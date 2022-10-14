Провальный старт сезона: Кросби обошел Овечкина по карьерным очкам

Александр Овечкин снова не смог ни забить, ни сделать голевую передачу, а его «Вашингтон» уступил на выезде «Торонто». Артемий Панарин выдал блестящий матч против «Миннесоты» Кирилла Капризова, став первой звездой дня. Евгений Малкин забил свой первый гол в первом же матче. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

»Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2

Встреча «Торонто» и «Вашингтона» была примечательной по многим причинам. Первая в сезоне битва двух лучших снайперов: капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин является лучшим голеадором поколения, а лидер «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс с 60 голами стал лучшим снайпером прошлого чемпионата и вообще выиграл «Харт Трофи» как MVP сезона.

Эти команды, безусловно, являются претендентами на участие в Кубке Стэнли, и невыход в плей-офф будет расценен как провал, но при этом в первых встречах сезона каждая из них уступила, подойдя к очному противостоянию с нулем в графе «очки».

Ну и, конечно, дополнительной интриги придавало первое появление в воротах «листьев» россиянина Ильи Самсонова, который подписал с «Торонто» контракт летом после трех сезонов в составе «Вашингтона». Причем «столичные» просто не стали предлагать ему новый контракт, решив полностью сменить вратарскую бригаду.

«Очень много эмоций в первом периоде. Первая игра за «Лифс», еще и против моей бывшей команды. Я наслаждаюсь этим. Сейчас на наших лицах улыбки — мы выиграли важную игру, все прекрасно, — сказал Самсонов после матча в интервью. — Фанаты были просто невероятными! Так громки! Я наслаждаюсь игрой здесь».

«Торонто» начал встречу с места в карьер, и уже на седьмой минуте Джон Таварес с дальней штанги переправил шайбу в пустые ворота после идеальной передачи Моргана Райлли.

Хозяева вообще доминировали по игре в первой 20-минутке. По броскам «Мэйпл Лифс» имели почти двукратный перевес: 21-11. Вот только на табло к первой сирене цифры были в пользу соперников.

Сначала Ник Дауд трансформировал в ответную шайбу красивую комбинацию, а затем Маркус Юханссон смог отличиться, буквально прошив броском Самсонова, сыгравшего в том эпизоде не лучшим образом.

В дальнейшем игра пошла куда более равная, но в ней подопечным Шелдона Кифа удалось все перевернуть. Уже в начале второго периода Райлли отдал под чужую синюю линию Алексу Керфуту, а тот проникающим пасом нашел Калле Ярнкрука, который в касание переправил шайбу в ворота. В том эпизоде шведский форвард, впервые отличившийся в синей джерси после подписания с «Торонто» летом четырехлетнего контракта, убежал от Дмитрия Орлова.

Смогли забросить хозяева один раз и в третьем периоде. Марк Джиордано выстрелил могучим щелчком от синей линии, а Мэттьюс сделал на лету легчайшее касание клюшкой, эфемерно изменив траекторию полета шайбы и пробив Чарли Линдгрена.

Этого «Торонто» хватило для первой победы в сезоне, хотя в последние пять минут матча «Кэпс» дважды играли в большинстве, причем заканчивали встречу в формате 6 на 4. Однако оборонялись «кленовые листья» героически, заблокировав несколько опасных бросков.

В итоге Самсонов провел удачную встречу, отразив 24 из 26 бросков по своим воротам, а Овечкин, как и его партнеры по «Вашингтону» Орлов и Евгений Кузнецов, ушел со льда без набранных очков. Все трое заработали по -1 в показатель полезности. При этом Ови четыре раза бросил в створ и провел столько же силовых приемов. Аналогичная статистика и у защитника, причем Орлов один из своих хитов совершил очень эффектно: поймав оппонента на открытом льду в своей зоне на «мельницу».

«Вашингтон» не смог набрать очков в таблицу в двух стартовых играх сезона, а Овечкин в них не разжился ни единым баллом за результативность. Еще чуть-чуть, и команда попадет под шквал критики. Следующую встречу команда Питера Лавиолетта проведет в ночь на воскресенье в гостях против «Монреаля». Именно «Канадиенс» ранее нанесли поражение «Торонто».

«Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:7

Интересным для российских болельщиков было противостояние в Сент-Поле, где «Миннесота» открывала свой сезон домашней встречей против «Рейнджерс», которые уже успели «хлопнуть» не кого-нибудь, а «Тампа-Бэй». Ну и, конечно же, привлекало внимание сражение Кирилла Капризова с Артемием Панариным и Игорем Шестеркиным.

