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Спорт

Ученица Плющенко сражается с бывшей фигуристкой Тутберидзе. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 1-й этап. «Золотой конек Москвы». Юниоры. Девушки. Короткая программа. ОНЛАЙН

В рамках первого этапа Гран-при России среди юниоров девушки показывают короткую программу на турнире «Золотой конек Москвы». Фаворитом соревнований является ученица Евгения Плющенко Софья Титова, а также бывшая фигуристка Этери Тутберидзе Любовь Рубцова, которая ушла в клуб «Армия фигурного катания». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:40

А на лед выходит вторая разминочная группа.

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18:39

Турнирная таблица после первой разминки выглядит так:

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100%
18:38

Оценка Барахтиной за ее короткий прокат — 60,21 балла.

18:37

Очень красивый первый элемент в исполнении фигуристки, прекрасно ей удался сольный тройной риттбергер, а следом отлично выполнен и аксель в два оборота. С каскадом тоже проблем никаких не возникает — тройной лутц + тройной тулуп выполнены чисто. И это еще одна программа, которая оставляет максимально приятные впечатления — очень старается фигуристка, прекрасно справляется со своими компонентами. Практически не к чему придраться.

18:34

Виктория Барахтина из Москвы закрывает первую разминку.

18:34

Судьи оценивают программу Курлиной 55,18 балла.

18:32

Начинает фигуристка с очень хорошего, уверенного тройного риттбергера. А вот на двойном акселе ее немного повело при приземлении из-за недокрута. Каскад тройной флип + тройной тулуп получается хорошим, да и в целом со своей программой Курлина справляется очень неплохо — удаются и дорожки хорошо, и вращения. Очень приятное впечатление оставляет фигуристка.

18:28

Алиса Курлина из Краснодарского края под Антонио Вивальди выходит на лед.

18:28

67,75 балла — именно столько набирает Морозова за свой прокат.

18:26

Под «Не отрекаются любя» катается Морозова. Первым элементом стоит у нее двойной аксель, и весьма неплохо справляется с ним фигуристка, как и с сольным тройным риттбергером. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит просто прекрасным, высокие, пролетные прыжки. И в целом вся программа смотрится просто прекрасно, не первые соревнования такого уровня для фигуристки, и это чувствуется — весьма уверенно Морозова себя чувствует на льду.

18:23

Виктория Морозова, Московская область, на льду.

18:22

Безусловно, очень старалась фигуристка. Гутова набирает за свой прокат 35,50 балла.

18:20

В ярком малиново-красном платье катается фигуристка. Первым она ставит тройной риттбергер, и чуть не удается ей прыжок — недокрут. А следом спортсменка срывает каскад, после исполнения тройного лутца она чуть было не падает, касается льда рукой, чтобы устоять. Двойной аксель тоже не получается, сне Гутова падает, приземляясь на ягодицы. Достаточно обидно, потому что сама программа с вращениями, скольжениями и дорожками шагов смотрится весьма неплохо, но вот прыжковая часть не задалась совершенно. А еще и заканчивает она позже музыки, к сожалению.

18:17

Анастасия Гутова из Омской области появляется на льду.

18:16

Судьи оценивают прокат Статьиновой в 54,13 балла. Очень достойное выступление.

18:14

Чуть качнуло фигуристку на первом прыжковом элементе, нога у нее дрогнула на двойном акселе, но вот тройной риттбергер получился весьма и весьма неплохим. Плавные вращения у Кристины, красиво она передвигается по льду, достаточно неплохое владение коньком. С каскадом тройной лутц + тройной тулуп фигуристка тоже справляется, хотя на приземлении с первого прыжка она показалась немного неуверенной, но второй прыжок был прицеплен без видимых проблем.

18:11

А открывает короткую программу Кристина Статьинова из Кировской области.

18:05

На лед выходит выходит первая группа участниц для разминки.

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18:00

Всего на льду появится 17 участниц, и полный список выглядит следующим образом.

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100%
17:55

Соревнования начнутся в 18.05 по московскому времени.

17:50

В рамках первого этапа Гран-при «Золотой конек Москвы» среди юниоров девушки показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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