Тренер в ответе: Карпин подводит итоги ничейного матча с Узбекистаном. LIVE

Оказывается, Валерий Георгиевич не возражает против еще одного матча со сборной Узбекистана.
«Я только за провести еще один матч с Узбекистаном. Но это зависит от руководства РФС. И Федерации футбола Узбекистана», — заявил Карпин.
Наставник российской команды высказался о том, что его больше всего тревожит в игре сборной.
«Беспокоит отсутствие голов. Но с другой стороны сыграли на ноль сзади. С точки зрения атаки, то даже клубным команда сложно вскрывать массированную оборону. Хотя они работают каждый день. Сыгранности и понимания как вскрывать мощную оборону не хватает. Доволен отношением, но не хватало изюминки в атаке», — признал Карпин.
Валерий Карпин продолжает отвечать на вопросы журналистов. Он заявил, что на данный момент не знает, кто может стать следующим соперником сборной России в товарищеских матчах.
«Будущие соперники? У меня нет понимания», — лаконично высказался тренер.
Тем временем, для «Газеты.Ru» исход встречи прокомментировал экс-игрок и тренер «Спартака», главный тренер сборной легенд России Валерий Гладилин.
«Здесь вопрос в мотивации. Это товарищеский матч, но нельзя этим оправдываться. Таджикистан и Узбекистан хорошо укомплектованы, у них хорошие специалисты. Они играют в азиатском турнире. Тренерский штаб смотрел ребят на перспективу, Карпин дал поиграть тем, кто не был заигран за сборную. Сбор оказался полезным. Я считаю, что штаб хотел посмотреть резерв на перспективу. Эта задача была выполнена», — считает Гладилин.
Карпину задали вопрос про игру самого молодого дебютанта в истории сборной России Сергея Пиняева. Кроме того, тренера спросили о персональной опеке форварда сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. Также Карпин сравнил команду Узбекистана с соперниками сборной России в отборочном турнире ЧМ — 2022.
«Пиняев? Не оцениваю. Вышел, но не сказать, что здорово вошел в игру. Это было непросто. Персонально не было установки, чтобы Джикия играл с Шомуродовым. Все в зависимости от зоны. Сборная Узбекистана примерно на уровне Словении и Словакии. То есть с теми командами, с которыми мы играли в отборе. Мальчиками для битья точно бы там не были», — цитирует тренера «Чемпионат».
А вот и первый комментарий Валерия Карпина!
«Первый тайм мы больше приглядывались друг к другу. Мы боялись пропустить быструю атаку. Этим хорошо пользуется сборная Узбекистана. Старались не терять мяч в центре поля, что могли и не догнать. Возможно, атаковали с оглядкой на свои ворота.
Во втором тайме все было неплохо. Гол назревал. А у наших ворот ничего не было. За исключением редких ситуаций», — приводит слова специалиста «Чемпионат».
Дмитрий также высказался о нулевой результативности атаки сборной России. По его словам, вопрос об этом следует адресовать нападающим.
«Надо спросить у нападающих, почему они не забивают. У Соболева было 3-4 момента. Тут не забивает, а в «Спартаке» забивает. Конец года, усталость накапливается. Тяжело», — констатировал игрок.
А пока мы ждем комментарии тренера, вот свежая реакция защитника сборной России Дмитрия Баринова, который заявил, что он и его партнеры полностью выложились на поле.
«Беречь себя? Это как? Ты за сборную играешь. Не получишь травму сегодня, получишь завтра. Год тяжелый. Это не отмазка, из-за которой мы не забили. Конец года, все устают, не надо нас поливать грязью. В официальных матчах будет все по-другому», — цитирует футболиста «СЭ».
Встреча завершилась со счетом 0:0. Уже второй матч подряд сборная России не пропускает, но и не забивает.