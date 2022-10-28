Злой гений из США дерзко обокрал Овечкина и отсрочил его новый рекорд

Александр Овечкин был активен в матче с «Далласом», но, как и весь «Вашингтон», не смог пробить вратаря Джейка Эттинджера, Кирилл Капризов переломил матч «Миннесоты» с «Оттавой», а Илья Михеев и Андрей Кузьменко принесли «Ванкуверу» первую в сезоне победу — юбилейную для их тренера Брюса Будро. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:0

Голкипер «Далласа» Джейк Эттинджер постепенно становится злым гением для российских хоккеистов. Сначала он напрочь вытеснил из ворот команды Антона Худобина, ныне докатившегося до фарм-клуба, а теперь еще и перешел дорогу Александру Овечкину.

Капитан «Вашингтона» продолжает свою погоню за россыпью рекордов. Их он установил уже множество, но останавливаться не собирается. На повестке сейчас в первую очередь цель стать игроком, забившим в НХЛ наибольшее число голов в составе одной команды.

В данный момент рекорд принадлежит второму снайперу в истории всей лиги Горди Хоу, который 786 из своих 802 голов оформил в свитере «Детройта». Овечкину до этой цифры остается три точных броска.

Все три он вполне мог сделать уже в Техасе, но Эттинджер поймал кураж и отразил все семь выстрелов Александра Великого в створ, а еще дважды его спасла перекладина.

Если уж у главной ударной силы команды Питера Лавиолетта дела не идут, то что говорить об остальных. Весь состав «Кэпиталз» так и не смог пробить за 60 минут вратаря «звезд».

Что касается «Далласа», то победу ему принесли точный бросок Джейсона Робертсона в первом периоде и гол в большинстве Йоэля Кивиранты в третьем. Для обоих это третьи шайбы в сезоне — столько же на счету Овечкина.

Эттинджер вообще невероятно начал сезон. Он одержал уже пятую победу при одном поражении в основное время, записал на свой счет первый «шатаут», отразил 96% бросков, а пропускает в среднем 1,17 гола за матч! «Вашингтон» же прервал двухматчевую победную серию, в то время как Овечкин, в восьми играх сезона отметившийся 6 (3+3) результативными баллами, ушел без очков. Евгений Кузнецов нанес три броска по воротам и, как и Овечкин, закончил встречу с полезностью -1, а вот защитник Дмитрий Орлов при одном броске и двух силовых приемах не получил отрицательного «плюс-минуса». Денис Гурьянов вернулся в состав «Далласа» из запаса, но за 14 минут на льду отметился только одной потерей. «Сиэтл Кракен» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:5 К сезону главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро подошел с 599 победами в карьере. Учитывая крепкий состав «Кэнакс», вопрос с юбилейной викторией, казалось, будет решен очень быстро. Уже в первой игре «косатки» вели против «Эдмонтона» со счетом 3:0, но проиграли. Дальше они в трех матчах подряд упускали перевес в две шайбы, а в пятой игре сезона дважды вели в одну и снова уступили. После этого в двух встречах кряду «Ванкувер» уже не выходил вперед и опять проигрывал. Таким образом, проведя семь игр, команда Будро оставалась последней в НХЛ, кто не знал успеха в нынешнем сезоне. Тем не менее руководство клуба публично выразило поддержку наставнику и уверенность в команде, а «Кракен» выглядел удобным соперником, чтобы прервать серию неудач: в прошлом сезоне «Ванкувер» выиграл у своих ближайших географических соседей из США все четыре встречи с общим счетом 19:8. «Сиэтл» играл дома и в целом показывает на старте чемпионате весьма приятный хоккей, располагаясь в зоне плей-офф, так что легкой прогулки у «Кэнакс» не ожидалось и не было. Гости сразу попали под давление, но довольно быстро сумели открыть счет, когда подписанный летом на рынке свободных агентов Илья Михеев подкараулил шайбу в убойной зоне и оформил свой первый гол за новый клуб (1:0). В качестве ассистента в комбинации поучаствовал Андрей Кузьменко. Команда Будро во время серии поражений заметно растеряла уверенность и часто допускает глупые ошибки и провалы. Такое с ней случилось в конце первого периода, когда «кракены» забросили дважды в последние полторы минуты отрезка (2:1). Тем не менее во второй 20-минутке «Ванкувер» снова вышел вперед, сумев реализовать два большинства (3:2), причем отличились Михеев и Кузьменко. Для обоих шайбы стали вторыми в сезоне, а Илья к тому же оформил всего второй дубль в НХЛ за карьеру. И опять потеря концентрации стоила гостям ответной шайбы Мэтти Бенирса всего через 15 секунд (3:3). Но все же в третьем периоде «Ванкувер» дожал, хотя обычно проваливает именно заключительные трети игр в этом чемпионате. Сначала лидеру команды шведу Элиасу Петтерссону удался шикарный бросок с пятака с лета, а затем проведший шикарный матч Конор Гарланд броском из своей зоны поразил уже пустые ворота хозяев (5:3). Но «Сиэтл» продолжил играть вшестером, заработал удаление и усилиями Джейдона Шварца за полминуты до сирены снова сократил отставание до минимума (4:5). Более того, на последних секундах Андре Бураковски мог сравнять счет, однако подписавший летом жирный долгосрочный контракт Джей Ти Миллер ценой повреждения заблокировал выстрел коньком, сохранив для своих первую в сезоне победу. Михеев и Кузьменко, кроме очков, заработали по +2 в полезность и стали первой и третьей звездами матча, а вот Василий Подколзин на этот раз сыграл мало — всего 7:38. За это время он один раз бросил в створ, провел силовой прием и схлопотал -1. «Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд» — 2:4 Барахлящая на старте сезона «Миннесота» смогла прервать четырехматчевую победную серию обновившейся и дерзкой «Оттавы». Во многом это случилось благодаря главной звезде «Уайлд» россиянину Кириллу Капризову. Именно он при счете 0:1 в первом периоде взял бразды правления в свои руки и сначала в большинстве организовал голевую комбинацию, закончившуюся точным броском Матса Цукарелло (1:1), а затем отличился и сам — уже в пятый раз в чемпионате (2:1).

После этого «Миннесота» уже не упускала перевес, а для Капризова, начавшего свою третью кампанию в НХЛ, эта игра стала уже 49-й с более чем одним набранным очком. За время выступления Кирилла в сильнейшей лиге мира только четверым игрокам удалось добиться этого чаще: Коннору Макдэвиду, Леону Драйзайтлю (оба — «Эдмонтон»), Остону Мэттьюсу («Торонто») и Микко Рантанену («Колорадо»).

Остальные матчи

«Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1

«Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз» — 4:3

«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:3

«Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз» — 6:2

«Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 5:6

«Сан-Хосе Шаркс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3 ОТ

«Лос-Анджелес Кингз» — «Виннипег Джетс» — 4:6

Всего 18 сейвов после 22 бросков совершил в матче против «Филадельфии» голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. На счету защитника «Флайерз» Ивана Проворова показатель полезности +2.

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отметился второй голевой передачей в сезоне в разгромной победе его команды над «Сент-Луисом», в составе которого не смогли себя проявить Иван Барбашев и Алексей Торопченко, а Владимир Тарасенко и вовсе заработал -2.