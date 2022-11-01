Первый шаг к трофею сделан: Рублев легко разобрался с Иснером в Париже

Во втором круге «Мастерса» в Париже россиянин Андрей Рублев встретился с американцем Джоном Иснером. Победа досталась российскому теннисисту в двух сетах со счетом 6:2, 6:4, а игра продолжалась на одну минуту больше часа. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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14:30
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка.
До скорых встреч!
14:20
Матч продолжался всего один час и одну минуту. При этом соперники Рублева по третьему кругу турнира пока не определились. Путевку оспаривают пары Хуберт Хуркач (Польша) — Адриан Маннарино (Франция) и Хольгер Руне (Дания) — Стэн Вавринка (Швейцария).
14:15
Со счетом 6:2, 6:3 выигрывает Андрей Рублев матч у Джона Иснера. Сложно даже сказать, что российский теннисист был очень хорош и не оставил сопернику шансов, быстрее, американский спортсмен провел далеко не свой лучший матч, ошибался много и в простых моментах, буквально подарив сопернику эту победу.
14:13
В аут пробивает Иснер, и на этом завершается и гейм, и сет, и матч!
14:13
40:15.
14:12
30:15. Две отличные подачи подряд.
14:12
0:15. Интересное начало, хороший прием выходит у Иснера.
14:11
Прием срывает Андрей, и Иснер гейм на своей подаче забирает. 5:3, Рублев идет подавать на матч.
14:10
40:30. По линии играет Иснер.
14:10
30:30. Хорошая подача.
14:10
15:30. Снова разводит Рублев Иснера и мяч, отличная игра в противоход.
14:09
15:15. Хороший прием.
14:08
15:0. Со второй подачи справляется американец.
14:06
Нет приема. 5:2 ведет Рублев и находится в гейме от победы в этом матче.
14:06
40:15. Мяч попадает в сетку от Иснера и не переваливается на сторону Андрея.
14:05
30:15. А вот теперь ошибается Рублев, мяч летит в сетку. Даже ворот футболки пожевал от негодования.
14:05
30:0. Прекрасная подача.
14:05
15:0. Длительный розыгрыш завязывается, Рублев бьет по линии, и не попадает в ответ Иснер.
14:04
Таки добивает Иснер гейм на своей подаче. 4:2 во втором сете.
14:03
40:30. В аут отправляет мяч Рублев и очень недоволен этим фактом.
14:03
30:30. Еще одна отличная подача.
14:03
15:30. Эйс.
14:02
0:30. Не пытается даже бежать за мячом Иснер.
14:02
0:15. Прекрасный прием Рублева.
14:00
Спокойно совершенно берет свой гейм Рублев. Как-то совсем плохо сегодня играет Иснер, ничего не получается у него на корте. 4:1 во втором сете.
14:00
40:15. Со второй подачей не справляется Иснер, просто отправляя мяч на трибуны.
14:00
30:15. Подача помогает.
13:59
15:15. Нет приема.
13:59
0:15. Какое-то непонятное движение совершает Рублев, отправляя мяч в парижское небо.
13:58
Первый гейм под ноль в матче! Рублев без проблем берет чужую подачу в этом гейме и теперь ведет во втором сете 3:1.
13:57
0:40. И снова невынужденная ошибка. Три брейк-поинта у Рублева.
13:57
0:30. Какие-то совсем непонятные удары у американца. Не справляется он с ударом Андрея, мяч снова в аут.
13:56
0:15. В коридор отправляет мяч Иснер.
13:54
Не без проблем, но берет Рублев гейм на своей подаче. 2:1 во втором сете.
13:54
40:30. Получается удар навылет у американца.
13:53
40:15. Цепляет заднюю линию Иснер, челлендж это подтверждает.
13:52
40:0. Рублев играет по линии, Иснер дотягивается, но отправляет мяч в коридор.
13:52
30:0. И еще одна невынужденная ошибка — мяч в сетку летит.
13:52
15:0. Не справляется с приемом американец.
13:51
Отправляет мяч Рублев в аут, и Иснер выигрывает гейм на своей подаче. 1:1 во втором сете.
13:51
40:30. А вот тут с ударом Рублева не справляется Иснер — мяч в сетку летит.
13:50
40:15. И еще один эйс.
13:50
30:15. Подача помогает.
13:50
15:15. Мощный эйс.
13:48
0:15. Сетка играет на стороне Рублева, мяч переваливается на сторону Иснера.
13:48
Эйсом завершает первый гейм во втором сете. 1:0.
13:47
40:15. Догоняет Иснер мяч, но снова бьет в очень большой аут.
13:47
30:15. Не попадает по линии американец.
13:47
15:15. Обводит Иснер Рублева.
13:47
15:0. Прекрасная подача.
3:46
Второй сет с подачи Рублева начинается.
