Публичный поцелуй с бойфрендом и жесткое падение: какой стала Трусова после ухода от Тутберидзе

Серебряная призерка Олимпийских игр — 2022 в Пекине Александра Трусова впервые выступила на официальных соревнованиях с февраля и завоевала бронзовую медаль на втором этапе Гран-при России в Сочи, допустив при этом ряд ошибок, в том числе и падение с четверного лутца в произвольной программе. Бывшая фигуристка Алена Леонова в комментарии «Газете.Ru» заявила, что Трусова третье место заслужила, а также призналась, что из-за ошибок немного не поняла посыл произвольной программы спортсменки.

Постолимпийский сезон всегда считался особенно сложным для фигуристов. Для Александры Трусовой, которая тяжело пережила Олимпиаду в Пекине — обидное серебро и нервный срыв — второй этап гран-при России в Сочи под названием «Бархатный сезон» стал первым официальным выходом на лед с февраля.

При этом на лед дворца «Айсберг», где в 2014 году проводилась Олимпиада, фигуристка выходила впервые под руководством нового тренера — в начале октября стало известно, что Трусова во второй раз покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской.

Кто-то из поклонников и экспертов этот переход не понял, а кто-то связал с тем, что в группе Соколовской тренируется молодой человек фигуристки — чемпион России и Европы Марк Кондратюк. Однако Трусова в своей карьере зарекомендовала себя как рациональный человек, который вряд ли будет менять тренерский штаб исключительно из-за любви. С большой долей вероятности к Соколовской она шла за безоговорочной поддержкой тренера и более щадящим режимом, чтобы полностью восстановиться после травмы спины, из-за которой Трусова была вынуждена сняться с произвольной программы на открытых прокатах сборной России в конце сентября. «Я просто устал»: Милохин бросил Медведеву и ушел из «Ледникового периода» Блогер Даня Милохин объявил о своем уходе из шоу «Ледниковый период», где он второй... 25 октября 18:46

Помимо перехода к другому тренеру уже после начала сезона серебряная призерка Олимпийских игр сменила обе программы. Над постановками Трусова работала вместе с хореографом Никитой Михайловым на протяжении трех недель.

Музыкальным сопровождением для короткой программы стала композиция французской певицы Indila — Ainsi bas la vida, а произвольная была поставлена под песни J2 — I Believe I Can Fly (Epic Trailer Version) и Enryoki — When You Are High. Поэтому выступление Трусовой в Сочи действительно можно назвать премьерой — впервые после Олимпиады, с новым тренером, с новыми программами.

Однако фавориткой Трусову назвать было сложно. Помимо Софьи Самоделкиной, которая также тренируется в группе у Соколовской, на этап была заявлена ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, только что вышедшая из юниоров со сложным контентом.

Не стоит забывать и о травме спины Трусовой — в произвольном прокате было видно, что фигуристке пришлось очень сложно.

После короткой программы Трусова занимала второе промежуточное место, уступив Петросян около восьми баллов. Фигуристка не пошла на тройной аксель, о которой билась весь прошлый сезон практически безуспешно (ни одной удачной попытки на соревнованиях), заменив его на прыжок в два оборота, который вышел вполне удачным, как и тройной флип. Однако возникли внезапные сложности с каскадом 3+3 — тройной лутц Трусова исполнила, а вот на тулупе ее закрутило, и прыжок вышел только в два оборота еще и с касанием льда рукой.

«Мне очень нравится новая программа. Музыку предложила я. Впервые в жизни. Меня поддержали в этом плане. Текст музыки смотрела. Я выбирала ту, которая мне нравится. Не обращала внимания на слова. Хотела давно французскую песню. Просто нравится музыка, попросила, поставила. Абстракция? Как хотите, так и называйте.

Как оценю форму? Форма нормальная, не получилось просто. Сомневаюсь, что за три недели может что-то зажить. Не буду говорить про восстановление. Но мне лучше», — поделилась фигуристка после выступления. «Мошенническая победа русских»: что случилось с допинговым скандалом Валиевой Расследование допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой близко к завершению... 24 октября 16:02

Обойти тему ухода от Тутберидзе было сложно. Многие поклонники предполагали, что Трусова после своего срыва на Олимпийских играх если не завершит карьеру, то «Хрустальный» покинет, однако время шло, состоялись открытые прокаты сборной России, и только после этого фигуристка совершила переход. При этом никаких четких причин она не обозначила.

