Роналду возвращается на «Камп Ноу», Головин против Лунева: прошла жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы

В штаб-квартире Европейского футбольного союза в Ньоне прошла жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
Трансляция
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15:45
На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
15:35
Напомним, что напрямую в 1/8 финала Лиги Европы вышел «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова. Если будапештской команде удастся пройти три раунда плей-офф, то она получит право сыграть еврокубковый финал в своем родном городе!
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Станислав Черчесов
Global Look Press
15:25
Просто огненная первая пара получилась: «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» — это повторение финалов Лиги чемпионов 2009 и 2011 года! Также стоит обратить внимание на пару «Байер» — «Монако», где могут встретится два российских игрока — Александр Головин и Андрей Лунев.
15:20
Полные результаты жеребьевки на ваших экранах:
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15:19
И последняя пара составлена автоматически: «Зальцбург» — «Рома».
15:18
Против самой титулованной команды Лиги Европы сыграет «ПСВ» из Эйндховена!
15:18
Куда же отправится «Севилья»?
15:17
Против леверкузенской команды сыграет «Монако»! Головин против Лунева!
15:17
«Байер 04» ждет соперника.
15:16
В столицу Германии отправляются голландцы — «Унион» выпал им.
15:16
Амстердаский «Аякс» составит пятую пару этой жеребьевки.
15:15
Французский «Ренн» сыграет против действующих чемпионов Украины!
15:14
Донецкий «Шахтер» следующим узнает своего оппонента.
15:14
Против лиссабонской команды сыграет датский «Митьюлланд».
15:13
«Спортинг» следующим достается из корзины.
15:13
Против «Юве» сыграет «Нант»!
15:12
И тут же «Ювентус» появляется из корзины! Кто же будет их соперником?
15:12
В гости на «Камп Ноу» приедет «Манчестер Юнайтед»!!! Абсолютно лигочемпионская пара!!!
15:11
Поехали! Первой своего соперника узнает «Барселона»!
15:10
Напомним, что финал Лиги Европы в следующем году пройдет в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша!
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Depositphotos
15:05
Насеянные команды, занявшие третьи места в своих группах Лиги чемпионов: «Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Шахтер» (Украина), «Ювентус» (Италия)
15:00
Полный список сеянных, занявших вторые места в группах Лиги Европы, выглядит так: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Монако» (Франция), «Нант» (Франция), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), ПСВ (Нидерланды), «Унион» (Германия).
14:55
По составу участников сегодняшняя жеребьевка ничуть не уступает той, что была час назад в Лиге чемпионов. Своих соперников сегодня узнают «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Арсенал», «Рома», «Аякс», «Монако» и другие команды.
14:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки стыкового раунда Лиги Европы!
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