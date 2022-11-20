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Спорт

Кондратюк бьется с Мозалевым за медали Гран-при: произвольные программы мужчин. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. «Волжский пируэт». Мужчины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Мужчины показывают произвольные программы на пятом этапе Гран-при России «Волжский пируэт», который проходит в Самаре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:29

Начинает свою произвольную программу Лебедев с тройного риттбергера, который выходит весьма удачным, а вот следом случается неудача — с четверного тулупа фигурист падает. Падение случается и на тройном акселе. Зато следом идет чисто выполненный сольный тройной флип. Хорошие фигурист демонстрирует вращения и дорожки шагов, высокий уровень они получают по большей части. За каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов Лебедеву пришлось побороться, но вытащил он его, а вот каскад тройной лутц + тройной тулуп вышел с небольшими недокрутами на обоих элементах. Зато сочетание тройной лутц + двойной аксель вышло весьма неплохим. Да, далеко не все получилось у Лебедева, но боролся фигурист за свою программу.

17:24

Александр Лебедев на льду.

17:17

Первая разминочная группа выходит на лед. Также в этой группе выступит Александр Лебедев из Минска, который катается вне конкурсной основы.

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100%
17:10

Итоги коротких прокатов выглядят так.

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100%
17:05

Соревнования начнутся в 17.15 по московскому времени.

17:00

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольных прокатов у мужчин, которые проходят в рамках пятого этапа Гран-при России «Волжский пируэт» в Самаре.

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