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Спорт

В ожидании евровесны: жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE

Футбол. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. ОНЛАЙН

В штаб-квартире Европейского футбольного союза в Ньоне проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:20

И на сладкое — «Пари Сен-Жермен» — «Бавария»! Повторение финала Лиги чемпионов 2020 года!

14:19

Миланский «Интер» автоматически становится оппонентом для «Порту», так как играть с «Баварией» итальянский клуб не сможет из-за пересечения в групповом этапе.

14:18

И против «шмелей» сыграет лондонский «Челси»!

14:18

Еще одна команда из Германии узнает своего соперника сейчас — «Боруссия» из Дортмунда.

14:17

«Наполи» отправится в гости к действующим победителям Лиги Европы!

14:16

«Айнтрахт» узнает своего соперника сейчас.

14:16

Против «Милана» сыграет лондонский «Тоттенхэм»!

14:15

«Милан» — следующая команда из корзины.

14:15

Против команды Юргена Клоппа сыграет «Реал» Мадрид! Нас ждет повторение прошлогоднего финала Лиги чемпионов!

14:14

Следующим своего соперника узнает «Ливерпуль»!

14:14

Против «Брюгге» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет лиссабонская «Бенфика»!

14:13

Следующим из корзины появляется «Брюгге»!

14:13

Против «Лейпцига» сыграет «Манчестер Сити»!

14:12

Поехали! Первым из корзины появляется шар «РБ Лейпциг»!

14:10

Вторые места в группах Лиги чемпионов: Ливерпуль» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Айнтрахт» (Германия), «Милан» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «ПСЖ» (Франция).

14:00

Итак, кто же сегодня принимает участие в жеребьевке? Победители групп ЛЧ: «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бенфика» (Португалия).

13:50

Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет в Стамбуле. Изначально турецкий финал планировался еще в 2020-м, однако из-за пандемии коронавируса олимпийский стадион «Ататюрк» состоится лишь в следующем году.

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Олимпийский стадион Ататюрка (Стамбул)

Олимпийский стадион Ататюрка (Стамбул)

Murad Sezer/Reuters
13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

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