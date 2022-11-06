Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пушков назвал Джонсона трезвым политиком, скрывающимся за образом... 16:17
«Чемпионат»: президент «Торпедо» Геркус лично... 16:15
ТАСС: суд в Костроме арестовал директора фирмы, организовывавшей... 16:15
В Иваново выставили на продажу 14-летнюю «Волгу»... 16:15
Экстренные службы: часть Херсонской области осталась без света... 16:08
У женщины, которая перенесла 12 опухолей за всю жизнь... 16:08
Польский президент Дуда заявил, что страна больше не пойдет... 16:06
В Молдавии люди пришли на протесты с похоронными... 16:05
«Локомотив» на последней минуте спасся от поражения... 16:05
Власти: в Херсоне из-за повреждения электросетей пропало электро-... 16:04
Спорт

Валиева сражается за золото с новой звездой фигурного катания. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 3-й этап. Казань. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В рамках третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани свои произвольные программы показывают женщины. Фавориткой соревнований является Камила Валиева, которая выиграла короткую программу и планирует исполнить четверной тулуп в произвольной. Ей противостоит новая звезда фигурного катания — Вероника Яметова из Свердловской области. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:20

Валиева получила за произвольную программу 158,42 балла, а в сумме — 241,72. С падением и без элементов ультра-си фигуристка привезла больше 30 баллов своим соперницам, которые показали идентичный контент и не упали.

Яметова стала второй, а Синицына — третьей. Поздравляем всех медалисток!

close
100%
16:18

Ваня Дмитриенко очень спокойно воспринял прокат своей подруги и без улыбки поаплодировал.

close
100%
16:17

Что происходит?! Валиева пошла исполнять четверной тулуп на бис уже после проката!

Дважды попыталась, но дважды упала. Тутберидзе уже зовет фигуристку обратно за борт: «Ну хватит!».

Зрители сходят с ума, Камила смеется, тренеры тоже довольны. Отличное шоу!

close
100%
16:14

Все вращения — на четвертый уровень сложности. Элегантный бауэр, в котором Валиева в отчаянии закрыла лицо руками, красивый проезд ласточкой — это было эмоционально.

В концовке Камила по традиции закрыла лицо капюшоном, прячась от внимания публики на фоне допингового скандала. Однако она уже осталась абсолютно спокойной — без слез, как на первых соревнованиях. Видимо, уже привыкла к своей программе.

16:12

Валиева исполнила чисто тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

Дорожку шагов Камилы оценили на третий уровень. Четвертый сегодня не получил никто.

16:10

Ох, как больно! Валиева упала на колено после попытки исполнить четверной тулуп. Судьи отняли 4,37 балла за плохое исполнение.

Зато каскад тройной флип + двойной аксель следом получился хорошо, и его отплюсовали сразу почти на два балла.

16:02

Следующей выступает Вероника Яметова из Свердловской области. Она катается под заводную композицию Mirco из репертуара Цирка Дю Солей.

close
100%
16:09

Закрывает соревнования Камила Валиева. Она катается под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и показывает историю с допинговым скандалом, который произошел с ней на Олимпиаде в Пекине.

Камера выхватила на трибунах певца Ваню Дмитриенко — друга Валиевой, который даже снял фигуристку в своем клипе.

close
100%
16:08

Яметова получила за произвольную программу 134,44 балла, а в сумме — 210,34.

close
100%
16:05

Последние сольные прыжки не вызвали у Яметовой проблем — тройной флип и тройной риттбергер были исполнены чисто. Зрители хлопают в такт ритму стильной музыки — фигуристка неплохо раскачивает арену.

Все вращения — на максимальный, четвертый уровень сложности, а дорожка — на третий. Выше третьего за дорожку сегодня пока никому не ставили. Скорее всего, только Валиева сможет покорить эту вершину сегодня.

Но в любом случае Яметова просто нереально зажгла! Браво! Так держать.

16:04

Яметова чисто исполнила каскад тройной флип + двойной тулуп (так и было задумано — 3+2), а затем показала тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, но уже с небольшой ошибкой — замешкалась на выезде с первого прыжка и чуть пошатнулась. Судьи чуть сняли баллы за это.

16:03

Эх, Яметова немного пошатнулась на выезде со второго прыжка в каскаде двойной аксель + тройной тулуп! Но это было буквально секундная заминка — все обошлось.

16:01

Синицына получила за произвольную программу 137,01 балла, а в сумме — 207,55.

close
100%
16:00

Зрители в восторге. Последнее вращение Синицыной потонуло в громе аплодисментов. Это было очень изысканное выступление — и практически идеальное с технической точки зрения.

