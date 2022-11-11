«Протест против системы»: чемпион мира покончил с собой в спортзале, где тренировал детей

Многократный чемпион России и чемпион мира по грэпплингу, президент Федерации панкратиона и ММА Забайкалья Олег Сороканюк 10 ноября был обнаружен мертвым в спортивном зале, который он арендовал для занятий с учениками. По словам близких, тренера довели до самоубийства те, кто «хотел посадить его по выдуманным обвинениям».

О трагедии первой сообщила читинский журналист и режиссер Елена Хзанян, которая была лично знакома со спортсменом, поскольку ее ребенок занимался в его секции.

«Два часа назад умер Олег Вячеславович Сороканюк, тренер по ММА, чемпион Европы и мира и просто замечательный человек. Молодой, красивый. Он растил нормальных пацанов, — сказала Хзанян в видео на своей странице во «ВКонтакте». — Он закончил свою жизнь добровольно.

По словам его близких, это было доведение до самоубийства следственными органами, теми, кто был заинтересован в том, чтобы посадить его по выдуманным обвинениям».

По мнению Хзанян, Сороканюк не выдержал давления, которое оказывалось на него в связи с уголовным делом, возбужденным летом 2022 года.

Тогда специалист привез группу своих учеников в летний спортивный лагерь «Жемчужина», однако посреди смены разразился скандал: поступила информация, что один из тренеров Андрей Емцов якобы бил детей кулаками и скакалкой.

«Не имеющий педагогического образования младший тренер, взяв на себя функции воспитателя, систематически наносил побои двоим малолетним мальчикам.

Сотрудники спортивной школы по устной договоренности, не оформляя трудовой договор, допустили к работе с детьми посторонних лиц, которые не имеют навыков работы с детьми», — сообщила пресс-служба прокуратуры региона изданию «Чита.Ру».

Однако, по мнению Хзанян, Сороканюк не имел никакого отношения к этому инциденту.

«Мы, родители, писали в разные ведомства, в прокуратуру о том, что никакого дела не должно было быть, — сказала женщина в своем видео. — Эта история началась летом в лагере «Жемчужина».

Родители, один из которых был сотрудником МВД, узнав, что у его ребенка синяк на коленке, начал махать корочкой и разыгрывать историю. Наших детей опрашивали без законных представителей, оказывали на них давление…

Простите за эмоции. Но в залах по ММА старшие всегда наблюдают за младшими. Там был просто воспитательный момент, не более.

Андрей не переходил грани дозволенного. Тем более Олег Сороканюк, которого мы, родители, знаем более десяти лет. Он заменил отца нашим детям.

Он никогда никого не обижал, не бил, всегда воспитывал пацанов очень достойными людьми. Но ему с июля не давали никакого покоя. Начали проводить проверку по поводу превышения полномочий».

По мнению Хзанян, Сороканюк решил уйти из жизни в качестве «протеста против системы», с которой не мог бороться.

Такого же мнения придерживается отец умершего, о чем он заявил изданию «Чита.Ру».

Управление МВД по Забайкалью, следственное управление СК края и прокуратура региона отказались комментировать самоубийство Сороканюка. До сих пор неизвестно, будет ли проводится проверка в отношение сотрудников, которые вели уголовное дело тренера.

Сороканюк начал заниматься боевыми искусствами под руководством своего отца — Вячеслава Сороканюка, вице-президента Восточно-Сибирской федерации укадо, судьи международной категории.

За время своей карьеры Сороканюк завоевал медали на соревнованиях по ММА, панкратиону, рукопашному бою, кикбоксингу, бушидо, укадо, тхэквондо, спортивному и боевому самбо.

Также он становился чемпионом Европы по универсальному каратэ, двукратным серебряным призером мира по универсальному каратэ и чемпионом мира по грэпплингу.

Кроме того, Сороканюк являлся мастером спорта по ММА и имел черный пояс по каратэ.

В 2008 году он начал тренерскую карьеру. Его ученики завоевывали медали на российском и международном уровнях. Сороканюк даже издал книгу о нормативной части образовательной программы по смешанным единоборствам и написал более 30 статей для профильных изданий по боевым искусствам.

У него остались жена и семилетняя дочь.