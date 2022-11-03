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Увидеть Париж и победить: Хачанов сражается с легендарным Джоковичем. LIVE

Теннис. АТР-1000 в Париже. Джокович — Хачанов. ОНЛАЙН

В турнире серии «Мастерс» в Париже встречаются Карен Хачанов из России и Новак Джокович из Сербии. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:53

Джокович умело развел Хачанова и мяч по разным углам, однако переборщил с силой — снаряд ушел в аут. Ошибки серба почти помогли россиянину сравнять счет — уже 40:30.

19:52

Джокович шикарно попал по самой боковой линии! Без шансов для Карена. 40:0.

19:51

30:0. Еще одна отличная подача от Джоковича, с которой не справился Хачанов.

19:51

Хачанов принял в сетку подачу Джоковича. 15:0.

19:50

Джокович плохо принял подачу Хачанова, однако тот не воспользовался ошибкой и сам отправил мяч за пределы корта. Это позволило сербу сделать брейк. Теперь он ведет в первом сете со счетом 2:0.

19:50

Хачанов вышел к сетке и остро атаковал! Джокович успел ответить, но ошибся по длине — аут. 30:40.

19:49

Соперники очень долго обменивались ударами, пока Хачанов не отбил слишком слабо — Джокович вышел к сетке и неотразимо вогнал мяч в угол корта. 15:40. Брейк-поинт у серба!

19:48

Джокович вышел вперед на чужой подаче — 15:30.

19:48

Хачанов начал на своей подаче с эйса! Однако затем отправил мяч в аут — 15:15.

19:47

Серб очень быстро забрал свою подачу, позволив россиянину взять очки лишь однажды. 1:0 в первом сете.

19:45

Матч начался! Джокович на подаче.

19:40

Теннисисты уже разминаются на корте.

19:35

По личным встречам Джокович ведет у Хачанова с разгромным счетом — 7-1. Серб выиграл у россиянина шесть матчей подряд, уступив только в одном сете в 2022 году.

13:00

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча турнира серии «Мастерс» в Париже между россиянином Кареном Хачановым и сербом Новаком Джоковичем.

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