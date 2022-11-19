Трусова против Самоделкиной: Гран-при России в Самаре. LIVE

В Самаре на этапе Гран-при России по фигурному катанию женщины показывают короткую программу. Главными фаворитами являются Александра Трусова и Софья Самоделкина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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С конца
14:00
Первая разминочная группа выходит на лед.
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100%
13:55
Всего на старт выйдут 11 участниц.
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100%
13:50
Соревнования начнутся в 14.00 по московскому времени.
13:45
На этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре женщины показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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