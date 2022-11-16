Сохранить шансы: Медведев бьется с русскоязычным греком Циципасом. LIVE

Стефанос Циципас (Греция) и Даниил Медведев (Россия) в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии 2021 (Australian Open 2021)
Jaimi Joy/Reuters
В матче второго тура группового этапа Итогового турнира года у теннисистов в Красной группе играют грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев, уступившие в первых играх. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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23:51
Циципас в порядке в атаке — 30:15.
23:51
А теперь классный удар от Даниила — 15:15.
23:50
Медведев принимает, и тут же Циципас отвечает обратным кроссом в линию — 15:0.
23:0
Подачей завершает гейм россиянин — 4:2.
23:49
Грек отыгрывает один мяч приемом — 40:30.
23:49
А теперь долгий неспешный размен, и когда Стефанос пошел в атаку, он попал в сетку — 40:15.
23:48
Еще один быстрый розыгрыш в пользу Даниила — 30:15.
23:48
Медведев отвечает подачей — 15:15.
23:47
Отличный прием — 0:15.
23:45
Не попадает по длине Медведев в розыгрыше — 4:1.
23:44
Хорошол подал Стефанос и быстро довел розыгрыш до удара в сетку от Медведева — 40:30.
23:43
Отыгрывается Даниил — 30:30.
23:43
Циципас у сетки завершает с лета после приема Даниила — 30:15.
23:42
Прием Медведева и ответ грека в сетку — 15:15.
23:42
Теперь уже Циципас уверенно выходит к сетке со своей подачи — 15:0.
23:41
Подачей завершает гейм россиянин — 3:1.
23:41
Циципас укоротил в розыгрыше, но Медведев догнал и быстро разыграл до победного — 40:15.
23:40
Мощная подача и завершение с лета с хафкорта — 30:15.
23:40
В сетку бьет Даниил после приема Циципаса — 15:15.
23:39
Первый розыгрыш на своей подаче грамотно проводит Медведев — 15:0.
23:37
Циципас успел к укороченному, и переиграл у сетки Даниила — 3:0.
23:36
Отличная подача — 40:30.
23:35
Идет вперед с подачи Циципас и сразу забивает — 30:30.
23:35
Ошибается грек — 15:30.
23:5
Блестящий розыгрыш со стороны Медведева. И в итоге на этот раз Даниил попал виннером в корт — 15:15.
23:34
Уверенно начинает свою подачу Циципас — 15:0.
23:33
Опять розыгрыш был вроде бы в руках россиянина, но он не попал по длине ударом сверху от задней линии — 2:0.
23:32
Завязался розыгрыш со второй подачи, Медведев хотел поймать Циципаса обратным кроссом, но не попал — меньше, брейк-пойнт.
23:32
Несколько переподач, а потом розыгрыш со второго мяча. И в нем Даниил не попал в корт — 40:40.
23:31
Снова Медведев выходит к сетке после подачи и завершает розыгрыш в свою пользу — 40:30.
23:30
Не попал на вылет первым мячом Даниил, но здорово подал вторым, выбив соперника из корта и завершил вторым ударом с лета от сетки — 30:30.
23:29
После приема Циципаса Даниил ошибается по длине — 15:30.
23:29
А вот отличный прием — 15:15.
23:29
Первую же подачу Даниила Стефанос не принимает по длине — 15:0.
23:27
Еще два быстрых очка за греком — 1:0.
23:27
Обменялись соперники розыгрышами — 30:15.
23:26
Циципас выходит на подачу. И сразу берет первое очко — 15:15.
23:21
Жребий выиграл Циципас. Грек выбрал подачу. По традиции. Впрочем, Медведев-то всегда выбирает прием.
23:19
Первым на корте появился Медведев. А следом за ним и Циципас. Сейчас начнется разминка.
23:16
Теннсиситы прибыли на корт, очень скоро матч начнется.
23:05
Турнир проходит в Турине, а теннисисты скоро выйдут на разминку. А пока испанцу Карлосу Алькарасу Гарфия вручают приз за титул первой ракетки мира по итогам года.
23:00
Медведев и Циципас встречались десять раз. По личным встречам солидный перевес у россиянина — 7-3. Однако три из пяти последних дуэлей остались за греком.
22:55
Тем не менее сегодня Медведев потеряет шансы, если потерпит поражение, а вот Циципас еще может сохранить надежду на плей-офф даже при поражении, но для этого он обязан взять хотя бы один сет. В третьем туре Медведев играет с Джоковичем, Циципасу предстоит встреча с Рублевым.
22:50
После трех матчей расклад в Красной группе Итогового турнира следующий: серб Новак Джокович уже одержал две победы в двух матчах и с разницей 4-0 по сетам уже гарантировал себе выход в полуфинал. У уступившего ему сегодня россиянина Андрея Рублева одна победа и разница по сетам — 2-3. Медведев и Циципас в первом туре проиграли, но россиянин смог взять у своего соотечественника один сет.
22:45
В матче второго тура группового этапа Итогового турнира года встречаются уступившие в первый игровой день в квартете грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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