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Спорт

Императрица Туктамышева против звезды Тутберидзе: женщины разыгрывают медали на Гран-при. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 4-й этап. «Московские звезды». Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В столице продолжается четвертый этап Гран-при России «Московские звезды», в рамках которого женщины показывают произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:37

Вторая группа выходит разминаться: Мария Парамонова, Агнета Латушкина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Софья Акатьева и Елизавета Туктамышева.

15:37

Прокат Ребровой оценен в 108,90 балла, а итоговый результат — 167,43. Несмотря на ошибки, Мария становится промежуточным лидером.

15:34

С досады стукнула Мария ладонью по льду после падения с тройного флипа. Действительно, обидно: несколько раз смазала она приземления, хотя при этом не потеряла уверенности в движениях и страсти, с которой она погрузилась в музыкальное сопровождение с первых нот.

15:29

Мария Реброва выходит на лед. Она выступает под композицию Aria (The Forest) группы Sparks.

15:29

Оценка Ромасюк за произвольную программу — 99,81. Сумма баллов — 157,68, промежуточное второе место.

15:27

Очень красивый прокат высокой, статной спортсменки под нежную и лиричную музыку из «Интерстеллара». Увы, без падений и степ-аутов не обошлось.

15:22

Анна Ромасюк на льду.

15:22

За произвольную программу Екатерина получает 109.73, а сумма — 163,36. Пока она — промежуточный лидер.

15:20

Динамичный и уверенный прокат в исполнении Анисимовой. К сожалению, допустила она ряд ошибок, в том числе упала с каскада тройной флип — тройной тулуп.

15:16

На льду Екатерина Анисимова, ее музыка — вариации на тему произведений Никколо Паганини.

15:15

105,04 балла — такой результат Виктории за прокат. Признаться, ожидалась более высока оценка. Но таково судейское решение. Сумма — 154,38.

15:13

Блестяще! Очень чистый прокат исполнила Виктория, практически ни одной мелкой помарки не допустила. Уверенный тройной риттбергер, отличные каскады — из двух тройных тулупов, а также тройной флип — двойной аксель — двойной тулуп.

15:09

Выступает Виктория Дорошевская под сюиту из «Кармен».

15:08

За прокат Онищенко получает 107,27 балла, а итог — 156,10.

15:06

Упала с тройного лутца Арина. Если не считать этого, очень красочное выступление на восточные мотивы представила спортсменка, хорошо интерпретировала музыку. Ждем оценки.

15:02

Арина Онищенко выходит на лед, она выступает под композицию Maktub композитора Маркуса Вианы.

15:02

Оценка Ангелины за прокат — 109,07, сумма — 156,35.

14:59

Очень эффектное выступление под композицию Be Italian в исполнении Fergie. Сложная и насыщенная программа у Ангелины, и если бы не досадное падение с каскада двойной аксель — ойлер — тройной сальхов, это был бы действительно великолепный прокат.

14:55

Разминка завершена, первой произвольную программу представляет Ангелина Козырева.

14:47

На разминку выходят участницы первой группы спортсменок. Ангелина Козырева, Арина Онищенко, Виктория Дорошевская, Екатерина Анисимова, Анна Ромасюк и Мария Реброва.

14:40

После короткой программы лидирует Елизавета Туктамышева, набравшая 84,05 балла. Второй идет воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева с результатом 83,39. Замыкает тройку ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева — 82,24 балла.

14:35

Начало разминки запланировано на 14:45 мск.

14:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольных программ у женщин на четвертом этапе Гран-при России «Московские звезды».

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