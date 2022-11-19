Впервые в карьере: Рублев сражается с Руудом в 1/2 финала Итогового турнира ATP. LIVE

Россиянин Андрей Рублев, которые впервые в свое карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, бьется за выход в финал с норвежцем Каспером Руудом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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23:12
Поехали, стартовал матч! Андрей на подаче.
23:10
Идет разминка у теннисистов.
23:05
Появляются теннисисты на корте.
23:00
На десять минут у нас сдвигается начало матча.
22:55
Между собой теннисисты встречались пять раз, и четырежды Рублев выходил победителем из этого противостояния. Причем в последний раз они играли на Итоговом турнире, в решающем матче в группе сильнее оказался Рууд.
22:50
Матч начнется ориентировочно в 23.00 по московскому времени.
22:45
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором россиянин Андрей Рублев сражается с норвежцем Каспером Руудом.
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