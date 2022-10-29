Трусова не пошла на тройной аксель и проиграла ученице Тутберидзе на этапе Гран-при России

15:37

Новую короткую демонстрирует Трусова, а начинает она с двойного акселя — чистейшим выходит прыжок. Дальше идет сольный тройной флип, который выполнен на очень хорошие бонусы. Вращения — четвертый уровень, а вот каскад не удается тройной лутц Трусова прыгает чисто, а вот тулуп выходит только в два оборота. и рукой льда касается фигуристка. Дорожка шагов следом сделана на третий уровень. Но буквально проживает свою программу Трусова, от того и действительно обидно за ошибку на каскаде. Но стоит вспомнить, что только недавно ей была поставлена новая программа.