19 ноября 2022, 13:45 Спорт Трусова против Самоделкиной: Гран-при России в Самаре. LIVE Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Самара. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН Виктория Алексеева

В Самаре на этапе Гран-при России по фигурному катанию женщины показывают короткую программу. Главными фаворитами являются Александра Трусова и Софья Самоделкина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.