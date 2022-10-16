Рублев бьется с крепким американцем за золото. LIVE

14:47

Рублев кое-как отбился после мощной атаки Корды по разным углам, и американец решил сыграть укороченным, поскольку Андрей был слишком далеко и никак не успел бы добежать. Однако сам же Корда ошибся — отправил мяч за пределы корта. 0:30.