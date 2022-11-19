Кондратюк идет за вторым золотом: мужчины катают короткие программы на Гран-при. LIVE

Каскад четверной тулуп + тройной тулуп ставит в самое начало Лутфуллин и исполняет чисто! Прыжки докручены, чуть пришлось подставить ногу после второго, но выкатил каскад фигурист. Сольный четверной сальхов выходит очень хорошим, а вот вращения набирают третий уровень. С тройным акселем у Глеба тоже не возникает никаких затруднений, просто прекрасно со своей программой справляется ученик Алексея Мишина. Еще один прекрасный прокат. Браво Глебу. Правда, в самом конце программы случилось очень странное падение — на выезде с вращений. Но это уже выглядит такой мелочью.
Мозалев в самое начало программы ставит каскад четверной сальхов + тройной тулуп и выезжает просто прекрасно этот элемент. Следом идет тройной аксель, но вот он выходит немного недокрученным, приходится подставлять вторую ногу фигуристу при приземлении. Зато с сольным четверным тулупом нет вообще никаких проблем — чисто и четко. Хореография тоже на высшем уровне, четвертые уровни получают вращения, а дорожка — третий. Просто прекрасное выступление от Андрея!
Анисимов начинает с четверного флипа, однако падает с прыжка. Следом идет не самый удачный тройной аксель, за которым также следует падение. Зато комбинированные вращения выходят отличными, на четвертый уровень. Каскад получается лучше всего — тройной сальхов + тройной флип исполнены чисто и уверенно, как и следующие за ним вращения — снова четвертый уровень. Сложно оценивать выступление, поскольку было сделано две грубые ошибки, не все получилось далеко, к сожалению. Сам фигурист чуть разводит руками.
Первым элементом Ветлугин ставит тройной аксель и выезжает его, чуть дрогнув на приземлении, но справляется. Тройной флип идет следом, и с ним фигурист тоже справляется без особых трудностей. Вращения и дорожка шагов получают четвертые уровни, каскад выходит тройной лутц + тройной риттбергер, и сделан он чисто и очень уверенно. Прекрасно Матвей чувствует себя на льду, прекрасно чувствует музыку, буквально живет в своей программе. Просто браво!
Начинает Коваленко с чистого тройного флипа, с руками наверх прыгает фигурист. Следом ставит он аксель в два с половиной оборота, тоже чисто выполнен прыжок, справляется фигурист. Вращения получают третий уровень. Достаточно раскован спортсмен на льду, несмотря на малое количество опыта, зажигательное выступление. Не очень удачным выходит каскад — к тройному лутцу прикрепляет фигурист двойной тулуп, но и тот выходит с недокрутом. Но очень зажигательная программа, полностью в нее вкладывается Коваленко.
Падает с первого же элемента фигурист, не удается ему четверной сальхов. Дальше тоже случается падение — на сей раз не покорился Атояру тройной аксель. Вращения у фигуриста хорошие, уверенные, на хорошей скорости — четвертый уровень. И каскад выходит — тройной лутц + двойной тулуп. Возможно, опять же, тройным должен был быть второй элемент, но зато чисто выполнено. Обидно, конечно, за ошибки в прыжковой части, но вот с хореографическими элементами весьма достойно справился Атояр.
Начинает фигурист с чистого тройного флипа, прекрасно ему удается этот элемент, а следом Лебедев исполняет тройной аксель — тоже весьма легко выходит. Комбинированные вращения получают четвертый уровень, и очень цельной, лаконичной смотрится программа белорусского спортсмена. Каскад тройной лутц + двойной тулуп выходит чистым, хотя вероятно, что вторым должен быть тройной прыжок. Справляется очень достойно со своим прокатом Лебедев.