Бой за титул в легком весе UFC: Махачев бьется с Оливейрой. LIVE

К середине третьего раунда Фиро чуть больше попадала по сопернице, но в октагоне происходило мало интересных событий. Зрители на стадионе начали свистеть соперницам. Это был не самый зрелищный бой. За минуту до конца Фиро перевела Чукагян в партер, правда американка быстро поднялась на ноги. Посмотрим, кому отдадут победу судьи. Кажется, раздельным решением должна победить Фиро.
Начало второго раунда осталось за Фиро, она больше попадала, хоть и не идя в активные атаки. Но сам поединок не изобиловал интересными моментами. Казалось, что спортсменки хотят все решить в третьем раунде. Запомнились только «двойки» в исполнении Фиро.
Чикагян и Фиро достаточно резво начали бой, обменявшись ударами. Чуть лучше выглядела Чукагян, но поединок был достаточно равным. Чикагян стремилась больше сближаться с Фиро, навязывая свой стиль ведения боя. Но и Фиро старалась отличать. Сложно в первом раунде отдать кому-то преимущество. Впереди второй раунд из трех.
В основном карде будет пять боев. Петр Ян и Шон О'Мэлли выйдут третьими, а Ислам Махачев и Чарльз Оливейра закроют турнир.
В первом бою основного карда будут выяснять отношения девушки: Кэтлин Чукагян сразится с Манон Фиоро. Это наилегчайший вес.