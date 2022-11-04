04 ноября 2022, 12:30 Спорт Ученица Плющенко борется за золото: юниорки катают произвольную программу в Казани. LIVE Фигурное катание. Гран-при России. 3-й этап. Юниорки. Произвольная программа. ОНЛАЙН Данила Жиляев

На третьем этапе Гран-при России в Казани юниорки выступают с произвольной программой. После короткой лидирует воспитанница Евгения Плющенко Софья Титова. «Газета.Ru» ведет трансляцию прокатов.