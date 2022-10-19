Ученица Плющенко сражается с бывшей фигуристкой Тутберидзе. LIVE

18:20

В ярком малиново-красном платье катается фигуристка. Первым она ставит тройной риттбергер, и чуть не удается ей прыжок — недокрут. А следом спортсменка срывает каскад, после исполнения тройного лутца она чуть было не падает, касается льда рукой, чтобы устоять. Двойной аксель тоже не получается, сне Гутова падает, приземляясь на ягодицы. Достаточно обидно, потому что сама программа с вращениями, скольжениями и дорожками шагов смотрится весьма неплохо, но вот прыжковая часть не задалась совершенно. А еще и заканчивает она позже музыки, к сожалению.