Битва четверных в Самаре: Трусова пытается догнать Самоделкину на Гран-при. LIVE

Была ошибка на тройном флипе у Губашевой. В каскаде она сделала двойной аксель вместо тройного. Но дальше всю программу провела она безукоризненно. Это лучшее выступление сегодняшнего дня. Получила она за выступление 103,46 балла. Общий балл: 158,85. Она выходит на первое место.
Воронцова также допускала ошибки, которые были в начале программы, были помарки. Справилась она с тройным лутцем, тройным риттбергером, но на каскадах были проблемы.
За произвольную программу она получила 94,48 балла. 137,54 она получила в сумме. Вышла она на первое место.
Ошиблась Мокейкина исполнив тройной тулуп + двойной тулуп. Ошиблась она выполняя тройной тулуп. Также два падения было у нее: с двойного сальхова и тройного риттбергера. Не самое удачное выступление. Все прыжки были с помарками. Расстроилась Мокейкина. Почти плачет она. За свое выступление она получила 74,83 балла. Общий балл: 117,21.
Достаточно чисто исполнила Варвара свою программу, но сорвала каскад двойной аксель+тройной тулуп. Если не считать эту ошибку, то все было чисто. Да, у нее отсутствуют в программе четверные прыжки, но не у всех они есть. Получила она за свое выступление 108,62 балла. Общий балл : 165,51.
В короткой программе лучший результат показала Софья Самоделкина, которая пошла на тройной аксель, но упала с него. Александра Трусова стала третьей
Вот и список участниц:
Мокейкина
Воронцова
Губашева
Латушкина
Морозова
Онищенко
Чаплыгина
Гущина
Трусова
Фролова
Самоделкина