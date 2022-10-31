От нападения до инсульта. Легендарный шахматист Карпов попал в больницу, версий несколько

Российский гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован. По информации ряда источников, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом бедра и алкогольное опьянение. Бизнесмен Андрей Ковалев заявил об избиении прославленного спортсмена, однако пиар-директор Федерации шахмат России (ФШР) Кирилл Зангалис пояснил «Газете.Ru», что, хоть Карпов и попал в больницу, избит он не был.

«ЧМТ, перелом и алкогольное опьянение»

Первые данные о госпитализации Анатолия Карпова сообщил Telegram-канал «112». Источник заявил, что гроссмейстер получил травмы, находясь в нетрезвом состоянии.

«Международный гроссмейстер был найден без сознания у Госдумы в эту субботу. Сейчас он находится в реанимации.

Врачи диагностировали у Карпова закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

Как сообщает бизнесмен Андрей Ковалев, на депутата Госдумы напали неизвестные. По данным 112, это информация не подтверждается», — говорится в сообщении.

«Какой он был пьяный? Святейший человек!»

«Газета.Ru» связалась с Ковалевым, чтобы уточнить информацию, которой он располагает. Бизнесмен заметил, что об избиении ему сообщил помощник Карпова. При этом Ковалев категорически отрицает вероятность того, что шахматист мог быть нетрезв.

«Мне позвонил его ближний помощник. Если бы мне позвонил какой-то там человек из интернета или где-то написал — это одна история. Это вчера произошло. Прямо в Георгиевском переулке, рядом с Госдумой. Вышел и пошел к Тверской.

Ну какой Анатолий Евгеньевич был пьяный?! Я вас умоляю! Святейший человек. Просто надо его знать, чтобы понимать, что тут даже причин нет никаких.

Это или какая-то случайность, или какой-то маньяк там, грабитель. Ну, я не знаю, заказное нападение. Ну даже смешно. Его знают все. Короче, я в шоке. Будем надеяться, что все будет хорошо», — заключил Ковалев.

«Он действительно в больнице, но никто его не избивал»

В Федерации шахмат России также прокомментировали инцидент. Пиар-директор ФШР Кирилл Зангалис пояснил «Газете.Ru», что информация об избиении является недостоверной.

«Анатолия Евгеньевича Карпова никто не избивал.

Он действительно находится в больнице, но подробности пока неизвестны — мы их выясняем, как и все остальные»,

— сообщил Зангалис.

Карпов в коме, возможно, он перенес инсульт

Достоверной информации о состоянии 12-го чемпиона мира на данный момент нет. Дочь гроссмейстера Софья в интервью Telegram-каналу Mash отметила, что ее отец получил бытовую травму и на него никто не нападал. Этот же источник сообщает, что Карпов находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского в состоянии искусственной комы.

«Анатолия Карпова ввели в состояние искусственной комы из-за тяжести травм.

Помимо закрытой черепно-мозговой травмы и закрытого перелома шейки левой бедренной кости, у него диагностировали ушиб головного мозга и кровоизлияние в субарахноидальное пространство. Это может являться следствием спонтанного разрыва сосуда (инсульт)», — пишет источник.

В апреле 1975 года после отказа Роберта Фишера защищать свой титул Анатолий Карпов был признан новым чемпионом мира. Он удерживал лидерство на протяжении десяти лет, лишь в 1985 году уступив Гарри Каспарову (признан в РФ иностранным агентом).

Следующий чемпион мира по шахматам определится весной 2023 года. За титул сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Дин Лижэнь (Китай). Действующим чемпионом является норвежец Магнус Карлсен. В прошлом году он победил Непомнящего. Сегодня Магнус официально объявил об отказе от борьбы за мировую шахматную корону.