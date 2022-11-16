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Спорт

Битва за лидерство в группе: Рублев сражается с легендарным Джоковичем. LIVE

Теннис. Итоговый турнир. Красная группа. 2-й тур. Рублев — Джокович. ОНЛАЙН

В матче второго тура Красной группы на Итоговом теннисном турнире года россиянин Андрей Рублев встречается с сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:14

Эйс, 40:0.

16:13

Андрей ошибается по длине, 30:0.

16:13

Очень неудачно принимает Рублев, 15:0.

16:12

Начали! Джокович на подаче!

16:07

Начинается разминка!

16:03

С небольшой задержкой соперники появляются на корте!

15:55

Ранее Рублев и Джокович играли друг с другом дважды, счет их встреч — 1-1. На текущем турнире Андрей стартовал с тяжелой победы над соотечественником Даниилом Медведевым, а Новак также не без труда победил Стефаноса Циципаса.

15:50

Выход спортсменов на корт запланирован на 16:00 мск.

15:45

В матче второго тура группового этапа Итогового турнира года встречаются победивший в первом туре россиянин Андрей Рублев и серб Новак Джокович. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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