Первый шаг к трофею сделан: Рублев легко разобрался с Иснером в Париже

12:55

Между собой теннисисты встречались трижды, и каждый раз победа доставалась американскому спортсмену. Примечательно, что все три матча Рублев и Иснер провели в рамках турниров серии «Мастерс» — в Майами в 2015 году и в 2021 в Мадриде и Канаде.