Битва за лидерство в группе: Рублев сражается с легендарным Джоковичем. LIVE

15:55

Ранее Рублев и Джокович играли друг с другом дважды, счет их встреч — 1-1. На текущем турнире Андрей стартовал с тяжелой победы над соотечественником Даниилом Медведевым, а Новак также не без труда победил Стефаноса Циципаса.