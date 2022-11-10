Овечкин рассвирепел и впечатал в борт двух соперников, Капризов стал причиной массовой драки

Александр Овечкин не помог «Вашингтону» победить «Питтсбург» и уступил Сидни Кросби в гонке лучших бомбардиров в истории НХЛ, но зато отличился мощными силовыми приемами, размазав двоих соперников по борту. В этот же день Кирилл Капризов стал главным героем матча «Миннесоты» против «Анахайма»: забросил издевательскую шайбу, невольно стал причиной массовой потасовки и принес своей команде важную победу.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 1:4

«Вашингтон» с треском проиграл «Питтсбургу» на своей арене, пропустив три шайбы за семь минут во втором периоде.

Джейсон Цукер вывел «пингвинов» вперед на 28-й минуте встречи (1:0), на 33-й Брок Макгинн увеличил отрыв (2:0), а спустя еще три минуты Джефф Питри сделал ситуацию катастрофической для «Вашингтона» (3:0).

Голевую передачу в случае с третьей шайбой отдал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Благодаря этому канадец сумел опередить Александра Овечкина в гонке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Перед началом этой встречи звездные нападающие имели по 1423 очка за карьеру, и оба находились на 18-м месте в гонке. Теперь Кросби записал в свой актив 1424 балла и вырвался вперед. При этом он сыграл на 168 матчей меньше, чем Овечкин, а значит, действует намного эффективнее.

Россиянин в этом матче не отличился результативными действиями и мог порадоваться лишь тому, что провел уже 1289-ю игру в НХЛ. Он поднялся на 71-е место по этому показателю, сравнявшись с известным американским защитником Мэтью Шнайдером.

Стоит отметить, что Овечкин старался максимально усложнить жизнь соперникам и провел сразу семь силовых приемов, ни разу не получив удаление. Два хита оказались довольно жесткими.

Так, Великая Восьмерка на полном ходу влетел в чешского защитника «Питтсбурга» Яна Рутту и впечатал его в борт.

В таком же стиле Овечкин вывел из строя шведского защитника Маркуса Петтерсона.

Теперь на счету россиянина 48 силовых приемов в нынешнем сезоне НХЛ. По этому показателю он делит девятое место в лиге с американским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсентом Трочеком.

Овечкин без преувеличения буйствовал на площадке, но даже такая энергия не помогла «Вашингтону» встряхнуться и изменить ход встречи. Лишь на 53-й минуте Маркус Юханссон отыграл одну шайбу (1:3), но затем Джейк Гюнцель поставил точку в матче, забив в пустые ворота (4:1) и гарантировав победу «Питтсбурга».

В итоге «пингвины» прервали серию из семи поражений подряд, а «Вашингтон» продолжил свободное падение, проиграв пятый матч из последних шести.

Овечкин заработал коэффициент полезности «-2». После этой встречи «Вашингтон» с 14-ю очками остался на 13-м месте Восточной конференции, а «Питтсбург» набрал 12 баллов и оказался на 14-й строчке из 16-ти.

«Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд» — 1:4

Кирилл Капризов, в отличие от Овечкина, был в этот день в огне. Нападающий оформил дубль в ворота «Анахайма» и стал первым россиянином, который забросил десять шайб в текущем сезоне НХЛ.

«Анахайм» вышел вперед на 34-й минуте благодаря голу Павола Регенды (1:0), однако спустя всего три минуты Капризов сравнял счет в большинстве (1:1).

Россиянин грамотно дождался своего момента перед воротами и замкнул в касание передачу Мэтта Болди. Этот гол стал первым для «дикарей» за последние семь сыгранных периодов — и именно Капризов прервал голевую засуху команды.

В начале третьего периода Мэтт Дамба вывел «Миннесоту» вперед (2:1), а спустя две минуты Капризов укрепил преимущество «Уайлд», забросив очень хитрую шайбу.

Нападающий расположился за воротами, дождался передачи от Матса Цуккарелло, а затем быстрым движением завернул шайбу в ближний угол.

«Вот проныра Капризов!» — написала пресс-служба НХЛ в своих соцсетях.

Благодаря этому голу Капризов вышел на третье место в гонке лучших снайперов сезона.

Он делит эту строчку с защитником «Сан-Хосе Шаркс» Эриком Карлссоном и нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Габриэлем Виларди. На второй строчке находился форвард «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват (12 заброшенных шайб), а на первой — нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (14).

Стоит отметить, что игроки «Анахайма» всеми силами старались цеплять Капризова, надеясь на второе подряд удаление россиянина на весь матч. Капризов взбесился и зарядил клюшкой в лицо канадцу, который его провоцировал Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал главным ньюсмейкером прошедшего игрового... 10 ноября 11:12

В предыдущей игре против «Лос-Анджелес Кингз» россиянин не сдержался и зарядил клюшкой по лицу Дрю Даути, который активно его провоцировал. Так «Миннесота» лишилась своей главной ударной силы уже в середине матча из-за удаления.

На этот раз «дикари» не допустили подобного. Как только американский нападающий «Анахайма» Макс Джонс начал грубо вести себя по отношению к Капризову, игроки «Миннесоты» вступились за россиянина, и на льду началась массовая потасовка. Драка разделилась аж на три отдельных противостояния в разных частях площадки.

Однако это стоило того: Капризов сумел спокойно доиграть матч без единого удаления и помог своей команде добыть победу.

«Миннесота» набрала 13 очков и оказалась на восьмом месте Западной конференции, а «Анахайм» с девятью баллами остался на 15-й строчке из 16-ти.