15:58

К счастью, на других прыжках Синицына не допустила ошибок — чисто сделала двойной аксель, тройной сальхов, двойной аксель, тройной флип, а также каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер во второй половине программы, за что получит +10% к их базовой стоимости.

16:02

Яметова с самого начала проката взяла бешеный темп катания и размашисто исполнила двойной аксель и тройной лутц.

15:54

Вау, Синицына пошла на очень сложный и дорогой каскад тройной лутц + тройной риттбергер, однако недокрутила последний прыжок (получился только двойной риттбергер) и с трудом выехала. Риск пока не оправдался.

15:52

Следующей выступает Ксения Синицына из Москвы — ученица Светланы Пановой. Она катается под хрупкую музыку клавишных G Minor Bach.

close
100%
15:51

Парамонова получила за произвольную программу 121,32 балла, а в сумме — 184,61.

close
100%
15:49

Парамоновой немного не хватило концентрации на финальном каскаде двойной аксель + ойлер + тройной сальхов — она перевалилась на вторую ногу после последнего прыжка.

Однако финальная точка все-таки была красивой — девушка чисто исполнила тройной риттбергер.

15:38

Следующей выступает Виктория Нестерова из Санкт-Петербурга. Она катается под саундтрек к фильму «Ромео и Джульетта».

close
100%
15:46

Как жаль! Парамонова всем телом упала на лед после тройного лутца. А ведь до этого так легко исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп.

Впрочем, девушка быстро собралась и показала чистый двойной аксель, тройной флип, тройной риттбергер + двойной тулуп.

15:46

Следующей выступает Мария Парамонова из московского ЦСКА. Она катается под трогательную композицию Turning Page (Sleeping At Last).

close
100%
15:44

Нестерова получила за произвольную программу 118,71 балла, а в сумме — 180,96.

close
100%
15:42

Ого... Девушка предприняла попытку исполнить аксель, но не скрутила даже один оборот и как-то нелепо воткнулась в лед коньком. Совсем не вошла в прыжок.

Сразу после этого Нестерова сделала непростой каскад тройной лутц + двойной тулуп + двойной риттбергер, а потом тройной риттбергер + двойной тулуп.

15:37

Свириденко получила за произвольную программу 112,84 балла, а в сумме — 175. Ей очень много порезали за недокруты не только на прыжках, но и на вращениях.

close
100%
15:35

Музыка из «Звездных войн» очень возвышает и вдохновляет. Под нее нужно вихрем пролетать под катку и поражать невесомыми прыжками. Сегодня у Свириденко почти получилось.

15:35

Как болезненно! Свириденко упала на пятую точку с тройного лутца.

К счастью, после этого фигуристка быстро собралась и исполнила каскад тройной риттбергер + двойной тулуп + двойной тулуп.

15:34

Ох, первая явная ошибка! Свириденко исполнила секвенцию тройной флип + двойной аксель и приземлилась на две ноги со второго прыжка, с трудом удержав равновесие.

15:31

Свириденко под героическую музыку межгалактических баталий уверенно исполнила тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель и тройной сальхов.

15:30

Открывает выступления второй группы Полина Свириденко из Санкт-Петербурга. Она катается под саундтрек к фильму «Звездные войны» — либо в образе королевы Падме Амидалы — возлюбленной Энакина Скайуокера; либо же в образе Рей из трех последних частей.

close
100%
15:16

Следующей выступает Ксения Гущина из Санкт-Петербурга. Она катается под саундтрек к фильму «Фрида».

close
100%
15:40

Нестерова начала с чистейшего дорогого каскада тройной лутц + тройной тулуп, а затем так же уверенно исполнила тройной флип, тройной риттбергер и двойной аксель.

15:24

Началась разминка второй группы фигуристок. Совсем скоро мы увидим битву Валиевой и Яметовой.

close
100%
15:23

Итоги выступления первой группы участниц:

close
100%
15:23

Гущина получила за произвольную программу 132,44 балла, а в сумме — 190,78. Это промежуточное первое место!

close
100%
15:19

В конце проката Гущина также высоко и пролетно исполнила тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной риттбергер + двойной тулуп (так и задумывалось) и тройной риттбергер.

Пожалуй, это лучшее выступление на данный момент. Фигуристка не боролась с программой, а пролетала сквозь нее на одном дыхании и еще успевала показывать элегантный образ Фриды.

Это был настоящий танец — изысканный и совершенный.

