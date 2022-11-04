Ученица Плющенко борется за золото: юниорки катают произвольную программу в Казани. LIVE

На третьем этапе Гран-при России в Казани юниорки выступают с произвольной программой. После короткой лидирует воспитанница Евгения Плющенко Софья Титова. «Газета.Ru» ведет трансляцию прокатов.
Трансляция
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12:40
В короткой программе, напомним, лучшей стала воспитанница Евгения Плющенко Софья Титова. На втором промежуточном месте идет Дарья Садкова, представляющая здесь Марий Эл, но занимающаяся в «Хрустальном» в группе Этери Тутберидзе. Замыкает тройку Надежда Понтелеенко.
12:35
Спортсменки начнут разминку в 12:45 мск.
12:30
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию произвольной программы у юниорок на третьем этапе Гран-при России в Казани.
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