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Спорт

Впервые в карьере: Рублев сражается с Руудом в 1/2 финала Итогового турнира ATP. LIVE

Теннис. Итоговый турнир ATP. Полуфинал. Андрей Рублев — Каспер Рууд. ОНЛАЙН

Россиянин Андрей Рублев, которые впервые в свое карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, бьется за выход в финал с норвежцем Каспером Руудом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:12

Поехали, стартовал матч! Андрей на подаче.

23:10

Идет разминка у теннисистов.

23:05

Появляются теннисисты на корте.

23:00

На десять минут у нас сдвигается начало матча.

22:55

Между собой теннисисты встречались пять раз, и четырежды Рублев выходил победителем из этого противостояния. Причем в последний раз они играли на Итоговом турнире, в решающем матче в группе сильнее оказался Рууд.

22:50

Матч начнется ориентировочно в 23.00 по московскому времени.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором россиянин Андрей Рублев сражается с норвежцем Каспером Руудом.

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