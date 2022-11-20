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Спорт

Битва четверных в Самаре: Трусова пытается догнать Самоделкину на Гран-при. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. «Волжский пируэт». Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Самаре продолжается пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт», в рамках которого женщины покажут произвольные программы. Лидером по итогам первого соревновательного дня стала Софья Самоделкина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:24

Агнета Латушкина вышла на лед.

14:23

Была ошибка на тройном флипе у Губашевой. В каскаде она сделала двойной аксель вместо тройного. Но дальше всю программу провела она безукоризненно. Это лучшее выступление сегодняшнего дня. Получила она за выступление 103,46 балла. Общий балл: 158,85. Она выходит на первое место.

14:15

Рената Губашева на льду.

14:14

Воронцова также допускала ошибки, которые были в начале программы, были помарки. Справилась она с тройным лутцем, тройным риттбергером, но на каскадах были проблемы.

За произвольную программу она получила 94,48 балла. 137,54 она получила в сумме. Вышла она на первое место.

14:10

Софья Воронцова на льду.

14:06

Ошиблась Мокейкина исполнив тройной тулуп + двойной тулуп. Ошиблась она выполняя тройной тулуп. Также два падения было у нее: с двойного сальхова и тройного риттбергера. Не самое удачное выступление. Все прыжки были с помарками. Расстроилась Мокейкина. Почти плачет она. За свое выступление она получила 74,83 балла. Общий балл: 117,21.

14:00

Ольга Мокейкина на лед вышла.

13:57

Достаточно чисто исполнила Варвара свою программу, но сорвала каскад двойной аксель+тройной тулуп. Если не считать эту ошибку, то все было чисто. Да, у нее отсутствуют в программе четверные прыжки, но не у всех они есть. Получила она за свое выступление 108,62 балла. Общий балл : 165,51.

13:53

На лед выходит Варвара Кисель. Она выступает вне конкурса.

13:52

В короткой программе лучший результат показала Софья Самоделкина, которая пошла на тройной аксель, но упала с него. Александра Трусова стала третьей

13:46

Вот и список участниц:

Мокейкина

Воронцова

Губашева

Латушкина

Морозова

Онищенко

Чаплыгина

Гущина

Трусова

Фролова

Самоделкина

13:45

Участницы первой разминки вышли на лед.

13:35

Прокаты стартуют в 13:45.

13:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Женщины показывают произвольные программы на пятом этапе Гран-при России «Волжский пируэт» в Самаре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

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