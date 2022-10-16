Рублев бьется с крепким американцем за золото. LIVE

Россиянин Андрей Рублев в финале турнира АТР в испанском Хихоне играет с американцем Себастьяном Кордой. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
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14:50
30:15! Рублев мощно подал, и американец принял в аут.
14:50
Рублев сделал эйс! 15:15.
14:50
Рублев после долгой перестрелки ошибся первым — отправил мяч в сетку. 0:15 на подаче россиянина.
14:49
Корда блестяще пробил в противоход Рублеву и забрал свою подачу, отыгравшись с 0:30. Впечатляет! Счет в первом сете стал равным — 1:1.
14:49
Еще одна отличная подача от Корды! Рублев кое-как отбил свечой, а потом американец с лета расстрелял противоположный угол. 40:30!
14:48
Корда подал навылет! 30:30.
14:48
Корда хитро пробил в противоход Рублеву, и тот не успел развернуться и отреагировать! 15:30.
14:47
Рублев кое-как отбился после мощной атаки Корды по разным углам, и американец решил сыграть укороченным, поскольку Андрей был слишком далеко и никак не успел бы добежать. Однако сам же Корда ошибся — отправил мяч за пределы корта. 0:30.
14:46
Корда неудачно начал на своей подаче — после небольшой перестрелки отправил мяч в аут. 0:15.
14:45
Рублев взял свою подачу и повел в первом сете 1:0.
14:45
Россиянин буквально сносит соперника. Он очень быстро довел счет до 40:0.
14:43
Матч начался! Рублев первый на подаче.
14:25
Соперники встречались между собой всего один раз — на турнире в Майами в 2021 году. Рублев победил со счетом 7:5, 7:6(7).
14:20
Матч начнется вторым запуском после парного финала в Хихоне, так что придется еще немного подождать.
14:15
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию финального матча турнира АТР в испанском Хихоне между россиянином Андреем Рублевым и американцем Себастьяном Кордой.
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