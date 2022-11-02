Продолжить победный путь: Медведев в Париже бьется с де Минором. LIVE

Российский теннисист Даниил Медведев, вернувшийся в топ-3 мирового рейтинга, стартует на турнире серии «Мастерс» в Париже со второго круга, в котором он сражается с представителем Австралии Алексом де Минором. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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14:52
Идет разминка.
14:50
Матч должен начаться с минуты на минуту. Уже появились теннисисты на корте.
14:45
Теннисисты между собой играли четыре раза, и каждый раз победы добивался Медведев. Примечателен тот факт, что именно в матче с де Минором Медведев взял свой первый титул ATP — это случилось в Сиднее в 2018 году.
14:40
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже, играет с австралийцем Алексом де Минором. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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