13:44
В коридор попадает Иснер, и Рублев делает еще один брейк. Это победа в первом сете и весьма уверенная — 6:2.
13:43
15:40. Шикарно Андрей разводит мяч и соперника.
13:43
15:30. Очередной аут за заднюю линию.
13:43
15:15. Эйс.
13:42
0:15. Будто бы замедленная реакция у Иснера.
13:40
Не особо проходит прием у Иснера, не попадает он в корт. Как итог, 5:2 в первом сете в пользу Рублева.
13:39
40:30. И снова как-то странно ошибается Рублев, снова мяч летит в сетку.
13:39
40:15. А вот и невынужденная ошибка от Рублева, мяч летит в сетку.
13:39
40:0. Шикарный эйс.
13:38
30:0. Совершенно спокойно подает Рублев.
13:38
15:0. Отлично играет под заднюю линию Андрей.
13:37
Буквально вымучивает гейм на своей подаче Иснер и таки выигрывает его. 4:2 в первом сете.
13:37
Больше. Отличная подача.
13:36
Ровно. Эйс. Первый затяжной розыгрыш у нас.
13:36
Меньше. Еще одна невынужденная ошибка — срыв удара в сетку.
13:36
Ровно. Вообще решает не бежать за этим мячом Иснер.
13:35
Больше. Еще одна хорошая подача.
13:34
Ровно. Эйс.
13:34
Меньше. И снова в розыгрыше оказывается сильнее Рублев.
13:33
Ровно. Не успевает Андрей к укороченному.
13:32
Меньше! Шикарно навылет играет Рублев.
13:32
Ровно. Как-то не идут совсем розыгрыши у Иснера.
13:32
Больше. Мощный эйс.
13:31
40:40. Очередной аут после розыгрыша от Иснера.
13:31
40:30. Срывает прием Рублев.
13:31
30:30. Отлично выходит к сетке Иснер.
13:30
15:30. Подача помогает.
13:30
0:30. Шикарно в противоход играет Рублев.
13:29
0:15. На второй подаче завязывается розыгрыш, но снова ошибается американец — аут.
13:27
В аут пробивает Иснер после розыгрыша, и Рублев почти спокойно берет гейм на своей подаче. 4:1.
13:26
40:15. Двойная ошибка у Андрея.
13:26
40:0. Отличный выход к сетке у Рублева.
13:25
30:0. Отличная подача.
13:25
15:0. Не успевает Иснер до мяча.
13:24
Не справляется с приемом Рублев, и Иснер берет гейм на своей подаче. 3:1 в первом сете.
13:24
40:30. Эйс.
13:24
30:30. Не смог американец перекинуть сетку.
13:23
30:15. Многовато ошибается Иснер. С розыгрыша в аут отправляет он мяч.
13:23
30:0. Эйс.
13:22
15:0. Сетка играет за Иснера.
13:21
Тут же эйсом исправляется Рублев. Третий гейм берет он, 3:0 в первом сете ведет российский теннисист.
13:20
40:15. Двойная ошибка от Рублева.
13:20
40:0. Шикарный удар по линии от Андрея.
13:20
30:0. Отличная подача.
13:19
15:0. Срывается у Иснера прием.
13:19
Попробовал обвести Иснер Рублева, но не удалось у него. Брейк делает Андрей и берет второй гейм в первом сете.
13:18
15:40. Мощный эйс.
13:18
0:40. Четко по линии попадает Рублев. Три брейк-поинта у Андрея.
13:17
0:30. Долгий розыгрыш завязывается и заканчивается аутом от Иснера.
13:17
0:15. Ошибается Иснер на своей подаче.
13:16
Не выходит прием у Иснера, и первый гейм на своей подаче берет Рублев.
13:15
40:30. Эйс.
13:15
30:30. Ошибается американец, мяч переваливается с сетки на его половину.
13:14
15:30. Иснер берет челлендж, чтобы доказать, что Рублев попал в аут.
13:13
15:15. Невынужденная ошибка от Андрея, срывает он удар в сетку.
13:12
15:0. Со второй подачи разводит Рублев мяч и соперника по корту.
13:12
Начинается матч! Рублев на подаче.
13:06
Начали разминаться теннисисты.
13:05
Появились теннисисты на корте. Скоро начнется разминка.
13:00
На пять минут сдвинулось начало матча.
12:55
Между собой теннисисты встречались трижды, и каждый раз победа доставалась американскому спортсмену. Примечательно, что все три матча Рублев и Иснер провели в рамках турниров серии «Мастерс» — в Майами в 2015 году и в 2021 в Мадриде и Канаде.
12:50
Матч поставлен первым запуском и начнется около 13.00 по московскому времени.
12:45
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию первого круга «Мастерса» в Париже между россиянином Андреем Рублевым и американцем Джоном Иснером.
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