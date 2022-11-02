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Продолжить победный путь: Медведев в Париже бьется с де Минором. LIVE

Теннис. «Мастерс» в Париже. 2-й круг. Даниил Медведев (Россия) — Алекс де Минор (Австралия). ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев, вернувшийся в топ-3 мирового рейтинга, стартует на турнире серии «Мастерс» в Париже со второго круга, в котором он сражается с представителем Австралии Алексом де Минором. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:52

Идет разминка.

14:50

Матч должен начаться с минуты на минуту. Уже появились теннисисты на корте.

14:45

Теннисисты между собой играли четыре раза, и каждый раз победы добивался Медведев. Примечателен тот факт, что именно в матче с де Минором Медведев взял свой первый титул ATP — это случилось в Сиднее в 2018 году.

14:40

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже, играет с австралийцем Алексом де Минором. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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