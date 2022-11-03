03 ноября 2022, 19:30
Спорт
Увидеть Париж и победить: Хачанов сражается с легендарным Джоковичем. LIVE
В турнире серии «Мастерс» в Париже встречаются Карен Хачанов из России и Новак Джокович из Сербии. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча.
19:53
Джокович умело развел Хачанова и мяч по разным углам, однако переборщил с силой — снаряд ушел в аут. Ошибки серба почти помогли россиянину сравнять счет — уже 40:30.
19:52
Джокович шикарно попал по самой боковой линии! Без шансов для Карена. 40:0.
19:51
30:0. Еще одна отличная подача от Джоковича, с которой не справился Хачанов.
19:51
Хачанов принял в сетку подачу Джоковича. 15:0.
19:50
Джокович плохо принял подачу Хачанова, однако тот не воспользовался ошибкой и сам отправил мяч за пределы корта.
Это позволило сербу сделать брейк. Теперь он ведет в первом сете со счетом 2:0.
19:50
Хачанов вышел к сетке и остро атаковал! Джокович успел ответить, но ошибся по длине — аут. 30:40.
19:49
Соперники очень долго обменивались ударами, пока Хачанов не отбил слишком слабо — Джокович вышел к сетке и неотразимо вогнал мяч в угол корта.
15:40. Брейк-поинт у серба!
19:48
Джокович вышел вперед на чужой подаче — 15:30.
19:48
Хачанов начал на своей подаче с эйса! Однако затем отправил мяч в аут — 15:15.
19:47
Серб очень быстро забрал свою подачу, позволив россиянину взять очки лишь однажды.
1:0 в первом сете.
19:45
Матч начался! Джокович на подаче.
19:40
Теннисисты уже разминаются на корте.
19:35
По личным встречам Джокович ведет у Хачанова с разгромным счетом — 7-1. Серб выиграл у россиянина шесть матчей подряд, уступив только в одном сете в 2022 году.
13:00
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча турнира серии «Мастерс» в Париже между россиянином Кареном Хачановым и сербом Новаком Джоковичем.
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