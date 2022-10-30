Кондратюк бьется за медаль Гран-при: мужчины катают произвольные программы в Сочи. LIVE

18:21

В самое начало программы ставит Гуменник четверной лутц и делает его чисто! А вот дальше обидно падает с четверного риттбергера. А вот дальше прекрасно фигурист исполняет каскад четверной сальхов + тройной тулуп, великолепно это выглядело. Прекрасная дорожка шагов на четвертый уровень, а следом еще один отличный каскад — тройной аксель + двойной аксель. Шикарным выходит и сольный четверной сальхов, да и в целом стоит сказать, что весьма сложная заявка у Гуменника. Но вот дальше он падает с тройного акселя, но после выдает каскад тройной лутц + двойной риттбергер - двойной риттбергер. Не совсем все получилось у фигуриста, но сама по себе программа очень красивая и очень технически сложная. Так что браво!