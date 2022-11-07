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Спорт

Роналду возвращается на «Камп Ноу», Головин против Лунева: прошла жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы

Футбол. Жеребьевка Лиги Европы УЕФА. Стыковой раунд. ОНЛАЙН

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Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Global Look Press
В штаб-квартире Европейского футбольного союза в Ньоне прошла жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:45

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

15:35

Напомним, что напрямую в 1/8 финала Лиги Европы вышел «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова. Если будапештской команде удастся пройти три раунда плей-офф, то она получит право сыграть еврокубковый финал в своем родном городе!

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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

Global Look Press
15:25

Просто огненная первая пара получилась: «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» — это повторение финалов Лиги чемпионов 2009 и 2011 года! Также стоит обратить внимание на пару «Байер» — «Монако», где могут встретится два российских игрока — Александр Головин и Андрей Лунев.

15:20

Полные результаты жеребьевки на ваших экранах:

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15:19

И последняя пара составлена автоматически: «Зальцбург» — «Рома».

15:18

Против самой титулованной команды Лиги Европы сыграет «ПСВ» из Эйндховена!

15:18

Куда же отправится «Севилья»?

15:17

Против леверкузенской команды сыграет «Монако»! Головин против Лунева!

15:17

«Байер 04» ждет соперника.

15:16

В столицу Германии отправляются голландцы — «Унион» выпал им.

15:16

Амстердаский «Аякс» составит пятую пару этой жеребьевки.

15:15

Французский «Ренн» сыграет против действующих чемпионов Украины!

15:14

Донецкий «Шахтер» следующим узнает своего оппонента.

15:14

Против лиссабонской команды сыграет датский «Митьюлланд».

15:13

«Спортинг» следующим достается из корзины.

15:13

Против «Юве» сыграет «Нант»!

15:12

И тут же «Ювентус» появляется из корзины! Кто же будет их соперником?

15:12

В гости на «Камп Ноу» приедет «Манчестер Юнайтед»!!! Абсолютно лигочемпионская пара!!!

15:11

Поехали! Первой своего соперника узнает «Барселона»!

15:10

Напомним, что финал Лиги Европы в следующем году пройдет в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша!

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Depositphotos
15:05

Насеянные команды, занявшие третьи места в своих группах Лиги чемпионов: «Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Шахтер» (Украина), «Ювентус» (Италия)

15:00

Полный список сеянных, занявших вторые места в группах Лиги Европы, выглядит так: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Монако» (Франция), «Нант» (Франция), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), ПСВ (Нидерланды), «Унион» (Германия).

14:55

По составу участников сегодняшняя жеребьевка ничуть не уступает той, что была час назад в Лиге чемпионов. Своих соперников сегодня узнают «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Арсенал», «Рома», «Аякс», «Монако» и другие команды.

14:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки стыкового раунда Лиги Европы!

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