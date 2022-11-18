Матч престижа: Медведев играет с Джоковичем на Итоговом. LIVE

Не получилась первая подача, но Джокович и со второй блестяще провел комбинацию, выбив Даниила из корта и мягко положив от сетки — 3:3.
Не прошла первая у серба. Он проверил, но аут был большой. Однако в розыгрыше со второго мяча невынужденную ошибку по длине совершил уже Даниил — 30:0.
Не смог Джокович перебросить через сетку мощную и точную вторую подачу россиянина по линии — больше.
Аут у Медведева. Он решил проверить, оказалось, что и правда не попал. И опять на миллиметры — 40:40.
Не слишком сильно принял серб, и Даниил поймал его на противоходе, точно пробив по линии — 40:30.
Медведев владел инициативой на своей подаче, однако доигрался до счета ровно, но смог взять два розыгрыша подряд — 2:1
Джокович тоже только одно очко отдал на своей подаче, при счете 30:0, а затем закончил эйсом — 1:1.
Даниил легко выиграл три первых розыгрыша на своей подаче, затем ошибся, но завершил гейм эйсом — 1:0.
Очень интересный и плотный матч, равный. Но, как и в других матчах этого турнира, Медведев пока уступает в равном теннисе.
С 30:0 начал гейм серб, но Медведев включился в борьбу, довел до 40:30, после чего Джокович провел идеальный розыгрыш и закончил партию бэкхендом в угол, выиграв сет со второго сет-пойнта — 3:6.
Очень напряженный гейм. Даниил уступал 15:30, взял два очка подряд, но Джокович сравнял счет, и в следующих двух розыгрышах у россиянина случились аут и сетка — 3:5, на сет теперь выйдет подавать Джокович!
А теперь Медведеву очень обидно. Завязал борьбу, выиграл розыгрыш при счете 30:30 и сам заработал брейк-пойнт. Но Джокович отыгрался, потом сделал эйс, а затем Даниил выиграл красивый розыгрыш, но челлендж серба показал миллиметровый аут — 3:4.
Снова проблемы у Даниила были. Вел в гейме, но проиграл очко со счета 30:30. У Новака был первый брейк-пойнт, однако россиянин его отыграл и взял потом два очка подряд — 3:3.
С 0:15 и 15:30 начался гейм на подаче Медведева, но затем россиянин собрался и взял три очка подряд, удержав подачу — 2:2.
Очень напряженный гейм на подаче Медведева. Пять раз было ровно, но важно, что россиянин так и не позволил сопернику добиться брейк-пойнтов и взял гейм — 1:1.
В напряженной борьбе прошел первый гейм матча. Джокович трижды вел в счете, Даниил отыгрывался, но при счете 40:40 серб хорошо подал, а потом россиянин еще и ошибся с задней линии — 0:1.
На Итоговом турнире Джокович и Медведев играли однажды. В 2020-м году в группе победил россиянин — 6:3, 6:3.
Джокович и Медведев играли друг с другом 11 раз. Счет личных встреч 7-4 в пользу серба. При этом у каждого из них есть знаковые победы. Например, Новак выиграл в финале Australian Open-2021 (7:5, 6:2, 6:2), а Медведев взял реванш в том же году в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4), причем не пустил серба к календарному «шлему»!
У Джоковича на этом турнире две уверенные победы, причем ни Циципасу, ни Рублеву он не отдал ни одного сета. Медведев обоим соперникам уступил, но в трех партиях и в драматичной борьбе. У Рублева он вел по сетам, а против Циципаса даже подавал на матч в третьей партии. В итоге же в обоих матчах он проигрывал решающий тай-брейк!