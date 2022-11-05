Валиева сражается за золото в родной Казани. LIVE

15:28

Ксения исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы! За это она получит +10% к его базовой стоимости.

А финальное вращения, когда девушка вытянулась в вертикальный шпагат, вызвало бурные аплодисменты трибун. Очень красиво! Правда, судьи поставили лишь третий уровень из четырех.