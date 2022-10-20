Ученица Плющенко Титова сражается за золото на этапе Гран-при России. LIVE

Промежуточное первое место у Гутовой, само собой. Больше никто и не выступал ведь пока.
Начала с каскада 2 аксель + ойлер + 3 сальхов, выполнив его с ошибкой на втором прыжке. Каскад 3 риттбергер + 2 тулуп был получше. Вращения на третий и четвертый уровни. Тройной риттбергер с ошибочкой, двойной лутц добротный, не очень удачное приземление на тройном сальхове, двойной аксель тоже не вышел чистым. В общем, многое не получилось в прокате. Брака многовато.
Первая разминка
1. Анастасия Гутова 2. Елена Черникова 3. Виктория Яхонтова 4. Арина Мариничева 5. Анна Ляшенко
Вторая разминка
6. Мария Шаталова 7. Алиса Шатохина 8. Мария Агаева 9. Кристина Статьинова 10. Алиса Курлина 11. Людмила Фурсова
Третья разминка
12. Виктория Барахтина 13. Лидия Плескачева 14. Анастасия Марасанова 15. Виктория Морозова 16. Любовь Рубцова 17. Софья Титова
Положение после короткой программы: 1. Софья Титова – 73,23 2. Любовь Рубцова – 67,77 3. Виктория Морозова – 67,75 4. Анастасия Марасанова – 65,23 5. Лидия Плескачева – 60,54 6. Виктория Барахтина – 60,21 7. Людмила Фурсова – 57,28 8. Алиса Курлина – 55,18 9. Кристина Статьинова – 54,13 10. Мария Агаева – 53,68 11. Алиса Шатохина – 52,02 12. Мария Шаталова – 51,12 13. Анна Ляшенко – 50,68 14. Арина Мариничева – 49,36 15. Виктория Яхонтова – 47,86 16. Елена Черникова – 44,27 17. Анастасия Гутова – 35,50