15:16

Молчанова получила за произвольную программу 96,14 балла, а в сумме — 150.

Жаль, что девушке пришлось выступать с травмой через жуткую боль.

15:11

Ох, как больно! Молчанова упала пятой точкой на лед после неудачного тройного риттбергера, а потом коснулась льда рукой при выезде с тройного флипа. Силы под конец совсем оставили красноярскую фигуристку. Она буквально плачет, покидая лед, да еще и прихрамывает. Оказывается, она выступала с травмой.

«Я очень старалась», — говорит фигуристка, чуть не плача.

Стоит отметить, что, несмотря на травму, в концовке она смогла более-менее исполнить тройной лутц и двойной аксель.

15:07

Швецова получила за произвольную программу 108,88 балла, а в сумме — 160,15.

close
100%
15:08

Следующей выступает Анастасия Молчанова из Красноярского края. Она катается под музыку клавишных — нежную Adagio Pour Piano и беспокойную La Tourmente (Saint-Preux).

15:09

К сожалению, ошибки пошли с самого начала: Молчанова недокрутила и с трудом выехала с обоих прыжков в секвенции тройной лутц + двойной аксель. После этого она чисто исполнила тройной флип + двойной тулуп, но тут же ошиблась на следующем каскаде: скрутила лишь двойной тулуп + ойлер + двойной сальхов вместо 3+3, как было запланировано.

15:06

В концовке зрители начали массово аплодировать в такт харизматичному танго Швецовой — не могли удержаться, фигуристка показала великолепный прокат! Вся была в образе, красотка.

15:05

К счастью, татарстанская фигуристка смогла быстро собраться после досадной ошибки и чисто скрутить гораздо более сложные прыжки — тройной сальхов и тройной лутц.

15:04

Ох, какая обидная ошибка! Швецова скрутила лишь одинарный аксель + двойной тулуп вместо, хотя должен был быть каскад 2+2. Ошиблась на простом прыжке.

15:02

Клара уверенно исполнила тройной флип, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной тулуп. Местная публика радостно аплодирует своей родной спортсменке.

15:17

Какие легкие, воздушные прыжки у Гущиной! Девушка щелкает их, как орешки, под ритм фламенко: двойной аксель, тройной лутц, тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель — все получается очень просто.

15:01

Следующей выступает Клара Швецова из Татарстана. Она катается под вкрадчивое Nextango.

15:00

Реброва получила за произвольную программу 109,53 балла, а в сумме — 160,68.

close
100%
14:59

Реброва смогла неплохо передать нежный образ своей героини и вызвала шквал аплодисментов на трибунах.

14:57

Реброва исполняет прыжки на совершенно другом уровне по сравнению с Кочановой — очень чисто и уверенно.

В таком стиле фигуристка показала двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер (сняли 0,10 балла за немного неуверенный выезд), тройной флип и тройной лутц.

Только под конец программы Реброва начала допускать явные ошибки — с трудом выехала с последнего прыжка в каскаде двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, а перевалилась на вторую ногу и чуть не упала с тройного флипа.

14:54

Следующей выступает Мария Реброва из московского ЦСКА. Она катается под нежную композицию We Love Each Other So Much из фильма «Аннетт».

close
100%
14:53

Кочанова получила за произвольную программу 86,01 балла, а в сумме — 128,92.

close
100%
14:48

Софья чисто исполнила каскад тройной тулуп + ойлер + двойной флип и сольный тройной тулуп.

А потом силы начали покидать спортсменку, и начались серьезные ошибки.

Так, Кочанова резко перевалилась на вторую ногу и чуть не упала после двойного сальхова, который должен был быть тройным.

Также пошли проблемы с вращениями — судьи не засчитывают их на максимальный уровень, да еще и снимают баллы за качество исполнения.

Но стоит отметить, что в концовке фигуристка исполнила каскад двойной лутц + двойной тулуп и сольный двойной лутц. Довольно простой контент для высокого уровня соревнований, но зато без падений.

14:46

Кочанова начала с каскада тройной сальхов + двойной тулуп, а затем исполнила двойной аксель.

Все прыжки пока не очень высокие — девушка с трудом успевает докручивать их, — но, к счастью, без серьезных ошибок.

14:46

Открывает соревнования Софья Кочанова из Республики Коми. Она катается под саундтрек к сериалу «Ход королевы».

close
100%
14:35

Порядок выступлений сегодня + баллы за короткую программу:

close
100%
14:30

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию произвольной программы женщин в рамках третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+