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Спорт

Фигуристка Плющенко сражается за золото Гран-при. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 3-й этап. Юниорки. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В Казани проходят соревнования в короткой программе у юниорок в рамках третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию. Ученица Евгения Плющенко Софья Титова является главной фавориткой соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:21

Не очень уверенный каскад тройной лутц — двойной тулуп получился у Марии, выступавшей под болеро Наны Мускури Malaguena Salerosa. В целом же, очень выверенная и яркая программа.

18:17

Выступает Мария Мазур, также ученица Плющенко.

18:17

66,35 балла — промежуточное первое место у Елизаветы.

18:15

Отличный прокат продемонстрировала Куликова, чисто, без помарок — и отлично прочувствовала музыку юниорка. «Все нормально было»? — спрашивает она у тренера. Посмотрим, что об этом думают судьи. Отметим, что она чисто исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, с которым у нее были проблемы.

18:12

На льду Елизавета Куликова, она выступает под композицию Джеффа Руссо The Umbrella Academy.

18:12

53,77 балла — такова оценка Трофимовой.

18:10

Досадное падение с тройного лутца! Не лучший подарок для Евгения Плющенко в день его 40-летия. Всего один элемент лишит Киру важных баллов за технику. При этом очень хорошо девушка попала в музыку — несомненно, она способна на большее.

18:06

На лед выходит Кира Трофимова из академии ФК «Ангелы Плющенко». Ее саундтрек — блюз гитариста-виртуоза Джо Бонамассы I'll take care of you.

18:05

Оценка Ципухиной — 54,07 балла.

18:03

Катя выступала под композицию Ninja композитора Максима Родригеса. Увы, она упала с каскада тройной лутц — тройной тулуп. Хотя общее впечатление эта неудача не испортила, очень хорошую хореографию показала спортсменка. Но баллы, конечно, будут снижены.

18:00

Начинаем! Первой короткую программу представляет Екатерина Ципухина из ФОК «Мещерский».

17:54

Выходит разминаться первая группа спортсменок: Екатерина Ципухина (Нижегородская область), Кира Трофимова (Московская область), Елизавета Куликова (Москва), Мария Мазур (Москва), Анна Замятина (Челябинская область), Анна Смирнова (Тульская область).

17:52

Считанные минуты остаются до начала разминки.

17:45

Перед началом прокатов юниорок проходит церемония награждения призеров в парном катании. Лучшими стали, напомним, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

17:40

Начало запланировано на 17:50 мск.

17:25

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию короткой программы у юниорок в рамках третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию.

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