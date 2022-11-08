Шикарная передача Овечкина и дубль Кузнецова. Как «Вашингтон» одолел «Эдмонтон»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» встречался у себя дома с «Эдмонтон Ойлерз». «Столичные» победили со счетом 5:4, Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и шикарной результативной передачей на Евгения Кузнецова, что позволило ему сравняться с Сидни Кросби в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Также капитан «столичных» был признан первой звездой игрового дня.

«Столичные» подошли к этому поединку с четырьмя поражениями подряд, занимая лишь 12 место в таблице Восточной конференции.

«Эдмонтон» в двух предыдущих матчах уступил «Нью-Джерси» и «Далласу», но за счет более удачного старта чемпионата располагался на шестой строчке Запада.

Обе команды хотели прервать свои неудачные серии, осторожно начав поединок, думая в первую очередь об обороне.

Первый опасный момент зрители увидели за три минуты до конца первого периода, когда Энтони Манта из круга вбрасывания попал в штангу ворот «Эдмонтона». Через полторы минуты Дилан Строум обыграл защитника «Ойлерз» в чужой зоне, вышел на бросковую позицию и отправил шайбу точно под перекладину. «Столичные» повели в счете. Овечкин вколотил 785-й гол в карьере и остался в шаге от уникального рекорда В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон»... 01 ноября 12:08

Вторую двадцатиминутку «Вашингтон» начал, играя в большинстве, которое реализовал Строум с передачи Евгения Кузнецова. Россиянин набросил шайбу на клюшку канадца из круга вбрасывания, а тому осталось лишь не промахнуться по шайбе.

«Столичные» добыли весьма комфортное преимущество, но с ходом матча был не согласен главная звезда «Ойлерз» Коннор Макдэвид. В середине периода при игре 4 на 4 Макдэвид подхватил игровой снаряд на синей линии, обвел всех соперников, вышел на ворота и переиграл Чарли Линдгрена, который в этот вечер защищал ворота «Вашингтона». Злой гений из США дерзко обокрал Овечкина и отсрочил его новый рекорд Александр Овечкин был активен в матче с «Далласом», но, как и весь... 28 октября 22:56

Казалось, что эта шайба может помочь гостям заново войти в игру, а «Вашингтон» немного занервничает, но сразу после шедевра Макдэвида на скамейку штрафников с интервалом в девять секунд уехали Зак Хайман и Кайлер Ямамото, оставив свою команду втроем.

Этим преимуществом «Кэпиталз» с удовольствием воспользовались, а свою первую шайбу в сезоне забросил Евгений Кузнецов, которому оставалось только не промахнуться в пустой угол.

Стоит отметить, что «Вашингтон» тут же пропустил вторую шайбу. Отличился Райан Ньюджент-Хопкинс. Но этот гол разозлил капитана хозяев Александра Овечкина, который через 20 секунд ответил своим точным выстрелом. «Столичные» выиграли вбрасывание, шайба попала к капитану, который в касание отправил шайбу в сетку ворот.

Кажется, в этом сезоне «Вашингтон» решил нервировать своих болельщиков в каждом матче, ведь сразу после перерыва комфортное преимущество в две шайбы превратилось в счет 4:3. Леон Драйзайтль забросил шайбу, оставшись один перед воротами. Никто из защитников «Кэпиталз» не смог ему помешать.

В дальнейшем матч проходил с преимуществом «Эдмонтона», но шайба упорно не шла в ворота.

За две минуты до конца игры Овечкин на скорости въехал в зону, в борьбе с защитником отдал не глядя роскошную передачу между ног, а Кузнецову оставалось завершить комбинацию броском в касание. Этот гол должен стать украшением всего регулярного сезона.

За минуту до конца игры Ньюджент-Хопкинс забросил четвертую шайбу, но это не помогло его команде перевести игру в овертайм. «Вашингтон» победил со счетом 5:4. Овечкин в ярости выбросил клюшку, Кучеров усадил соперника на лед: обзор НХЛ В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лидер «Тампы»... 02 ноября 13:07

После матча Кузнецов прокомментировал изданию RMNB шикарную голевую передачу Овечкина.

«Да, конечно, я знал, что он сделает пас и эта передача пройдет», — сказал Кузнецов.

Овечкин же по итогам встречи сравнялся с Сидни Кросби из «Питтсбурга» в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен. Теперь у россиянина 1423 (788+635) очка. Следующая цель Овечкина — Брайан Троттье (1425). При этом Овечкин (788) также сократил отставание в списке лучших снайперов НХЛ от Горди Хоу (801) до 13 шайб, а от рекордсмена Уэйна Гретцки (894) — до 106.

Также стоит отметить, что Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ. Второй звездой стал защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон, который забросил победную шайбу в игре против «Калгари Флэймз». Третьей звездой стал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, отметивший два ассиста в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:1).