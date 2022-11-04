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Спорт

Ученица Плющенко борется за золото: юниорки катают произвольную программу в Казани. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 3-й этап. Юниорки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

На третьем этапе Гран-при России в Казани юниорки выступают с произвольной программой. После короткой лидирует воспитанница Евгения Плющенко Софья Титова. «Газета.Ru» ведет трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:40

В короткой программе, напомним, лучшей стала воспитанница Евгения Плющенко Софья Титова. На втором промежуточном месте идет Дарья Садкова, представляющая здесь Марий Эл, но занимающаяся в «Хрустальном» в группе Этери Тутберидзе. Замыкает тройку Надежда Понтелеенко.

12:35

Спортсменки начнут разминку в 12:45 мск.

12:30

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию произвольной программы у юниорок на третьем этапе Гран-при России в Казани.

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