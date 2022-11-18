Битва за полуфинал: Рублев против Циципаса на Итоговом турнире. LIVE

В матче третьего тура Итогового турнира АТР за выход в плей-офф из Красной группы друг с другом сражаются грек российского происхождения Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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00:04
И снова берет свою подачу Андрей, пока вторая партия выглядит достаточно равной: теннисисты берут свои подачи. 3:2.
00:03
40:15. Эйс.
00:03
30:15. Вытягивает Циципас Рублева к сетке и обводит его.
00:02
30:0. Отличная подача Андрея, и снова срыв приема.
00:02
15:0. Грубый срыв приема — мяч летит в небо Милана.
00:01
Эйсом завершает гейм на своей подаче греческий теннисист. 2:2 во втором сете.
00:01
40:0. И снова ошибка у Рублева — слишком сильный удар, мяч летит в аут.
00:00
30:0. Прием в аут после отличной подачи.
00:00
15:0. Очередная невынужденная ошибка у Андрея.
23:57
На невынужденной ошибке Стефаноса Рублев забирает гейм на своей подаче. 2:1 во втором сете.
23:57
40:15. А вот тут весьма неплохо на приеме играет Циципас.
23:56
40:0. Больше ошибается сейчас Циципас, в сетку мяч отправляет.
23:56
30:0. Нет приема у Циципаса.
23:55
15:0. Хорошо забегает под право Рублев.
23:55
Отличной подачей завершает гейм на своей подаче Циципас. 1:1 во втором сете.
23:54
40:30. Хорошая подача, буквально выбивает Циципас соперника с корта.
23:54
30:30. Подача помогает.
23:53
15:30. С форхенда играет Циципас, и ошибается Рублев — мяч в сетку.
23:53
0:30. Ошибается Циципас, как-то просто не попадает по мячу.
23:52
0:15. Обводит Рублев соперника, четко мяч в линию летит.
23:50
Все-таки вытаскивает гейм на своей подаче Андрей! Это было сложно, но все же выигрывает подачу Рублев. 1:0 во втором сете.
23:50
Больше. Нет приема у Циципаса — сетка.
23:50
40:40. Хоть какие-никакие, но розыгрыши в основном остаются за греком.
23:49
40:30. Отличная игра у сетки от Рублева.
23:49
30:30. А вот это было агрессивно — с забеганием под форхенд играет Рублев, и срывает удар Циципас в коридор.
23:48
15:30. Хорошая подача проходит.
23:48
0:30. Вообще не ошибается Циципас, а вот Рублев срывает удар в сетку.
23:47
0:15. Длинный розыгрыш остается за греком. Будто бы подвижности не хватает Андрею.
23:47
Второй сет начинается с подачи Рублева.
23:44
По длине не попадает в корт Рублев, и Циципас берет гейм под ноль снова. 6:3 — греческий теннисист забирает первую партию.
23:44
40:0. Циципас на своей подаче практически безупречен.
23:43
30:0. Срыв приема второй подачи.
23:43
15:0. Ошибается Рублев с хафкорта — в сетку бьет.
23:42
Ух, гейм под ноль — быстро, мощно! Рублев выигрывает свою подачу, 5:3, Циципас идет подавать на сет.
23:42
40:0. И еще одна отличная подача.
23:42
30:0. Подача помогает.
23:41
15:0. Срывает прием Циципас.
23:39
И снова гейм под ноль берет Циципас — 5:2 в первом сете.
23:39
40:0. Эйс.
23:38
30:0. Циципас шикарен на своей подаче.
23:38
15:0. Шикарная подача.
23:37
И еще один эйс, Рублев свою подачу на этот раз берет. 4:2 в первом сете.
23:37
40:15. Эйс.
23:37
30:15. Выигрывает Рублев розыгрыш ударом в угол.
23:37
15:15. Подача помогает.
23:36
0:15. Очень отчаянный розыгрыш, все тащит Рублев при игре Циципаса у сетки, но в итоге смазывает удар в сетку.
23:34
Хорошо выходит к сетке Циципас и уверенно играет. Свою подачу он берет под ноль, счет в первом сете — 4:1.
23:33
40:0. Циципас абсолютно спокоен.
23:33
30:0. Шикарная подача.
23:32
15:0. Все идет не так у Рублева — срывает он удар в сетку и бьет ракеткой о корт. А это только первый сет идет.
23:31
Очень шикарно играет Циципас, выходит ближе к сетке и забивает мощно. Первый брейк в матче сделан, Стефанос ведет со счетом 3:1.
23:31
Меньше. Ошибается Рублев, мяч летит в коридор.
23:30
Ровно. Отыгрывает Рублев. Забегает под форхенд, а после мощно, косо пробивает.
23:29
Меньше. Первый брейк-поинт в этом матче, а Рублев начинает психовать.
23:29
Ровно. Вынуждает Циицпас своего соперника ошибиться.
23:29
Больше. Вот в левый квадрат шикарно подает Рублев.
23:28
Ровно. И снова ошибается Андрей, мяч летит в аут.
23:28
Больше. Выходит Рублев к сетке и мощным ударом пробивает в корт.
23:27
Ровно. Третий раз уже.
23:27
Больше. Помогает подача.
23:26
Ровно. Двойная ошибка.
23:26
Больше. Нет приема.
23:25
40:40. Мощно виннером навылет играет Стефанос.
23:25
40:30. Не справляется с греческим приемом Андрей.
23:24
40:15. Двойная ошибка от Андрея.
23:24
40:0. Циципас принимает в аут.
23:24
30:0. И снова отличная подача.
23:23
15:0. Прием срывает Циципас.
23:21
Берет Циципас второй гейм на своей подаче. 2:1 в первом сете.
23:20
40:15. Ошибается Рублев на приеме.
23:20
30:15. Снова мощная подача проходит.
23:19
15:15. Выходит к сетке Циципас, и Рублев с задней линии отвечает ему прекрасным ударом.
23:19
15:0. Рублев бьет под заднюю линию и не попадает в корт.
23:18
Циципас не справляется с приемом, и Рублев сравнивает счет в первом сете — 1:1.
23:17
40:30. Очень хорошая подача.
23:17
30:30. Снова хорошо принимает грек.
23:16
30:15. Завязывается длительный розыгрыш, и заставляет Рублев соперника ошибиться.
23:15
15:15. Хорошо принимает Циципас и снова идет к сетке.
23:15
15:0. Хорошая подача Рублева.
23:14
Прекрасно играет у сетки Циципас. Первый гейм он берет — 1:0 в первом сете.
23:13
40:15. Глубоко принимает Андрей и не попадает в корт.
23:13
30:15. Срыв приема в сетку.
23:13
15:15. Шикарный прием.
23:12
15:0. Шикарно обвел по диагонали соперника Стефанос.
23:11
Матч стартовал, поехали! Принимает Андрей.
23:06
Начинают разминку теннисисты. Матч начнется с подачи Циципаса.
23:03
Появляются теннисисты на корте.
23:00
Пока начало у нас на пять минут сдвинуто.
22:55
Между собой теннисисты играли десять раз, и Циципас обходит Рублева по количеству побед — шесть против четырех.
22:50
Матч начнется ориентировочно в 23.00 по московскому времени, однако стоит помнить, что время начало в теннисе — почти всегда весьма расплывчатое.
22:45
В матче третьего тура Красной группы Итогового турнира АТР грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублев сражаются за путевку в полуфинал, куда пробьется победитель поединка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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