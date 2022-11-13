Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Asia Times: США обслуживают на Украине интересы американских... 06:31
Врач объяснила возможную неэффективность антидепрессантов 06:29
Авербух заявил, что российские фигуристы не дотягивают... 06:17
РИА Новости: гражданства РФ смогут лишать за действия против ее... 06:15
РИА Новости: военный врач рассказал об особенностях службы в ходе... 06:09
NYT: ВСУ готовят новое масштабное контрнаступление на запорожском... 06:08
Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» победить... 06:06
Рублев возмутился попаданием в одну группу с Джоковичем и... 05:52
CNN: демократы сохранят контроль над сенатом по итогам... 05:34
Игрок «Зенита» заявил, что московские клубы не дождутся... 05:33
Спорт

Ответить за старые обиды: Адесанья бьется с Перейрой на UFC 281. LIVE

Смешанные единоборства. Турнир UFC 281 в Нью-Йорке, США. Исраэль Адесанья — Алекс Перейра. ОНЛАЙН

В Нью-Йорке проходит номерной турнир Абсолютного борцовского чемпионата — UFC 281. Главным событием вечера станет титульный бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Адесанья дважды проигрывал Перейре в кикбоксинге, теперь у него есть шанс ответить в смешанных единоборствах. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий основного карда.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
6:33

Дважды Хукер хорошо попал в начале второго раунда, затем пробил левым боковым. В стойке было полное преимущество Хукера, а Пуэллес старался перевести в партер, забрав ногу. Начали зрители свистеть Пуэллесу из-за того, что тот стремился упасть, чтобы затащить оппонента в борьбу. После одного из ударов Пуэллес упал, а рефери остановил поединок. Хукер одержал победу. Стоит отметить, что ногой точно в печень Пуэллесу попал Хукер.

6:28

Хукер начал поединок с попытки пробить хай-кик, но толком не попал. Выбрасывал Хукер удары, но они не были особо акцентированы. Пуэллес же выбрал выжидающую тактику. А затем Пуэллес забрал ногу Хукера, но тот вырвался. Пытался Пуэллес выйти на «рычаг колена», Кукер же пытался вырвать ногу. Представителю Новой Зеландии удалось встать. На этом закончился первый раунд.

6:23

Начался поединок!

6:15

Хукер и Пуэллес уже готовы выйти в октагон.

6:07

А вот и расписание основного карда: Исраэль Адесанья – Алекс Перейра Карла Эспарза – Вейли Жанг Дастин Порье – Майкл Чендлер Фрэнки Эдгар – Крис Гутиеррез Дэн Хукер – Клаудио Пуэллес

6:05

Нас ждет пять поединков, главным из которых станет поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

6:00

Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! «Газета.Ru» ведет трансляцию основного карда турнира UFC 281, где в главном бое вечера сойдутся Исраэль Адесанья и Алекс Перейра.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+