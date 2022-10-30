Трусова бьется с ученицей Тутберидзе: женщины показывают произвольные прокаты. LIVE

Под песню Билли Айлиш «Не время умирать» выступает Чаплыгина. Она начинает с сольного тройного риттбергера, и получается он у фигуристки очень хорошо. Следом идет каскад тройной лутц + двойной тууп, показалось, что повело спортсменку после первого прыжка, но сумела она прикрепить тулуп. А следом чисто она прыгает двойной аксель и каскад тройной флип+ двойной аксель. Вращения на четвертый уровень, и очень хорошо, уверенно спортсменка смотрится на льду. Но вот следом происходит не особо приятное падение с сольного тройного лутца, однако уже следом чисто прыгает Чаплыгина тройной флип и тройной сальхов. Отлично владеет собой фигуристка, прекрасно чувствует музыку. Замечательное выступление. Начинает плакать фигуристка сразу после завершения проката.
За произвольный прокат Губашева набирает 101,15 балла. Это дает ей в общей сумме 153,11 балла.
Начинает Губашева с каскада двойной аксель + тройной тулуп, и получается элемент весьма хорошо, также четко выходит тройной флип. Хорошо справляется Губашева и с лутцем в три оборота. На каскаде двойной аксель + ойлер + тройной сальхов немного закрутило спортсменку на втором прыжке, но поборолась она и вытянула. Вращения получились на четвертый уровень. Каскад тройной риттбергер + двойной тулуп был выполнен, а вот на следующем риттбергере случилась бабочка, весьма обидно. Зато сольный тулуп вышел уверенно и спокойно. Но очень достойно в целом справилась со своей программой Губашева, не без ошибок, но достаточно уверенно откатала фигуристка.
Судьи оценивают произвольный прокат Третьяковой в 100,14 балла. В общей сумме фигуристка набирает 150,19 балла.
«Демоны Да Винчи» взято в качестве оформления программы. Третьякова начинает с чистого тройного лутца, но вот потом делает «бабочку» на флипе. Вращения судьи оценивают на третий уровень, а двойной аксель выходит у фигуристки беспроблемно, как и еще один тот же прыжок. После этого отличные вращения показывает спортсменка, а вот с каскадом риттбергер + тулуп возникает проблема, оба прыжка выходят только в два оборота. А вот следующий каскад тройной флип + тройной тулуп сделан уже куда лучше, отлично с ним справляется Третьякова. На каскаде тройной лутц + ойлер + тройной сальхов немного закружило фигуристку на втором прыжке. Но стоит отметить, что, несмотря на ошибки, весьма и весьма приятное впечатление произвела Третьякова.
Под «Лето в Буэнос-Айресе» катается фигуристка. Первым она ставит каскад тройной флип + двойной тулуп, и получается он, пусть и немного тяжеловато. А вот с сольного тройного лутца спортсменка падает. На двойном акселе немного дрогнула нога, но вытащила Видинеева прыжок, справилась с ним, а следом сделала отличную дорожку на четвертый уровень. Сольный тройной флип вышел с недокрутом, чуть было не упала с него фигуристка, но удержалась. При этом весьма неплохая хореография у фигуристки, не самая сложная, но она с ней справляется. Каскад тройной тулуп + ойлер + тройной сальхов вышел относительно удачным, а вот тройной риттбергер вновь привел к падению, возникли проблемы и на еще одной попытке риттбергера — не падение, но пришлось переступать, подставлять руку. Но стоит отметить, что для фигуристки — это первый старт на взрослом уровне.