Но сражения как такового не получилось. Первое же удаление «дикарей» в начале встречи обернулось для них пропущенной шайбой. Разыграли «рейнджеры» очень красиво: Панарин отдал Мике Зибанежаду в левый круг вбрасывания, а швед, сымитировав бросок в касание, перевел на дальнюю штангу Крису Крайдеру, который не промахнулся мимо пустого угла.

К этому подопечные Жерара Галлана добавили еще два взятия ворот в равных составах в концовке первого отрезка. Сначала Панарин и Алексис Лафренье вывели на результативный бросок защитника Адама Фокса, а затем уже сам россиянин после передачи Лафренье из-за ворот бросил над плечом Марк-Андре Флери.

Гол Матса Зукарелло в большинстве с передачи Капризова в начале второй трети матча мог запустить камбэк «Уайлд», но вместо этого Филип Хитил вернул перевес «синерубашечников» в три шайбы, а в голевой перестрелке третьего периода они смогли увеличить преимущество до 7:3.

В составе «Миннесоты» дублем смог отметиться Мэтт Болди, а Панарин сделал свой третий голевой пас в матче, выведя на первый результативный бросок в форме нью-йоркцев подписанного ими летом Винсента Трочека.

Шестеркин провел очень добротную встречу в воротах гостей, совершив 33 сейва, а Панарин с 4 (1+3) очками и показателем полезности +2 стал первой звездой не только встречи, но и всего игрового дня в НХЛ.

Для Капризова же игра обернулась сущим кошмаром. Да, он набрал первое очко голевым пасом в большинстве, но в равных составах действия его звена были ужасными, что привело к показателю полезности -4.

«Питтсбург Пингвинз» — «Аризона Койотис» — 6:2

Еще более знаковым получился дебютный матч «Питтсбурга». В нем капитан команды Сидни Кросби начал свой 18-й сезон в джерси «пингвинов», побив рекорд великого Марио Лемье!

Кросби и стал главным героем встречи, быстро открыв в ней счет и оформив в итоге 1+2. И эти три очка тоже получились важными: благодаря им Кид Сид сначала сравнялся, а затем и обошел Овечкина по карьерному показателю «гол+пас». Так или иначе, их противостояние длится всю карьеру, главных звезд поколения все время сравнивают. В какой-то момент Овечкин опережал много лечившегося канадца аж на 100 баллов, но теперь у Кросби 1412 очков против 1410.

Не ушел со льда с пустыми руками в матче, где его команда нанесла 53 броска в створ и забросила шесть шайб, и Евгений Малкин. Драматично подписавший летом в последний день перед выходом на рынок свободных агентов новый контракт с клубом россиянин забросил во втором периоде красивую шайбу бэкхендом с дальнего пятака. В итоге именно Малкина признали второй звездой встречи. На его счету также пять бросков и полезность +2.

Также надо отметить, что трио Кросби — Малкин — Крис Летанг вышло на лед вместе в 17-м сезоне кряду, что является повторением рекорда за всю историю НХЛ для троих одноклубников!

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:3

Уверенно разбив в первом матче после завоевания Кубка Стэнли «Чикаго» (5:2), «Колорадо» уже на следующий день столкнулся с соперником иного калибра, пусть и снова на своем льду.

И «Калгари», сам претендующий в этом сезоне на главный трофей, на этом этапе оказался «лавине» не по зубам. «Флэймз» уже на второй минуте пропустили первыми, но затем играли вдохновенно и отгрузили в ворота сменщика Александра Георгиева чеха Павла Францоуза пять шайб, прежде чем Нэтан Маккиннон и отличившийся накануне дублем Валерий Ничушкин смогли подсластить горечь поражения «Колорадо».

Остальные матчи

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2

«Баффало Сейбрз» — «Оттава Сенаторз» — 4:1

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 1:3

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» — 1:4

«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:0

«Лос-Анджелес Кингз» — «Сиэтл Кракен» — 1:4

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал второй звездой победной встречи своей команды с «Нью-Джерси», отметившись двумя голевыми передачами и показателем полезности +4.

Сергей Бобровский победил Илью Сорокина в противостоянии российских вратарей, принеся «Флориде» выездную победу над «Айлендерс». На счету победителя 32 сейва, Сорокин парировал 27 бросков. Последнюю шайбу «Пантерз» провели в пустые ворота.