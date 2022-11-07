В ожидании евровесны: жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE

В штаб-квартире Европейского футбольного союза в Ньоне проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
Трансляция
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14:20
И на сладкое — «Пари Сен-Жермен» — «Бавария»! Повторение финала Лиги чемпионов 2020 года!
14:19
Миланский «Интер» автоматически становится оппонентом для «Порту», так как играть с «Баварией» итальянский клуб не сможет из-за пересечения в групповом этапе.
14:18
И против «шмелей» сыграет лондонский «Челси»!
14:18
Еще одна команда из Германии узнает своего соперника сейчас — «Боруссия» из Дортмунда.
14:17
«Наполи» отправится в гости к действующим победителям Лиги Европы!
14:16
«Айнтрахт» узнает своего соперника сейчас.
14:16
Против «Милана» сыграет лондонский «Тоттенхэм»!
14:15
«Милан» — следующая команда из корзины.
14:15
Против команды Юргена Клоппа сыграет «Реал» Мадрид! Нас ждет повторение прошлогоднего финала Лиги чемпионов!
14:14
Следующим своего соперника узнает «Ливерпуль»!
14:14
Против «Брюгге» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет лиссабонская «Бенфика»!
14:13
Следующим из корзины появляется «Брюгге»!
14:13
Против «Лейпцига» сыграет «Манчестер Сити»!
14:12
Поехали! Первым из корзины появляется шар «РБ Лейпциг»!
14:10
Вторые места в группах Лиги чемпионов: Ливерпуль» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Айнтрахт» (Германия), «Милан» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «ПСЖ» (Франция).
14:00
Итак, кто же сегодня принимает участие в жеребьевке? Победители групп ЛЧ: «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бенфика» (Португалия).
13:50
Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет в Стамбуле. Изначально турецкий финал планировался еще в 2020-м, однако из-за пандемии коронавируса олимпийский стадион «Ататюрк» состоится лишь в следующем году.
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Олимпийский стадион Ататюрка (Стамбул)
Murad Sezer/Reuters
13:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
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