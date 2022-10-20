Русский Танк за 17 секунд уничтожил соперника и переписал историю американского клуба НХЛ

Владимир Тарасенко оформил три голевые передачи в победном для его «Сент-Луиса» матче против «Сиэтла», Валерий Ничушкин с голом и передачей поднялся на второе место в списке снайперов и третье — в списке бомбардиров НХЛ, а Сергей Бобровский обыграл команду Ивана Проворова. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Сиэтл Кракен» — «Сент-Луис Блюз» — 3:4 ОТ

«Сент-Луис» приехал в гости к «Сиэтлу», чтобы провести только второй свой матч в сезоне после стартовой победы, в то время как соперник уже успел один раз выиграть и трижды проиграть, включая одно поражение за пределами основного времени.

Казалось бы, «кракены» уже должны были набрать игровой тонус, но явно более мастеровитые «Блюз» начали встречу куда лучше. Один из лидеров команды Джордан Кайру открыл счет точным броском на 8-й минуте (1:0), а когда Вилл Борген через две с половиной минуты восстановил паритет (1:1), «Сент-Луис» сразу же ответил дуплетом.

Сначала после броска Владимира Тарасенко на добивании сыграл Брэйден Шенн (2:1), а затем российский форвард заправил Шенна умной передачей за спину в чужую зону, и канадец вывел на результативный бросок подключившегося защитника Джастина Фолка (3:1).

Между второй и третьей шайбами гостей прошло всего 17 секунд, а две голевые передачи Тарасенко за столь короткий отрезок — второй результат во всей клубной истории. В далеком 1996 году Бретту Халлу удалось сделать два голевых паса в течение 12 секунд.

Более того, два взятия ворота на столь маленьком отрезке являются вторым по скорострельности результатом в новом сезоне. Быстрее (за 11 секунд) удалось забросить две шайбы только «Ванкуверу», но «Кэнакс» не помогли голы Бо Хорвата и Кертиса Лазара одержать победу в матче против Александра Овечкина и Ко (6:4). Овечкин уничтожил «Ванкувер» и обошел легенду НХЛ, а Кузнецов врезал клюшкой канадцу по зубам Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет своим голам в новом сезоне Национальной хоккейной... 18 октября 13:44

Вполне могли упустить победу и «музыканты». Во втором периоде «Сиэтл» заиграл явно активнее и лучше соперника и уже к концу отрезка после бросков Райана Донато и Адама Ларссона восстановил равновесие (3:3).

В третьем же периоде голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил все 12 бросков по воротам и затащил свою команду в овертайм, где полевые разыграли красивую комбинацию.

Тарасенко отдал в зоне от синей линии на правый борт Роберту Томасу, который выиграл там борьбу, хотя уже практически потерял шайбу. Последовала передача из-за ворот на пятак, откуда Тарасенко не стал бросать сам, а переадресовал шайбу по прямой назад все тому же Фолку, расстрелявшему девятку ворот «Сиэтла» (4:3).

Таким образом, Фолк стал третьим защитником в клубной истории, кому удалось трижды принести «Сент-Луису» победы в овертаймах.

Интересно, что Тарасенко с тремя голевыми передачами при показателе полезности +2 и четырех бросках не попал в число трех звезд матча. Другие российские нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Алексей Торопченко баллов за результативность не набрали, а Павел Бучневич и вовсе остался в запасе из-за небольшого повреждения.

«Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс» — 3:4 ОТ

Непросто начался сезон для выигравшего летом Кубок Стэнли «Колорадо». «Эвеланш» уже потерпели одно поражение в первых трех матчах, а в игре с «Виннипегом» на своем льду сразу же оказались в положении догоняющей стороны, когда Сэм Ганье на 7-й минуте реализовал большинство (1:0).

Более того, еще в первом периоде защитник Нил Пионк удвоил перевес «Джетс» (2:0), а когда Микко Рантанен во второй 20-минутке трансформировал в гол передачу Нэтана Маккиннона (2:1), Коул Перфетти вновь увеличил перевес «Виннипега» до двух голов (3:1).

Правда, догнать «реактивщиков» «лавина» смогла еще до второго перерыва. Вновь сработала очень эффективная на старте сезона связка Рантанена с российским таранным универсальным нападающим Валерием Ничушкиным.

Сначала россиянин поучаствовал в голе финна в равных составах (2:3).

А затем сам с его передачи реализовал большинство (3:3).

В плане спецкоманд «Колорадо» на старте чемпионата показывает удивительные результаты. При игре в большинстве это лучшая команда лиги с реализацией 53,9%, но при этом в меньшинстве «Эвеланш» пропустили семь голов за 14 розыгрышей соперника и идут на последнем месте в лиге.

Третий период матча голов никому не принес, а в овертайме решающий щелчок удался все тому же Пионку, ставшему таким образом первым с 2019 года защитником команды, оформившим дубль (4:3).

Ничушкин, забросив свою пятую шайбу в чемпионате в четырех матчах, вышел на второе место в списке снайперов после Стивена Стэмкоса из «Тампа-Бэй» (6). На счету россиянина 8 очков и в гонке бомбардиров лиги его пока опережают только Рантанен (9) и Артемий Панарин из «Рейнджерс» (10).

«Флорида Пантерз» — «Филадельфия Флайерз» — 4:3

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сыграл важную роль в победном матче своей команды против «Филадельфии» Ивана Проворова. На счету Бобровского 31 сейв при 34 бросках, в то время как защитник «Флайерз» отметился голевой передачей, но заработал по итогам матча полезность -2.

Главными героями встречи в составе «Пантерз» стали оформивший дубль Картер Верхаге и выменянный летом у «Калгари» Мэтт Ткачук. Нападающий сделал в третьем периоде две голевые передачи в решающих голах и продлил свою результативную серию на старте сезона до четырех матчей.

Только пять игроков в истории «Флориды» набирали очки в четырех первых играх чемпионата. Среди них в том числе и Павел Буре, который в кампании-1998/99 совершал результативные действия в шести играх подряд.