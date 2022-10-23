Битва четверных: Валиева сражается за золото на Гран-при России. LIVE

Началась разминка второй группы участниц, в которой выступят ученицы Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Софья Акатьева.
За свою произвольную программу Свириденко получает 109,53 балла, а в сумме — 168,75. Она становится уверенным лидером турнирной таблицы!
Свириденко завершила прыжковую часть каскадом тройной сальхов + двойной тулуп + двойной тулуп.
Трибуны взорвались аплодисментами. «По-джейдайски уверенно прокаталась!» — говорит Максим Траньков в прямом эфире Первого канала.
Музыка из «Звездных войн» очень подошла элегантной, но сильной девушке. Это звучало пафосно, мощно, проникновенно.
Дорожка шагов исполнена только на второй уровень из четырех — под конец программы Свириденко подустала.
Тем не менее девушка смогла исполнить каскад тройной флип + двойной аксель и сольный тройной лутц (хоть и с приземлением на две ноги).
Зрители начали аплодировать на вращении, которое судьи оценили на максимальный, четвертый уровень.
Свириденко начала с каскада тройной лутц + тройной тулуп — чисто! Такого дорогого каскада сегодня пока не было.
Так же легко Полина исполнила тройной флип и двойной аксель.
Следующей выступает из Полина Свириденко из Санкт-Петербурга. Она катается под саундтрек к «Звездным войнам». Судя по костюму, она выступает в образе Падме Амидалы, возлюбленной Энакина Скайуокера.
Следующей выступает из Анастасия Хахыртдинова из Свердловской области. Она катается под лиричную композицию Say Something (A Great Big World).
За свою произвольную программу Хахыртдинова получает 94,16 балла, а в сумме — 146,93.
Эх, как жаль! Анастасия упала под конец проката с тройного лутца. А все шло почти безупречно.
Но все равно это пока лучший прокат за сегодня. Хахыртдинова порадовала даже дорожкой шагов третьего уровня — такого сегодня еще не было.
И вращения были четвертого уровня — браво!
Трибуны провожают фигуристку громкими овациями.
Хахыртдинова исполнила каскад тройной лутц + двойной тулуп — и резко перевалилась на две ноги со второго прыжка.
После этого фигуристка чисто сделала каскад тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов — он таким и планировался, а не 3+3.
Тройной сальхов и тройной риттбергер сделаны!
По сравнению с предыдущими выступлениями, где была ошибка на ошибке, прокат Хахыртдиновой кажется глотком свежего воздуха.
Вторая часть программы прошла очень тяжело, словно фигуристка умирала вместе со своей музыкой, которая звучала все более тоскливо.
Так, Аскарова жестко приземлилась с тройного сальхова, с трудом удержав равновесие, а после тройного риттбергера ее сильно закрутило на месте.
Затем девушка оперлась на обе руки после тройного тулупа и упала с тройного флипа.
Каскад тройной тулуп + двойной сальхов был вроде бы сделан, но с большой паузой между прыжками. Поставить эффектную точку не удалось.
Аскарова показала тройной лутц + двойной тулуп. Судя по заявку, каскадов 3+3 она и не планировала, так что расстраиваться тут не стоит.
Кроме того, вращение фигуристки вызвало аплодисменты на трибунах — было очень красиво, хотя судьи и оценили только на третий уровень из четырех.
Вау! Как же легко и воздушно Хахыртдинова исполнила первый прыжок — двойной аксель.
Следующий получился уже с более тяжелым приземлением, но все равно чисто — это был тройной флип.
Аскарова начала с чистого двойного акселя, но затем сильно недокрутила тройной флип и упала, ударившись коленом. Очень жаль!
Следующей выступает Карима Аскарова из Татарстана. Она выступает под No Me Quitte Pas (Селин Дион).
Тренеры обнимают Анастасию, улыбаются и говорят ей «Нормально!». Наверное, в такой момент действительно лучше поддержать спортсменку, чем устраивать разбор полетов. Все равно фигуристка сейчас вряд ли способна анализировать критику — слишком много эмоций.
Секвенция двойной аксель + двойной аксель тоже была не самой чистой: Молчанова перевалилась на вторую ногу на приземлении.
Четвертое падение Молчановой — на этот раз с тройного флипа. По лицу видно, что девушка уже с трудом докатывает эту программу и готова разрыдаться.
Молчанова чисто исполнила каскад тройной флип + двойной тулуп, но уже следующий элемент получился с ошибкой.
Девушка упала с последнего прыжка в каскаде тройной тулуп + ойлер + тройной сальхов.
Ну и дальше тоже пошли ошибки. Так, фигуристка коснулась льда рукой после тройного риттбергера, а затем упала с тройного лутца и не присоединила к нему каскад.
Молчанова упала в самом начале программы! При попытке тройного лутца ее резко развернуло, и девушка упала на четвереньки.
Следующей выступает Анастасия Молчанова из Красноярского края. Она катается под Adagio Pour Piano (Saint Preux).
Ух ты, Маргарита сумела собраться в концовке и сделала секвенцию тройной риттбергер + двойной аксель.
Однако была еще одна ошибка: девушка завершила кататься лишь несколько секунд спустя после того, как закончилась музыка. Из-за падений она стала отставать от своей композиции. За это тоже могут снять балл.
Ковалева, очевидно, ужасно устала под конец программы и еле выкатала дорожку шагов на самый элементарный, первый уровень сложности.
Эх, еще одно жесткое падение! На этот раз с тройного сальхова. Ковалева очень сильно недокрутила прыжок.
Ох, как больно! Ковалева упала на пятую точку с тройного лутца и по инерции чуть не влетела в борт, едва успев притормозить.
Ковалева начала с каскада тройной риттбергер + ойлер + двойной флип. В конце вроде как планировался тройной прыжок, но девушка исполнила двойной.
Затем фигуристка показала тройной лутц + двойной тулуп и сольный двойной аксель.
Открывает выступления Маргарита Ковалева из Московской области. Она катается под «Танго Роксан» из мюзикла «Мулен Руж».