Ученица Плющенко против бывшей воспитанницы Тутберидзе. Жилина сражается с Рубцовой. LIVE

Неудачное начало у фигуристки, срывает она каскад — неудачно приземляется с тройного лутца, и не может прикрепить к нему второй элемент. Зато прекрасным выходит сольный двойной аксель и вращения оценены на четвертый уровень. С тройным риттбергером не возникает проблем, и в целом хорошо справляется со своей программой фигуристка, есть небольшие помарки — в том числе и на дорожке шагов, но весьма цепляюще смотрится выступление.
Двойной аксель в начале программы выходит чистым, а вот каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит не особо удачным, чуть повело спортсменку после первого прыжка, а после второго пришлось ногу подставлять и как бы перешагивать по льду. Зато дорожки шагов и вращения выходят отличными, не все на самый высокий уровень, но хорошо владеет коньком фигуристка, хорошая пластичность у нее. Тройной риттбергер ставит Кольцова уже под самый конец программы, и он выходит отличным.
С сольного тройного риттбергера начинает фигуристка, и получается у нее весьма достойно, как и аксель в два оборота. Вращения у Барахтиной тоже выполнены прекрасно, на четвертый уровень. Очень хорошо спортсменка чувствует музыку. А вот на каскаде происходит досадная ошибка — с лутцем она справляется, а вот с тулупа в три оборота падает. Достаточно интересная программа и достаточно неплохо с ней справляется спортсменка, оттого и жаль за эту досадную ошибку на каскаде.
12-летняя фигуристка начинает очень зажигательно. Первым прыжковым элементом она исполняет двойной аксель и делает это весьма чисто, тройной риттбергер тоже выходит весьма здоровским. Каскад тройной лутц + тройной тулуп Лебедева прыгает с руками наверх, и хорошо у нее получается. Немного угловатой выглядит хореография, но в общем и целом со всеми заявленными элементами фигуристка справляется очень достойно.
Начинает Мариничева с каскада тройной лутц + тройной тулуп, не самое уверенное исполнение, небольшие недокруты на прыжках зафиксированы, но в целом справилась. Сольный тройной риттбергер вышел отличным, как и вращения, получившие четвертый уровень. Завершает прыжковую программу фигуристка чистым двойным акселем, а следом вновь показывает весьма интересные вращения — тоже четвертый уровень. Очень интересно смотрится ее программа, да и сама Мариничева на льду смотрится весьма уверенно.