Овечкин уничтожил «Ванкувер» и обошел легенду НХЛ, а Кузнецов врезал клюшкой канадцу по зубам

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет своим голам в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он набрал четыре очка в матче с «Ванкувером» и помог своей команде за 20 минут отыграться со счета 2:4, за что был признан первой звездой по итогам игрового дня. Евгений Кузнецов отдал в этом матче три ассиста, но отличился также с негативной стороны, агрессивно набросившись на канадского защитника. Третьей звездой дня стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. «Газета.Ru» — о новых достижениях российских хоккеистов за океаном.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс» — 6:4

Не забивать три матча подряд на старте сезона — это нечто из ряда вон для Александра Овечкина. Лидер «Вашингтона» приблизился к своему антирекорду: лишь однажды его безголевая серия в первых играх сезона растянулась до четырех матчей — это было в сезоне-2012/13, сокращенном из-за локаута. Овечкин ведет погоню за снайперским рекордом всех времен, принадлежащим Уэйну Гретцки (894 гола, а у Ови — 782), потому переживания болельщиков были естественны.

Александр Овечкин их полностью развеял в матче с «Ванкувером». Прежний Овечкин вернулся, да как!

Не прошло и минуты с начала встречи, как Ови реализовал большинство и вывел свою команду вперед.

При этом нельзя сказать, что гол россиянина вдохновил его одноклубников — скорее, напротив, они расслабились, убедившись, что их лидер в порядке. За что «столичные» едва не поплатились: после двух периодов они уступали «Ванкуверу» 2:4.

Но в последней 20-минутке «Кэпс» совершили впечатляющий камбэк, и вновь — при непосредственном участии Овечкина. Он и Евгений Кузнецов ассистировали сначала Джону Карлсону, а затем — Конору Шири, забросившему победную шайбу. Ну а в концовке Овечкин с передачи того же Кузнецова оформил дубль и установил окончательный счет (6:4).

Набрав четыре очка, Великая Восьмерка был признан первой звездой встречи, а затем — и всего игрового дня.

«Мы взбесились после того, что случилось во втором периоде, и это была правильная реакция нашей команды. Вы же видите: когда мы действуем верно, вне зависимости от счета мы всегда способны перевернуть игру», — сказал после матча Овечкин.

А теперь минутка статистики. В практически каждом результативном для себя матче Александр Овечкин обновляет ряд достижений, и игра с «Ванкувером» не стала исключением. Прежде всего, скажем, разумеется, о положении россиянина в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Голы в ворота «Кэнакс» стали для него 781-м и 782-м за карьеру в регулярных чемпионатах лиги. Теперь он всего на 19 шайб отстает от второго снайпера НХЛ Горди Хоу, который в свое время наколотил 801 шайбу.

И все ближе становится «вечный» рекорд великого Уэйна Гретцки — 894 гола. Нехитрые вычисления дают понять: до этой цифры Овечкину осталось 112 голов.

Кроме того, Ови поднялся в списке лучших бомбардиров лиги, потеснив Дага Гилмора. Сейчас Александр Овечкин, набрав 1415 (782+633) очков, занимает 20-е место и делит его с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби.

После игры с «Ванкувером» восьмой номер «Вашингтона» занимает 79-е место в истории НХЛ по результативным передачам — теперь у Овечкина их стало 633 в 1278 матчах. В этом списке он превзошел Патрика Марло и Джейсона Спеццу, повторив результат Теорена Флери.

Также этот матч стал для Овечкина 159-м за карьеру в НХЛ, когда он забивал два и более голов.

По этому показателю Ови опередил легендарного Бретта Халла и уступает только одному человеку — Уэйну Гретцки, у которого таких матчей было 189.

Наконец, капитан «Вашингтона» в 11-й раз за карьеру отличился на первой минуте встречи. Больше него подобное удавалось всего пятерым хоккеистам. У Сидни Кросби и Марка Мессье таких быстрых голов было по 13, а у Дейва Тейлора, Фила Эспозито и Горди Хоу — по 12.

Затмение Кузнецова

Однако были в этой игре и неприятные моменты для россиян. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который оформил ассистентский хет-трик, очень грубо повел себя по отношению к канадскому защитнику «Ванкувера» Кайлу Берроузу и теперь может получить дисквалификацию на несколько матчей.

Кузнецов вышел на ворота, но не смог забить, после чего Берроуз слегка подтолкнул его в спину.

Россиянин так разъярился, что зарядил клюшкой по зубам канадцу, а когда тот схватился за лицо и упал, еще и толкнул его двумя руками сверху.

Судья оценил эти действия только на двухминутный штраф, однако эпизод явно будет рассмотрен подробнее и дисквалификации Кузнецову не избежать.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Анахайм Дакс» — 6:4

С таким же счетом, как и в Вашингтоне, закончилась игра в Нью-Йорке, где местные «Рейнджерс» принимали «Анахайм». Но, в отличие от «столичных», «рейнджеры» не трепали нервы своим болельщикам и уверенно контролировали практически весь ход матча. А главным действующим лицом стал форвард хозяев Артемий Панарин.

