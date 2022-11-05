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Спорт

Валиева сражается за золото в родной Казани. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 3-й этап. Казань. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

В рамках третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани свои короткие программы исполняют женщины. Фавориткой соревнований является Камила Валиева. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:33

Ох, Полина ошиблась на последнем прыжке — тройном флипе! На приземлении девушку резко завертело на месте, и она с трудом сохранила равновесие. Красивого выезда не получилось. Судьи отняли 0,64 балла от базовой стоимости прыжка.

15:33

Невероятно красивые вращения у Свириденко — с необычными позициями рук, которые элегантно переплетаются на высокой скорости. Судьи дают максимальный, четвертый уровень за этот элемент.

15:33

Свириденко начала с чистого каскада тройной лутц + тройной тулуп, а затем так же уверенно исполнила двойной аксель.

15:31

Следующей выступает Полина Свириденко из Санкт-Петербурга — из школы «Звездный лед». Она катается под саундтрек к фильму «Ла-ла Ленд».

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15:30

Синицына получила за короткую программу 70,54 балла и стала промежуточным лидером таблицы.

15:28

Ксения исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы! За это она получит +10% к его базовой стоимости.

А финальное вращения, когда девушка вытянулась в вертикальный шпагат, вызвало бурные аплодисменты трибун. Очень красиво! Правда, судьи поставили лишь третий уровень из четырех.

15:26

Синицына играючи исполнила двойной аксель и тройной флип. Владение коньком просто поражает — девушка будто парит надо льдом, молниеносно меняя направление движения и кружась, как ей захочется.

Вращения судьи оценивают на максимальный, четвертый уровень.

15:25

Парамонова получила за короткую программу 63,29 балла.

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100%
15:26

Следующей выступает Ксения Синицына из Москвы — ученица Светланы Пановой. Она катается под «Колыбельную» Чайковского.

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100%
15:23

Судьи оценили вращения на третий, а не четвертый уровень сложности. Технически программа удалась не очень, но образ у Парамоновой крутой и запоминающийся, харизма есть — надо просто поработать над стабильностью.

15:22

Ох, ошибка! Парамонова приземлилась на две ноги с тройного лутца и с большим трудом исполнила потом тройной тулуп, чтобы не потерять каскад. Но все-таки смогла прицепить второй прыжок! Борец.

Это первая девушка сегодня, которая оставила каскад на вторую половину программы, где его сложнее исполнить из-за усталости. Риск пока не очень оправдался.

15:20

Парамонова легко исполнила тройной риттбергер и двойной аксель.

15:19

Следующей выступает Мария Парамонова из московского ЦСКА. Она катается в элегантном костюме под композицию из фильма «Грязные танцы» — The Time Of My Life (Bill Medley & Jennifer Warnes).

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15:19

Нестерова получила за короткую программу 62,25 балла.

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100%
15:16

Судьи оценили дорожку шагов Нестеровой только на второй уровень, но зато все вращения — на четвертый.

Выступление петербурженки было прекрасным! Очень воздушным, нежным, пронзительным.

15:15

Нестерова исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер. Однако прыжки были не очень пролетными, немного тяжелыми на приземлениях, поэтому судьи почти не дали за них бонусов.

15:14

Следующей выступает Виктория Нестерова из Санкт-Петербурга. Она катается под нежную музыку клавиш «Big My Secret» (Michael Nyman).

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100%
15:13

Сафонова получила за короткую программу 62,73 балла.

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100%
15:11

Сафонова — красотка! Уверенно и внешне очень легко исполнила все прыжки — каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип.

Презентация программы тоже на высоком уровне: фигуристка отлично передает дух страстного танго изысканными и в то же время резкими движениями и элегантными вращениями на максимальный, четвертый уровень сложности.

Трибуны зашлись в восторженных овациях.

15:10

Открывает соревнования Виктория Сафонова — бывшая российская спортсменка, которая выступает за Белоруссию. Она катается под вкрадчивое танго Deliciate (Eric Fernandez). Девушка выступает на российском Гран-при вне конкурса, поэтому в общей таблице участниц ее нет.

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100%
15:00

Порядок выступлений сегодня:

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100%
14:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию короткой программы у женщин в рамках третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию.

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