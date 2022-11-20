Кондратюк бьется с Мозалевым за медали Гран-при: произвольные программы мужчин. LIVE

17:29

Начинает свою произвольную программу Лебедев с тройного риттбергера, который выходит весьма удачным, а вот следом случается неудача — с четверного тулупа фигурист падает. Падение случается и на тройном акселе. Зато следом идет чисто выполненный сольный тройной флип. Хорошие фигурист демонстрирует вращения и дорожки шагов, высокий уровень они получают по большей части. За каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов Лебедеву пришлось побороться, но вытащил он его, а вот каскад тройной лутц + тройной тулуп вышел с небольшими недокрутами на обоих элементах. Зато сочетание тройной лутц + двойной аксель вышло весьма неплохим. Да, далеко не все получилось у Лебедева, но боролся фигурист за свою программу.