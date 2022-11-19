«Покорю сердце Ивлеевой, если она оставит Элджея в прошлом»

Чемпион мира, Европы и России по спортивным танцам Артемий Каташинский в интервью «Газете.Ru» рассказал, как покорял сердце Анастасии Ивлеевой на ТВ-проекте, предположил, что телеведущая стесняется своего 39-го размера ноги и потому изначально раскритиковала его первый подарок — танцевальные туфли, а также заявил, что Ивлеева сможет быть полноценно счастлива с ним, если оставит Элджея в прошлом.

— Почему вы пошли на проект покорять сердце Ивлеевой?

Артемий: Так вышло, что со мной связался один из кастинг-директоров шоу, с которым я уже работал по другим проектам. Предложили пройти кастинг. Мы общались где-то 15 минут.

Сразу было понятно, что редактор и психолог проекта от меня в восторге и я, скорее всего, получу приглашение. Официально меня позвали на шоу где-то спустя месяц после кастинга.

— Не страшно ли было идти на проект с Ивлеевой, которая считается довольно жестким человеком с сильным внутренним стержнем?

Артемий: У меня очень широкий жизненный опыт, поэтому страх перед сильными женщинами у меня отсутствует. Я танцую в паре с волевой партнершей Мариной Каташинской, моя мама тоже очень сильная женщина. А вообще мои когнитивные и речевые навыки настолько прокачаны, что мне не составит труда общаться с любым человеком. Более того, я и сам обладаю внутренним стержнем, иначе как бы я добился успеха в жизни?

Мне приятно общаться с такими людьми, которые преодолели немало трудностей на своем пути, мне всегда есть о чем с ними поговорить. Настя Ивлеева — потрясающая и сильная девушка, у нас были общие темы для разговора.

— Как вам пришла в голову идея прийти на первый этап — знакомство с Ивлеевой — со своей сестрой Мариной и станцевать с ней в паре?

Артемий: Мы долго не думали, понимали, что хоть немного разбавим так обстановку. Было как-то скучно у всех: «Настя, привет, я пришел знакомиться». А у нас вышло так: «Настя, смотри, какой я классный, открытый, позитивный, веселый, талантливый и спортивный. И смотри, какая у меня крутая сестра!». Настя, между прочим, сама была со своим братом в первом туре!

— Марина, когда Ивлеева еще не могла вас видеть, вы первая заговорили в микрофон и пошутили, что тоже будете завоевывать ее сердце, чем изрядно взволновали девушку.

Марина: Это был наш стратегический ход, чтобы заволновались не только другие участники шоу, но и сама Настя.

Думаю, мое присутствие добавило огня. У меня не было ни единого сомнения, что Артемий пройдет в следующий тур. Я уверена, что мой брат именно тот, кто нужен Насте.

— Хотели бы вы поучаствовать в подобном проекте для девушек, вроде шоу «Холостяк», куда приходил Егор Крид?

Марина: Да, я хотела бы поучаствовать в подобном проекте. Я видела эмоции и впечатления Артемия, и мне хотелось бы испытать их тоже. Жду приглашения на проект, где нужно завоевать сердце мужчины.

— Артемий, Ивлеева сказала, что «не любит маменькиных сынков», когда узнала, что вы пришли с сестрой. Не кажется ли вам, что это была неверная тактика для того, чтобы произвести первое впечатление?

Артемий: Любая тактика, которую я использую, верная. Тем более если речь идет о связи человека с человеком. Я прекрасно чувствовал себя рядом с сестрой, исполняя танец в качестве подарка для Насти. Сама Настя была с мамой и братом.

«Маменькин сынок» — это совершенно неверное суждение в мой адрес. За моей список огромный послужной список побед, которых я добился в жизни сам.

— Вы уже дважды станцевали с Ивлеевой. Насколько легко было объяснять движения вашей партнерше?

Артемий: Да, в первом туре мы танцевали ча-ча-ча, а во втором — самбу — мой фирменный танцевальный фьюжн. Могу сказать, что Настя очень быстро все схватывает. Хоть она и говорит, что никогда не танцевала, я подозреваю, что у нее прекрасные двигательные и координационные навыки.

— Какое впечатление произвела на вас Ивлеева при личном знакомстве?

