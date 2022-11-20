Битва четверных в Самаре: Трусова пытается догнать Самоделкину на Гран-при. LIVE

14:14

Воронцова также допускала ошибки, которые были в начале программы, были помарки. Справилась она с тройным лутцем, тройным риттбергером, но на каскадах были проблемы.

За произвольную программу она получила 94,48 балла. 137,54 она получила в сумме. Вышла она на первое место.