Ученик Тутберидзе сражается за золото: юниоры показывают произвольные. LIVE

Каскад тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов! Сделано чисто! Следом сразу же прыгает фигурист чистый тройной аксель, а потом и тройной флип. Покоряется Автушенко и риттбергер в три оборота. Комбинированные вращения набирают третий уровень. А вот с четверного сальхова в сольном исполнении происходит обидное падение, однако следом чисто прыгает фигурист каскад тройной аксель + тройной тулуп. С каскадом тройной лутц + двойной аксель тоже проблем не возникает. Очень достойное выступление, практически со всем справился Автушенко в своей программе.
Малов начинает свое выступление с каскада двойной аксель + двойной тулуп, получается весьма неплохо. Следом он прыгает тройной флип + тройной тулуп, но есть недокрут на втором прыжке. Зато тройной риттбергер + ойлер + тройнйо сальхов выходит весьма неплохо, как и сольный двойной аксель. Дорожка шагов оценена на четвертый уровень, интересно смотрится на льду фигурист. Во второй части программы исполняет Малов сольные тройные флип и лутц, правда, второй прыжок выходит с недокрутом. Зато на риттбергере в три оборота он исправляется, все хорошо получается. Да, есть мелкие недочеты в программе, но хорошо себя показал фигурист.
Судьи оценивают произвольный прокат Семкова в 130,21 балла, что дает ему в общей сумме 195,26 балла.
Начинает фигурист с чистого двойного акселя, следом исполняет каскад тройной лутц + тройной тулуп. Тройной флип выходит тоже чистым, с сальховом с три оборота проблем не возникает. С прыжковой частью в первой части программы Семков справляется отлично, а дорожка шагов получает второй уровень. Во второй части выступления он прыгает тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп также на плюсы, каскад тройной риттбергер + двойной тулуп не вызывает сложностей, как и сольный риттбергер в три оборота. Весьма чистыми выглядят все прыжки в исполнении фигуристка, вращения получают четвертый уровень.
Начинает Тихонов с падения, не покоряется фигуристу четверной тулуп. Но он стал первым, кто сегодня пошел на прыжок в четыре оборота. Зато следом чистым выходит тройной сальхов, тройной флип тоже получается без проблем. Вращения выходят на четвертый уровень. Во второй части программы чисто исполняет фигурист тройной риттбергер, а следом прыгает каскад тройной лутц + тройной тулуп. Каскад тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель также сделан без проблем, как и тройной флип + двойной тулуп. Отличная хореография, высокие уровни. И ведь практически идеальное выступление, увы, только падение с четверного омрачило.
118,10 балла — именно столько набирает Тимофеев за произвольную, его общая сумма — 181,53 балла.
В начало ставит каскад тройной лутц + тройной тулуп, но с небольшими недокрутами получились элементы. Тройной флип + ойлер _ тройной сальхов тоже не очень четко, не самые лучшие приземления, а вот тройной риттбергер выполнен отлично, как и двойной аксель. Спокойно фигурист справляется и с тройным флипом, и вращениями на третий уровень. А вот дорожка шагов получает даже четвертый! Каскад тройной лутц + двойной тулуп выходит неплохим, но повело немного Тимофеева на втором прыжке. зато следом выполнен чисто двойной аксель и снова вращения, теперь уже на четвертый уровень. Собрался во второй части программы, конечно.
Лихачев получает за произвольный прокат 127,90 балла. Это позволяет ему набрать в общей сумме 191,11 балла.
Первым элементом фигурист исполняет тройной флип, получается весьма неплохо, следом сразу же следуют интересные вращения, оцененные на четвертый уровень. Сольный тройной лутц тоже получается беспроблемно, как риттбергер в три оборота. С хореографией все очень достойно — и вращения, и дорожки на четвертый и третий уровни. Двойной аксель сделан чисто во второй половине программы, как и каскад тройной флип + двойной тулуп. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов выполнен чисто, а в самом конце исполняет Лихачев двойной аксель + тройной тулуп. Очень хорошее выступление!
В начале программы фигурист ставит двойной аксель и прыгает его достаточно чисто. Следом идет каскад тройной лутц + тройной тулуп, который также выполнен чисто, а вот дальше степ-аут случается на тройном флипе, но практически сразу же чисто фигурист прыгает двойной аксель. Вращения исполнены на третий уровень, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов сделан также неплохо, с каскадом тройной риттбергер + двойной тулуп проблем не возникает. Тройной риттбергер сольный — чисто. В целом, практически вся хореография исполнена на третий уровень — и дорожки, и вращения, так что в целом очень достойно смотрится это выступление.
Черипка набирает за произвольный прокат 126,15 балла. Это дает ему в обшей сумме 180,54 балла.
Он начинает с чистого каскада тройной аксель + тройной тулуп, очень уверенно получился элемент, следом почти спокойно прыгает он сольный аксель в три оборота. Тройной флип тоже удается, и весьма спокойно и собранно смотрится фигурист на льду. Вращения тоже выполнены неплохо, но получают только второй уровень. В каскаде тройной лутц + двойной тулуп фигурист как-то странно затормозил после первого прыжка, но второй прицепил без проблем. Тройной сальхов выходит чистым и уверенным, а вот с каскадом тройной флип + двойной аксель не особо вышло, чуть повело после первого элемента, но сумел прицепить прыжок. Следом чисто исполнил двойной аксель. И в целом выступление смотрелось чисто и уверенно, только вот завершил выступление немного позже музыки.
Начинает Медов с каскада из трех прыжков — тройной флип + двойной аксель + двойной аксель, выходит не очень уверенно, но получается. Сольный тройной флип сделан отлично, как и каскад тройной сальхов + двойной тулуп. Сольный сальхов в три оборота тоже получается. А вот риттбергер фигурист срывает, только в два оборота получается прыжок, после чего он раскрывается, а следом идет и обидное падение с тройного риттбергера. Зато каскад тройной тулуп + двойной тулуп Медов прыгает без проблем. Видно, что фигурист напряжен и очень сосредоточен на чистом исполнении своих прыжков, и сказывается эта напряженность на его хореографии, не самые высокие уровни он получает.