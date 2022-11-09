Ученица Плющенко против бывшей воспитанницы Тутберидзе. Жилина сражается с Рубцовой. LIVE

17:45

С сольного тройного риттбергера начинает фигуристка, и получается у нее весьма достойно, как и аксель в два оборота. Вращения у Барахтиной тоже выполнены прекрасно, на четвертый уровень. Очень хорошо спортсменка чувствует музыку. А вот на каскаде происходит досадная ошибка — с лутцем она справляется, а вот с тулупа в три оборота падает. Достаточно интересная программа и достаточно неплохо с ней справляется спортсменка, оттого и жаль за эту досадную ошибку на каскаде.