Артемий: Очень положительное впечатление. Она действительно очень яркая, открытая, добрая и честная. Уверен, что люди, которые добиваются больших успехов в жизни, должны обладать фундаментальными и созерцательными качествами и жизнь будет им платить тоже же монетой. Думаю, что Настя — именно та девушка, которая добилась многого в жизни благодаря своим человеческим качествам.

Уверен, что она станет прекрасной женой, мамой, реализуется во всех сферах, в которых хочет добиться успеха.

— «Артем живчик, веселый, пластичный. Но меня напрягает, когда мужчина танцует лучше, чем я», — сказала Ивлеева после вашего первого знакомства. Как вы думаете, почему девушке может не нравиться, что вы хорошо танцуете?

Артемий:

Думаю, это Настя просто дала жару. Неужели наличие танцевальных способностей может стать камнем преткновения в отношениях между людьми? Кто-то хорошо танцует, кто-то рисует, а кто-то считает деньги — у каждого свои сверхспособности.

— «Артемий подарил мне туфли на три размера меньше моего, чуть смертельный приговор себе не подписал. Еще хотел, чтобы я примерила. Он нормальный вообще?» — сказала Ивлеева после второго раунда шоу.

Артемий: Дело в том, что я подобрал ей туфли правильного размера.

У Насти действительно 39-й размер, я узнал это до проекта. Мне даже показалось, что в первом туре она немного стеснялась своего размера. Нужно было только примерить обувь.

— В конце первого выпуска Ивлеева предположила, что вы «человек, не уверенный в себе». В выпуске кажется, что вас это реально задело. Как думаете, почему вы произвели такое впечатление? Как можно теперь его исправить?

Артемий: Возможно, сложилось такое впечатление обо мне, потому что на этом проекте мне было некомфортно из-за происходящего.

Мне было неинтересно с другими участниками, казалось странным, что за сердце можно бороться таким способом.

Но уверенности у меня хоть отбавляй. Исправлять я ничего не буду, я такой какой есть и веду себя так, как считаю нужным. Что-то из себя придумывать и выделываться я не люблю и этим не занимаюсь.

— Есть ли что-то, что вам, в свою очередь, не понравилось в Ивлеевой?

Артемий: В Насте я пока не успел разглядеть что-то, что мне не понравилось бы. Пока я вижу только положительные качества, и интересно посмотреть, что будет дальше — по мере нашего знакомства. Понятно, что все люди неидеальны, но не думаю, что у Насти есть какие-то качества, которые могли бы меня оттолкнуть. Она очень положительный, красивый и добрый человек.

— Подошли бы вы познакомиться к ней на улице, если бы уже не знали ее?

Артемий: Конечно, подошел бы. Настя очень открытый, приветливый и интересный человек. Если был бы повод познакомиться, я бы с радостью им воспользовался. Но я не люблю ставить человека в неловкое положение: если вижу, что он занят своими делами, не буду навязываться.

Теперь, когда мы уже познакомились на шоу, встретившись на улице, мы просто обнимемся и о чем-нибудь поболтаем, посмеемся, как всегда.

— Чем планируете в дальнейшем покорять Ивлееву? В чем ваши сильные стороны для такого проекта?

Артемий: Если вы обратили внимание, во всех испытаниях проекта я постоянно занимаю лидирующие позиции.

Вы увидите, сколько побед я одержал, я был лучшим. У меня есть все качества, чтобы покорить сердце девушки.

Я не раз слышал, как обо мне отзываются девушки и женщины, говорят, что рядом со мной чувствуют себя принцессами. Будь то урок танцев, работа, дружба, отношения — так было и будет всегда. Я такой человек, я так воспитан.

— В первом выпуске шоу Ивлеева заплакала, когда увидела парня, похожего на Элджея. Как вы думаете, возможно ли покорить сердце девушки, которая все еще так переживает из-за предыдущих отношений?

Артемий: Я очень хорошо понимаю чувства Насти.

Я знаю, что чувствует человек, который год назад вышел из отношений. У меня тоже была такая ситуация, правда, я выходил из нее с терапией — когнитивной и психологической.

Мне это очень помогло, на момент проекта я чувствовал себя прекрасно. Я думаю, что можно покорить сердце Насти, если она захочет оставить прошлое позади.