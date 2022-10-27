Фигуристка Плющенко прыгнула тройной аксель: Жилина победила учениц Тутберидзе

18:54

Зубкова исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы! За него девушка получит +10% к базовой стоимости.

Правда, на последнем элементе ее ощутимо зашатало на льду, но фигуристка удержалась.