«Уход от Тутберидзе?

Это была моя инициатива. Никто не был против. Это получилось быстро. Не вижу смысла что-то комментировать. У меня все хорошо и с предыдущими тренерами, и с нынешними. Конфликтов нет.

Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы», — поделилась Трусова.

Произвольная программа разительно отличалась от короткой, и больший упор был сделан на прыжки. В этот раз Трусова, которая все еще лечит спину, в заявку поставила только один элемент ультра-си — свой коронный лутц. Однако все проблемы начались именно с него — фигуристка недокрутила прыжок и упала, а дальше прокат хоть и не посыпался полностью, но пестрел ошибками — бабочка на тройном риттбергере, неясный выезд с двойного акселя и небольшой недокрут на акселе в секвенции с флипом.

Было понятно, что и состояние здоровья, и невкатанность программы пока мешают фигуристке показывать свой высший уровень. Однако стоит отметить реакцию самой спортсменки на такой прокат. После выхода со льда она улыбнулась и обнялась с Соколовской, которая произнесла: «Все будет! А что доехала — умница!». Возможно, именно в этом и кроется ответ, зачем Трусова перешла в ЦСКА.

По сумме двух программ Александра стала третьей. Она проиграла не только Петросян, которая, хоть и сорвала два четверных прыжка, но победила довольно уверенно, но и своей новой одногруппнице Самоделкиной, которая после провальной короткой программы и промежуточного пятого места собралась и выдала отличный прокат в произвольной без помарок.

«Это мое первое соревнование после Олимпиады. Дело не в подготовке, просто я волновалась», — приводит слова Трусовой Sport24.

Экс-фигуристка Алена Леонова, которая в своей карьере выигрывала серебро чемпионата мира, в комментарии «Газете.Ru» поделилась мыслями о прокате Трусовой и о ее бронзовой медали на первом официальном старте после Олимпийских игр.

«Я считаю, что Трусова заслужила третье место, у нее был небольшой запас после короткой программы. Ее катание отличалось от катания тех, кто остался за тройкой. Не все получилось, но стоит отметить, что она пошла на четверной прыжок», — отметила Леонова.

Также экс-фигуристка оценила новые программы спортсменки, отметив, что по итогам этапа Гран-при в Сочи короткая ей понравилась больше, а посыл произвольной она не очень поняла.

«Короткая программа мне очень понравилась. В этой программе она выглядит хорошо. Что касается произвольной программы, то из-за такого количества ошибок она смотрелась немного дергано, я не особо поняла саму программу. Возможно, при чистом исполнении мы увидим какой-то образ, который хотела показать Саша», — сказала Леонова. «Судьи не понимают, что происходит»: Авербух устроил скандал на «Ледниковом периоде» Евгения Медведева и Даня Милохин поразили публику редким элементом, а у Анны Щербаковой даже пошли... 07 октября 22:30

Светлана Соколовская на этом этапе Гран-при собрала весь комплект медалей: Самоделкина и Трусова взяли серебро и бронзу, а золото тренеру принес чемпион России и Европы Марк Кондратюк. Фигурист лидировал по итогам короткого проката, а в произвольной приземлил в том числе и два четверных лутца, спокойно гарантировав себе победу.

Оба дня Кондратюка рядом с бортиком поддерживала его возлюбленная: Трусова оставалась после своих выступлений, чтобы посмотреть за прокатами своего молодого человека. Эмоции фигуристки часто попадали в объективы камер, и было видно, как искренне она переживает за Кондратюка. А после прокатов пара, которая вместе с весны 2022 года, не особо скрывала своих чувств: на кадры фотоаппаратов даже попал поцелуй.

close 100% Владимир Астапкович/РИА Новости

Леонова, комментируя прокат Кондратюка на этапе Гран-при, назвала победу ученика Соколовской заслуженной.

«Кондратюк на 100% заслужил эту победу, хотя вчера валялись все. Но у него был задел по короткой программе. Не будем забывать, что у Марка был сложный контент. В конце он немного подустал, но это только начало сезона. Можно списать на то, что программа не на сто процентов вкатана. Но он все сделал круто. Это выглядело достойно», — высказалась Леонова.

В следующий раз Трусова выступит на этапе Гран-при России в Самаре, который пройдет с 19 по 20 ноября. Примечательно, что на этот же турнир заявлены также и Самоделкина, и Кондратюк.