Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Политик Флиппо: диверсии на «Северных потоках»... 21:40
Институт стран Азии и Африки: на место мировых компаний... 21:36
«МЮ» на последней минуте спасся в матче... 21:36
Захарова: ЕС не демонстрирует готовности к мирному разрешению... 21:35
Патриарх Кирилл призвал «колеблющуюся интеллигенцию» укрепляться... 21:19
Игрок «Динамо» Фомин повторил рекорд РПЛ по забитым пенальти 21:17
Игорь Крутой помог Полине Гагариной выиграть суд у Ольги... 21:14
Российский экспортный центр заявил о намерении развивать... 21:14
«Динамо» впервые в сезоне выиграло 3 матча подряд, обыграв... 21:00
Павел Чиков: главу СК по Пензенской области наказали за дело... 20:58
Спорт

Бой за титул в легком весе UFC: Махачев бьется с Оливейрой. LIVE

MMA. UFC 280. Чарльз Оливейра — Ислам Махачев. ОНЛАЙН

Добрый день, уважаемые любители смешанных единоборств. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию турнира UFC 280, где Петр Ян померится силами с Шоном О'Мэлли, а в главном бою вечера Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой за пояс в легком весе.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:38

Единогласным решением судей Фиро одержала победу.

21:36

К середине третьего раунда Фиро чуть больше попадала по сопернице, но в октагоне происходило мало интересных событий. Зрители на стадионе начали свистеть соперницам. Это был не самый зрелищный бой. За минуту до конца Фиро перевела Чукагян в партер, правда американка быстро поднялась на ноги. Посмотрим, кому отдадут победу судьи. Кажется, раздельным решением должна победить Фиро.

21:30

Начало второго раунда осталось за Фиро, она больше попадала, хоть и не идя в активные атаки. Но сам поединок не изобиловал интересными моментами. Казалось, что спортсменки хотят все решить в третьем раунде. Запомнились только «двойки» в исполнении Фиро.

21:23

Чикагян и Фиро достаточно резво начали бой, обменявшись ударами. Чуть лучше выглядела Чукагян, но поединок был достаточно равным. Чикагян стремилась больше сближаться с Фиро, навязывая свой стиль ведения боя. Но и Фиро старалась отличать. Сложно в первом раунде отдать кому-то преимущество. Впереди второй раунд из трех.

21:15

В основном карде будет пять боев. Петр Ян и Шон О'Мэлли выйдут третьими, а Ислам Махачев и Чарльз Оливейра закроют турнир.

21:13

В первом бою основного карда будут выяснять отношения девушки: Кэтлин Чукагян сразится с Манон Фиоро. Это наилегчайший вес.

20:45

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию турнира UFC 280.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+