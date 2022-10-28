Битва четверных: фигуристки Тутберидзе и Плющенко сражаются за золото. LIVE

13:18

Начала с лутца, но сделала бабочку. Дальше с ошибкой исполнила двойной аксель, а вот с тройным риттбергером справилась. Но ситуацию это не изменило: падение на последнем прыжке в каскаде 3 флип + ойлер + 3 сальхов. Во второй части каскад 3 лутц + 2 аксель + секвенция и каскад 3 тулуп + 2 аксель и сольный тройной тулуп были исполнены достаточно уверенно. Вращения все сделаны на третий уровень. По сложности должна выйти на первое место, по идее.