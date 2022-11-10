Жилина и Плющенко идут за вторым золотом: юниорки катают произвольные на этапе Гран-при. LIVE

13:58

Сразу же падение с тройного тулупа, а затем еще одно падение с него же, когда этот прыжок должен был стать первым в каскаде. Не пошло выступление явно: на тройном акселе тоже упала, а затем уже после приземления на ноги упала и с тройного риттбергера. Так закончилась прыжковая первая часть проката. Отвращалась на третий уровень и дальше по новой... Двойной аксель с приземлением на две ноги и болтанкой, падение с тройного сальхова, который должен был начать каскад. Еще вращение третьего уровня, хореографический элемент и падение с акселя, за который она вообще не получила баллов, так как выкрутила только один оборот. Ну совсем ничего не вышло.