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Спорт

Рублев бьется с крепким американцем за золото. LIVE

Теннис. Турнир АТР в Хихоне. Андрей Рублев (Россия) — Себастьян Корда (США). ОНЛАЙН

Россиянин Андрей Рублев в финале турнира АТР в испанском Хихоне играет с американцем Себастьяном Кордой. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:50

30:15! Рублев мощно подал, и американец принял в аут.

14:50

Рублев сделал эйс! 15:15.

14:50

Рублев после долгой перестрелки ошибся первым — отправил мяч в сетку. 0:15 на подаче россиянина.

14:49

Корда блестяще пробил в противоход Рублеву и забрал свою подачу, отыгравшись с 0:30. Впечатляет! Счет в первом сете стал равным — 1:1.

14:49

Еще одна отличная подача от Корды! Рублев кое-как отбил свечой, а потом американец с лета расстрелял противоположный угол. 40:30!

14:48

Корда подал навылет! 30:30.

14:48

Корда хитро пробил в противоход Рублеву, и тот не успел развернуться и отреагировать! 15:30.

14:47

Рублев кое-как отбился после мощной атаки Корды по разным углам, и американец решил сыграть укороченным, поскольку Андрей был слишком далеко и никак не успел бы добежать. Однако сам же Корда ошибся — отправил мяч за пределы корта. 0:30.

14:46

Корда неудачно начал на своей подаче — после небольшой перестрелки отправил мяч в аут. 0:15.

14:45

Рублев взял свою подачу и повел в первом сете 1:0.

14:45

Россиянин буквально сносит соперника. Он очень быстро довел счет до 40:0.

14:43

Матч начался! Рублев первый на подаче.

14:25

Соперники встречались между собой всего один раз — на турнире в Майами в 2021 году. Рублев победил со счетом 7:5, 7:6(7).

14:20

Матч начнется вторым запуском после парного финала в Хихоне, так что придется еще немного подождать.

14:15

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию финального матча турнира АТР в испанском Хихоне между россиянином Андреем Рублевым и американцем Себастьяном Кордой.

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