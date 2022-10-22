Бой за титул в легком весе UFC: Махачев бьется с Оливейрой. LIVE

21:36

К середине третьего раунда Фиро чуть больше попадала по сопернице, но в октагоне происходило мало интересных событий. Зрители на стадионе начали свистеть соперницам. Это был не самый зрелищный бой. За минуту до конца Фиро перевела Чукагян в партер, правда американка быстро поднялась на ноги. Посмотрим, кому отдадут победу судьи. Кажется, раздельным решением должна победить Фиро.