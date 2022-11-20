Тренер в ответе: Карпин подводит итоги ничейного матча с Узбекистаном. LIVE

17:24

Наставник российской команды высказался о том, что его больше всего тревожит в игре сборной.

«Беспокоит отсутствие голов. Но с другой стороны сыграли на ноль сзади. С точки зрения атаки, то даже клубным команда сложно вскрывать массированную оборону. Хотя они работают каждый день. Сыгранности и понимания как вскрывать мощную оборону не хватает. Доволен отношением, но не хватало изюминки в атаке», — признал Карпин.