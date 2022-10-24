«Мошенническая победа русских»: что случилось с допинговым скандалом Валиевой

Расследование допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой близко к завершению, однако Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отказалось публично объявлять о его результатах. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что в таком случае триумф Валиевой на Олимпиаде может стать «очередной мошеннической победой русских». Однако скрыть итоги расследования РУСАДА все равно не получится — «Газета.Ru» объясняет почему.

На фоне всех новостей о допинг-расследовании Камила Валиева приняла участие в первом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конек Москвы».

Фигуристка победила, но это золото тоже вышло скандальным из-за странного судейства, по результатам которого между Валиевой, которая сорвала в произвольной программе единственный элемент ультра-си — четверной тулуп, — и Софьей Акатьевой, которая исполнила три сложнейших прыжка — два четверных тулупа и тройной аксель, — оказалось всего три балла разницы в пользу второй в произвольной программе. Существенный отрыв по итогам короткой программы позволил Валиевой без труда одержать победу на этапе. «Судьи не понимают, что происходит»: Авербух устроил скандал на «Ледниковом периоде» Евгения Медведева и Даня Милохин поразили публику редким элементом, а у Анны Щербаковой даже пошли... 07 октября 22:30

При этом еще за несколько дней до этого старта многие поклонники фигурного катания задавались вопросом — а выйдет ли вообще Валиева на лед? Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое на протяжении долгих месяцев занималось расследованием по делу фигуристки, изначально должно было объявить свое решение в августе, однако все было перенесено на октябрь. В случае признания спортсменки виновной в приеме допинга ее должны были не допустить до этапа и до всех остальных официальных соревнований.

21 октября РУСАДА выпустило заявление о том, что все подробности, касающиеся дела Валиевой, будут засекречены и не преданы огласке.

«В целях защиты интересов спортсменки фигуристки-члена команды Олимпийского комитета России (ОКР), являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов,

все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными.

Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР», — указано в заявлении.

Подобное заявление тут же подверглось критике. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что если фигуристка оправдана по праву, то скрывать нечего, и решение должно быть обнародовано. Также он отметил, что сохранение в тайне всех подробностей этого дела «делает посмешищем весь процесс».

«WADA, Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК) должны немедленно объявить об обжаловании любого такого решения и провести открытый процесс, как это предусмотрено правилами, чтобы была уверенность в окончательном результате.

Если этого не сделать, спортсмены или общественность никогда не смогут поверить в то, что произошедшее на Олимпиаде в Пекине было реальным, а не просто очередной мошеннической победой русских, как это было много раз до этого, о чем ясно свидетельствуют доказательства», — приводит слова Тайгарта портал Inside the Games. Госпитализация Тарасовой, скандал Медведевой и Милохина, «секс» жены Авербуха: как вернулся «Ледниковый период» Татьяна Тарасова угодила в больницу прямо в день съемок. Евгения Медведева возмутилась оценками... 06 октября 22:27

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным союзом конькобежцев (ISU) во время Олимпийских игр в Пекине оспаривало решение допустить Валиеву до личного турнира, тоже не осталось в стороне. В организации отметили, что сохраняют за собой право обжаловать решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS), а также объявили о намерении заставить российскую сторону обнародовать уместный объем информации.

«В соответствии с положениями всемирного антидопингового кодекса, РУСАДА не обязано публиковать детали антидопингового дела до его завершения, включая апелляции, которые могут быть поданы и рассмотрены. А в случае дела, касающегося защищенного лица, не требуется обязательного раскрытия информации на любой его стадии. Для этого есть очень правильные причины.

Но так как это дело уже стало публичным, WADA призовет РУСАДА сделать уместное обнародование с учетом обстоятельств этого дела.

Как и в случае со всеми делами, WADA тщательно изучит решение РУСАДА и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, если посчитает нужным», — заявили РИА Новости в пресс-службе WADA.

Международный союз конькобежцев также готов обжаловать решение РУСАДА, если это потребуется.

«ISU ожидает, что процедура будет проведена в строгом соответствии со всемирным антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро. ISU хотел бы подчеркнуть, что внимательно рассмотрит решение РУСАДА и оставляет за собой право обжаловать этот вердикт в CAS (Спортивном арбитражном суде), если это будет необходимо», — указано в заявлении организации.

Позиции сторон весьма очевидны и совсем неудивительны: РУСАДА намеревается сохранить все в тайне и защитить спортсменку, WADA требует оглашения приговора и возможной информации.

При этом сроки вынесения решения по делу Валиевой были названы приблизительно, и вердикт мог быть еще не принят, что и позволило спортсменке выступить на этапе Гран-при России.

Может быть несколько вариантов развития событий. Первый: Валиева признана виновной, но свою дисквалификацию уже отбыла, поскольку на момент взятия пробы (чемпионат России — 2022 в декабре 2021 года) спортсменке было 15 лет, она являлась защищенным лицом, поэтому срок ее отстранения мог быть невелик, а с момента начала дела прошло уже немало месяцев.

Здесь, правда, может возникнуть резонный вопрос у поклонников фигурного катания — а не должны ли Валиеву лишить медалей за этот период? Фигуристка стала чемпионкой России, выиграла европейское первенство и помогла сборной России завоевать золото в командном турнире на Олимпийских играх.

Второй вариант: РУСАДА вынесло оправдательный приговор, но в этом случае в скором времени стоит ждать апелляции WADA и ISU, которые обратятся в Спортивный арбитражный суд.

Третий вариант: решение по делу Валиевой еще не вынесено. Стоит отметить, что в случае признания вины фигуристку должны отстранить от всех стартов (какие-то санкции могут последовать и для ее тренерского штаба). Таким образом, в тайне решение по делу Валиевой не сохранить — в случае негативного для нее решения она будет отстранена (и может лишиться медалей), а случае позитивного — стоит ждать апелляций WADA и USU. При этом стоит не забывать об еще одном важном маркере, который укажет на виновность или невиновность Валиевой.

Награждение за командный турнир на Олимпийских играх — 2022 так и не было проведено. Его отложили на неопределенный срок в связи с расследованием по делу Валиевой.

Спортсмены, которые завоевали медали, должны быть награждены. Сейчас места в тройке распределены следующим образом: Россия, США и Япония. Четвертую строчку занимает Канада. И от расследования дела Валиевой зависит, получат ли российские фигуристы, выступавшие под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), золотые медали Игр (в команду входили одиночник Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов и сама Валиева), или же золотые награды уйдут сборной США, а Канада, соответственно, поднимется на пьедестал. «Много вопросов к программе Валиевой. Не совсем понятно, зачем возрождать эти эмоции» Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские в интервью... 06 октября 12:44

Иностранные фигуристы уже не единожды высказывались по происходящему. Одним из последних свое мнение высказал американский фигурист, олимпийский чемпион и серебряный призер в команде Нэйтан Чен.

«Возможно, это самое сложное — не иметь полного представления о ситуации. Мы получаем обновления о ходе дела, но при этом не понимаем до конца, что именно происходит. Это очень раздражает», — цитирует Чена AP.

Сама Валиева на вопросы о допинге и ходе расследования во время первого этапа Гран-при отвечать оказалась, ограничившись только одной фразой «Вообще ничего не буду вам говорить».