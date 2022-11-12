Опыт против молодости: Акатьева и Туктамышева сражаются за победу на четвертом этапе ГП. LIVE

Реброва свою программу начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп, очень хорошие прыжки, высокие, абсолютно легко с ними справилась фигуристка. Достаточно элегантная дорожка шагов выполнена, хорошие вращения на четвертый уровень. Сольный двойной аксель сделан очень легко, а самое главное, что чисто. А вот флип в три оборота Реброва не докрутила, из-за чего степ-аут вышел при приземлении. Под Моцарта кататься непросто, но этот прокат тоже можно оценить положительно.
Каскад ставит в начало программы Дорошевская, и отлично справляется — тройной флип + тройной тулуп выполнены практически без помарок. А вот тройной риттбергер не покоряется, с него фигуристка падает, зато следом делает весьма и весьма достойные вращения. Двойной аксель получается очень легко, чистый, будто бы воздушный. Всю программу Дорошевской можно так описать — очень воздушная и легкая.
Анисимова в начало своей программы ставит двойной аксель и чисто с ним справляется, легко получается прыжок. Также легко, как и каскад тройной флип + тройной тулуп. На очень хорошем темпе делает свои вращения фигуристка, правда, судьи все же замечают ряд недочетов в них, поэтому теряет несколько баллов. Зато следом идет прекрасный тройной риттбергер, с которым Анисимова справляется на «ура». Хореография у девушки выглядит очень достойно, и не чувствуется волнение, которое могло бы быть присуще первому взрослому старту в карьере.
Парамонова начинает с падения, к сожалению, не покоряется ей тройной риттбергер — на пятую точку приземляется она. Зато следом чисто исполняет она двойной аксель, элемент получается легко и пролетно. С каскадом тройной лутц + тройной тулуп Парамонова тоже справляется без особых проблем, вращения получают четвертый уровень. Да и в целом вся программа очень интересная, выполнена она четко, практически живет в ней фигуристка. И весьма обидно за срыв на первом элементе.
С чистого двойного акселя начинает Зинина, совершенно спокойно удается прыжок, следом она исполняет также чисто и уверенно тройной флип. Вращения фигуристки на четвертый уровень и выполнены они на высокой скорости. С каскадом тройной лутц _ тройной тулуп тоже не возникает совершенно никаких проблем, комбинированные вращения выходят отличными — и тоже на четвертый уровень. Очень здоровская программа в исполнении Зининой, шикарно она справилась со своими элементами.
Козырева начинает с каскада, первый прыжок — тройной лутц — удается без проблем, а вот на тулупе случается бабочка. Следом чисто прыгает фигуристка двойной аксель. Вращения у Козыревой на четвертый уровень, очень элегантно в своем комбинезоне с градиентом смотрится она на льду. А вот флип выходит не очень — сильный недокрут приводит к тому, что только в два оборота засчитан прыжок. Да, не все хорошо у фигуристки с прыжковой частью, но прекрасная хореография, отлично владеет коньком, дорожки шагов и вращения есть на четвертый уровень.