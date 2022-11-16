Битва за лидерство в группе: Рублев сражается с легендарным Джоковичем. LIVE

В матче второго тура Красной группы на Итоговом теннисном турнире года россиянин Андрей Рублев встречается с сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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16:14
Эйс, 40:0.
16:13
Андрей ошибается по длине, 30:0.
16:13
Очень неудачно принимает Рублев, 15:0.
16:12
Начали! Джокович на подаче!
16:07
Начинается разминка!
16:03
С небольшой задержкой соперники появляются на корте!
15:55
Ранее Рублев и Джокович играли друг с другом дважды, счет их встреч — 1-1. На текущем турнире Андрей стартовал с тяжелой победы над соотечественником Даниилом Медведевым, а Новак также не без труда победил Стефаноса Циципаса.
15:50
Выход спортсменов на корт запланирован на 16:00 мск.
15:45
В матче второго тура группового этапа Итогового турнира года встречаются победивший в первом туре россиянин Андрей Рублев и серб Новак Джокович. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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