К 14-й минуте ньюйоркцы вели 2:0 благодаря голам Винсента Трочека и Мики Зибанеджада, при этом им обоим ассистировал россиянин. Ситуация немного накалилась, когда в начале второго тайма счет уже был 2:2 — эти несколько минут стали единственным отрезком, который хозяева провалили.

До второго перерыва Каапо Какко, Алекси Лафренье и Панарин забросили по шайбе, при этом гол россиянина стал победным.

А в третьем периоде в составе «Рейнджерс» дубль оформил Зибанеджад, и вновь ассист оформил Панарин.

Артемий был признан второй звездой матча. Также он стал третьей звездой всего игрового дня. Его выступление было настолько ярким, что в комплиментах ему рассыпался даже главный тренер «Анахайма» Даллас Икинс.

«Панарин умеет отдать пас из любого положения, через игрока или с неудобной руки — он словно видит все и сразу. Если он окажется под прессингом, то быстро из него выйдет.

А если оставить его одного и бросить накрывать других соперников, у него будет куча времени, чтобы сделать передачу. Панарин вместе с таким крутым снайпером, как Зибанеджад, и с, наверное, лучшим хоккеистом перед чужими воротами Крисом Крайдером делает «Рейнджерс» беспощадным соперником», — заявил Икинс.

О достижениях Панарина, установленных в этом матче, тоже стоит высказаться отдельно. Прежде всего, он первым среди всех игроков лиги набрал 10 очков в сезоне. Более того, это рекордное достижение в истории клуба — до Панарина никому среди игроков «Рейнджерс» не удавалось набрать 10 баллов за четыре матча. Да и из действующих хоккеистов лишь одному удалось за аналогичный отрезок заработать больше очков — в прошлом сезоне 11 баллов к этому моменту было у лидера «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Помимо этого, Артемий Панарин повторил клубное достижение, установленное 46 лет назад. Он стал первым за столь долгий срок хоккеистом «Рейнджерс», который в четырех первых играх сезона сделал восемь ассистов. Ранее подобное удавалось Филу Гойетту в сезоне-1966/67 и Роду Гилберту в сезоне-1976-77.

«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» — 3:6

«Минннесота» на старте сезона пока буксует, это уже третье поражение «дикарей» кряду. Что, впрочем, не мешает российскому лидеру команды Кириллу Капризову делать свою работу.

На четвертой минуте форвард гостей Бен Майерс открыл счет, но менее минуты спустя именно Капризов восстановил равновесие.

Игра, впрочем, складывалась для хозяев неудачно. В начале третьего периода при счете 2:4 Капризов забросил еще одну шайбу, подарив своей команде надежду на спасение, но «лавины» уверенно довели дело до победы. Что ж, болельщикам Кирилла можно, по крайней мере, утешаться тем, что он забил уже три гола в сезоне.

А в составе «Колорадо» феерил вратарь Александр Георгиев. Пусть Георгиев и пропустил в общей сложности три шайбы, если бы не он, исход матча мог бы быть совсем иным. Кульминацией его игры стал эпизод в середине третьего периода. Сначала он отразил бросок Райана Хартмана в упор, затем щитком отбил шайбу после щелчка Маркуса Фолиньо.

Атака хозяев на этом не закончилась, но Георгиев при этом потерял клюшку. Но и без нее он сумел отразить еще один бросок в упор – в этот раз в исполнении Йоэля Эрикссона Эка. А когда еще одну попытку бросить предпринял Хартман, Георгиев зафиксировал шайбу.

«Георгиев был очень хорош. Посмотрите, какие голы он пропустил в этом в сезоне — при игре в большинстве, еще одна шайба была с отложенным удалением и снятым вратарем. А в равных составах он был силен. Он читает игру и понимает, откуда придет опасность. И здесь он заранее занял позицию и смог совершить несколько классных сейвов», — сказал после игры главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

«Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 (ОТ)

Упомянем и матч в Монреале, где «Питтсбург» имел все шансы выиграть, но в итоге уступил в овертайме. Хотя к середине второго периода гости вели 2:0 после дубля Евгения Малкина, на который ему потребовалось всего четыре минуты. «Пингвины» разбазарили преимущество в заключительной 20-минутке и упустили победу. Эта игра стала их первым поражением в сезоне. Малкин, тем не менее, высказался оптимистично.

«Мы потерпели тяжелое поражение, но все же мы с каждым матчем действуем все лучше. И мое звено, и я сам стараемся держать высокий темп каждую игру. Главное, чтобы у меня снова не было травм.

Я уверен в себе, я чувствую, что я все еще хороший хоккеист»,

— констатировал Малкин.