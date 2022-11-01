Овечкин вколотил 785-й гол в карьере и остался в шаге от уникального рекорда

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» в гостях уступил «Каролине» в серии буллитов. Капитан «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу в основное время, но не реализовал послематчевый бросок — в отличие от его соотечественника из «Каролины» Андрея Свечникова, чей буллит стал победным. Тем не менее Овечкин обновил ряд достижений и продолжил погоню за рекордом Уэйна Гретцки.

«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2 Б

Любое действие Александра Овечкина на льду в нынешнем сезоне рассматривается под микроскопом. Скептики педантично учитывают каждый его матч без результативных действий, а преданные болельщики Великой восьмерки радуются любому шагу на пути к вечному снайперскому рекорду Уэйна Гретцки (894 гола за карьеру в НХЛ). Еще один такой шаг россиянин сделал в матче с «Каролиной».

С момента знаменитой драки Ови с лидером «ураганов» Андреем Свечниковым прошло уже три с половиной года, но с тех пор каждая их новая встреча смакуется североамериканскими экспертами как принципиальное противостояние.

Сложно сказать, насколько в действительности оно принципиально для них обоих, но никто не будет спорить, что каждый из них является лидером своей команды. И Овечкин, и Свечников в очной игре в очередной раз это продемонстрировали.

«Каролина» открыла счет в начале встречи благодаря голу Стефана Ноэсена и удерживали лидерство до первого перерыва. На 22-й минуте Дилан Строум сравнял счет (1:1), а вскоре свою пятую шайбу в сезоне забросил и Овечкин (2:1) — снова поразил чужие ворота броском в касание из своего «офиса» — из левого круга вбрасывания.

Иногда возникает чувство, что эта позиция заколдована: все прекрасно знают, откуда прежде всего ждать опасности, — и все равно раз за разом россиянин штампует голы именно оттуда.

Прошло не так много времени, и счет снова стал равным — а это уже Свечников отметился заброшенной шайбой (2:2). Он сориентировался на пятаке, поймав шайбу на отскоке и отправив ее в сетку. Для Андрея этот гол стал восьмым в сезоне.

До окончания основного времени счет более не изменился, в овертайме соперники также не выявили сильнейшего, и все решила серия буллитов. Здесь удача отвернулась от Овечкина, который не сумел переиграть голкипера «Каролины» Фредерика Андерсена. Зато Свечников свою попытку реализовал, и она стала победной. Отметим также, что у «Вашингтона» буллит забил Евгений Кузнецов, но это его команде не помогло.

Несмотря на поражение «Вашингтона», Овечкин в очередной раз обновил ряд достижений. Самое главное, на что стоит обратить внимание, — это 785-й гол россиянина за «Вашингтон».

Эта цифра уникальна тем, что Александру осталась всего одна шайба, чтобы сравняться с невероятным рекордом Горди Хоу по голам за один клуб — на счету легендарного канадца 786 шайб за «Детройт».

В общей же сложности Овечкину осталось 16 голов, чтобы догнать Хоу по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. Горди по этому показателю занимает второе место, а лидирует с 894 голами Уэйн Гретцки — и именно этот рекорд сейчас является главной целью для Ови.

Другое же достижение Гретцки лидер «Кэпс» вполне может побить уже в ближайшие две-три недели, если не быстрее. На счету Овечкина после гола в ворота «Каролины» стало 399 шайб на выезде. Рекордсменом по этому показателю среди всех игроков лиги также является Гретцки, но отставание россиянина по этому параметру теперь составляет всего три результативных броска.

Вот на какой рекорд Александр не претендует, так это на бомбардирский. Перед игрой с «Харрикейнз» восьмой номер «Вашингтона» занимал 20-е место в истории лиги по сумме голов и точных передач. И все же нельзя не отметить, что он близок к улучшению этой позиции. Балл в матче с «Каролиной» стал для него в сумме 1418-м (785+633), и он сейчас на два очка отстает от делящих 19-е место Адама Оутса и Сидни Кросби.

Надо, впрочем, оговориться, что Кросби продолжает карьеру и остается главной ударной силой «Питтсбурга», так что интерес к этому заочному противостоянию еще долго не пропадет.

Ну и наконец, Овечкин провел 1284-ю игру в заокеанской лиге. По количеству сыгранных в НХЛ матчей он обошел Кена Данейко и занимает теперь 71-е место среди всех игроков в истории лиги. Рекорд здесь принадлежит Патрику Марло и составляет невероятные 1779 игр — на него Ови, конечно, не замахивается. Но, учитывая, что выше него по количеству матчей расположились лишь две действующих игрока — Райан Сутер и Эрик Стаал, — можно не сомневаться, что свои позиции в этом списке российский форвард улучшит еще не раз и не два.