа оказалась для «ураганов» волевой, счет открыли гости: на первых секундах второго периода отличился Патрик Лайне. Но это оказался единственный для «Джекетс» позитивный момент в матче.

Еще до второго перерыва Сет Джарвис и Брэди Шей сделали счет 2:1 в пользу хозяев, а в заключительной 20-минутке «Каролина» забросила еще две шайбы. Голами отметились Мартин Нечас и, что намного важнее для российских болельщиков, Андрей Свечников, огорчивший соотечественника Даниила Тарасова, защищавшего ворота «Джекетс».

В составе «Коламбуса» привлек внимание на дебют действующего обладателя Кубка Гагарина за «Авангард» Егора Чинахова.

21-летний форвард провел на льду чуть меньше 15 минут и ушел с площадки с показателем полезности «-1». С бодрым стартом Кузьменко не сравнить, но, между тем, и Чинахов, и Кузьменко вошли в список главных открытий предсезонки НХЛ по версии портала Dobber Hockey. Чинахов набрал семь очков — на его счету шесть голов и одна передача в выставочных матчах. Так что планку он себе поднял достаточно высоко, и в ближайших играх болельщики будут ждать от него многого.