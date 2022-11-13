Императрица Туктамышева против звезды Тутберидзе: женщины разыгрывают медали на Гран-при. LIVE

15:34

С досады стукнула Мария ладонью по льду после падения с тройного флипа. Действительно, обидно: несколько раз смазала она приземления, хотя при этом не потеряла уверенности в движениях и страсти, с которой она погрузилась в музыкальное сопровождение с первых нот.