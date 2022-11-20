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Спорт

Тренер в ответе: Карпин подводит итоги ничейного матча с Узбекистаном. LIVE

Пресс-конференция главного тренера сборной России Валерия Карпина. ОНЛАЙН

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отвечает на вопросы журналистов после товарищеского матча с национальной командой Узбекистана. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:27

Оказывается, Валерий Георгиевич не возражает против еще одного матча со сборной Узбекистана.

«Я только за провести еще один матч с Узбекистаном. Но это зависит от руководства РФС. И Федерации футбола Узбекистана», — заявил Карпин.

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»
17:24

Наставник российской команды высказался о том, что его больше всего тревожит в игре сборной.

«Беспокоит отсутствие голов. Но с другой стороны сыграли на ноль сзади. С точки зрения атаки, то даже клубным команда сложно вскрывать массированную оборону. Хотя они работают каждый день. Сыгранности и понимания как вскрывать мощную оборону не хватает. Доволен отношением, но не хватало изюминки в атаке», — признал Карпин.

17:23

Валерий Карпин продолжает отвечать на вопросы журналистов. Он заявил, что на данный момент не знает, кто может стать следующим соперником сборной России в товарищеских матчах.

«Будущие соперники? У меня нет понимания», — лаконично высказался тренер.

17:22

Тем временем, для «Газеты.Ru» исход встречи прокомментировал экс-игрок и тренер «Спартака», главный тренер сборной легенд России Валерий Гладилин.

«Здесь вопрос в мотивации. Это товарищеский матч, но нельзя этим оправдываться. Таджикистан и Узбекистан хорошо укомплектованы, у них хорошие специалисты. Они играют в азиатском турнире. Тренерский штаб смотрел ребят на перспективу, Карпин дал поиграть тем, кто не был заигран за сборную. Сбор оказался полезным. Я считаю, что штаб хотел посмотреть резерв на перспективу. Эта задача была выполнена», — считает Гладилин.

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»
17:19

Карпину задали вопрос про игру самого молодого дебютанта в истории сборной России Сергея Пиняева. Кроме того, тренера спросили о персональной опеке форварда сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. Также Карпин сравнил команду Узбекистана с соперниками сборной России в отборочном турнире ЧМ — 2022.

«Пиняев? Не оцениваю. Вышел, но не сказать, что здорово вошел в игру. Это было непросто. Персонально не было установки, чтобы Джикия играл с Шомуродовым. Все в зависимости от зоны. Сборная Узбекистана примерно на уровне Словении и Словакии. То есть с теми командами, с которыми мы играли в отборе. Мальчиками для битья точно бы там не были», — цитирует тренера «Чемпионат».

17:13

А вот и первый комментарий Валерия Карпина!

«Первый тайм мы больше приглядывались друг к другу. Мы боялись пропустить быструю атаку. Этим хорошо пользуется сборная Узбекистана. Старались не терять мяч в центре поля, что могли и не догнать. Возможно, атаковали с оглядкой на свои ворота.

Во втором тайме все было неплохо. Гол назревал. А у наших ворот ничего не было. За исключением редких ситуаций», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

17:06

Дмитрий также высказался о нулевой результативности атаки сборной России. По его словам, вопрос об этом следует адресовать нападающим.

«Надо спросить у нападающих, почему они не забивают. У Соболева было 3-4 момента. Тут не забивает, а в «Спартаке» забивает. Конец года, усталость накапливается. Тяжело», — констатировал игрок.

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Алексей Филиппов/РИА Новости
17:04

А пока мы ждем комментарии тренера, вот свежая реакция защитника сборной России Дмитрия Баринова, который заявил, что он и его партнеры полностью выложились на поле.

«Беречь себя? Это как? Ты за сборную играешь. Не получишь травму сегодня, получишь завтра. Год тяжелый. Это не отмазка, из-за которой мы не забили. Конец года, все устают, не надо нас поливать грязью. В официальных матчах будет все по-другому», — цитирует футболиста «СЭ».

17:02

Встреча завершилась со счетом 0:0. Уже второй матч подряд сборная России не пропускает, но и не забивает.

17:00

Добрый вечер! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина по итогам товарищеского мачта с Узбекистаном.

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