Трусова бьется с ученицей Тутберидзе: женщины показывают произвольные прокаты. LIVE

14:28

Под «Лето в Буэнос-Айресе» катается фигуристка. Первым она ставит каскад тройной флип + двойной тулуп, и получается он, пусть и немного тяжеловато. А вот с сольного тройного лутца спортсменка падает. На двойном акселе немного дрогнула нога, но вытащила Видинеева прыжок, справилась с ним, а следом сделала отличную дорожку на четвертый уровень. Сольный тройной флип вышел с недокрутом, чуть было не упала с него фигуристка, но удержалась. При этом весьма неплохая хореография у фигуристки, не самая сложная, но она с ней справляется. Каскад тройной тулуп + ойлер + тройной сальхов вышел относительно удачным, а вот тройной риттбергер вновь привел к падению, возникли проблемы и на еще одной попытке риттбергера — не падение, но пришлось переступать, подставлять руку. Но стоит отметить, что для фигуристки — это первый старт на взрослом уровне.