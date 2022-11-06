Валиева сражается за золото с новой звездой фигурного катания. LIVE

16:20

Валиева получила за произвольную программу 158,42 балла, а в сумме — 241,72. С падением и без элементов ультра-си фигуристка привезла больше 30 баллов своим соперницам, которые показали идентичный контент и не упали.

Яметова стала второй, а Синицына — третьей. Поздравляем всех медалисток!