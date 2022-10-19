Ученица Плющенко сражается с бывшей фигуристкой Тутберидзе. LIVE

Очень красивый первый элемент в исполнении фигуристки, прекрасно ей удался сольный тройной риттбергер, а следом отлично выполнен и аксель в два оборота. С каскадом тоже проблем никаких не возникает — тройной лутц + тройной тулуп выполнены чисто. И это еще одна программа, которая оставляет максимально приятные впечатления — очень старается фигуристка, прекрасно справляется со своими компонентами. Практически не к чему придраться.
Начинает фигуристка с очень хорошего, уверенного тройного риттбергера. А вот на двойном акселе ее немного повело при приземлении из-за недокрута. Каскад тройной флип + тройной тулуп получается хорошим, да и в целом со своей программой Курлина справляется очень неплохо — удаются и дорожки хорошо, и вращения. Очень приятное впечатление оставляет фигуристка.
Под «Не отрекаются любя» катается Морозова. Первым элементом стоит у нее двойной аксель, и весьма неплохо справляется с ним фигуристка, как и с сольным тройным риттбергером. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит просто прекрасным, высокие, пролетные прыжки. И в целом вся программа смотрится просто прекрасно, не первые соревнования такого уровня для фигуристки, и это чувствуется — весьма уверенно Морозова себя чувствует на льду.
В ярком малиново-красном платье катается фигуристка. Первым она ставит тройной риттбергер, и чуть не удается ей прыжок — недокрут. А следом спортсменка срывает каскад, после исполнения тройного лутца она чуть было не падает, касается льда рукой, чтобы устоять. Двойной аксель тоже не получается, сне Гутова падает, приземляясь на ягодицы. Достаточно обидно, потому что сама программа с вращениями, скольжениями и дорожками шагов смотрится весьма неплохо, но вот прыжковая часть не задалась совершенно. А еще и заканчивает она позже музыки, к сожалению.
Чуть качнуло фигуристку на первом прыжковом элементе, нога у нее дрогнула на двойном акселе, но вот тройной риттбергер получился весьма и весьма неплохим. Плавные вращения у Кристины, красиво она передвигается по льду, достаточно неплохое владение коньком. С каскадом тройной лутц + тройной тулуп фигуристка тоже справляется, хотя на приземлении с первого прыжка она показалась немного неуверенной, но второй прыжок был прицеплен без видимых проблем.